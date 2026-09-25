Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM
Маршрутизатор Huawei Wi-Fi 53030DEM поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивая высокоскоростное подключение. Роутер оснащён четырьмя внешними антеннами и четырьмя портами WAN/LAN с максимальной скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с. Модель сочетает современные технологии безопасности и управление через смартфон. Двухдиапазонный режим с частотами 2.4 и 5 ГГц обслуживает устройства с разными требованиями к скорости и дальности сигнала. На частоте 2.4 ГГц достигается скорость до 688 Мбит/с, а на 5 ГГц – до 2882 Мбит/с, что в сумме даёт максимальную пропускную способность 3570 Мбит/с. Такой подход повышает стабильность и качество соединения в домашних и офисных сетях. Протоколы WPA, WPA2 и WPA3 обеспечивают шифрование беспроводной сети. Встроенные средства защиты, включая Firewall, NAT, гостевую сеть и родительский контроль, дают возможность управлять доступом и безопасностью. Технология HUAWEI HomeSec снижает риски внешних угроз. Четыре порта WAN/LAN с поддержкой скоростей до 2.5 Гбит/с расширяют возможности проводного подключения. Два порта поддерживают стандарт 10/100/1000BASE-T, а два других – 100/1000/2.5GBASE-T, что позволяет подключать высокоскоростные устройства и обеспечивать стабильный интернет для геймеров и стримеров. Стандарт Wi-Fi 7 (BE3600) увеличивает пропускную способность и снижает задержки при передаче данных, что важно для многопользовательских сетей. MU-MIMO позволяет одновременно обслуживать несколько устройств, повышая общую производительность и сокращая время ожидания передачи данных. Управление роутером происходит через смартфон, что упрощает настройку и мониторинг сети. Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C и влажность до 95% без конденсата создают условия для стабильной работы в помещениях.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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