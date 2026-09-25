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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM

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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741027
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
смарт-антенны, управление со смартфона
Сетевые протоколы и функции
Поддержка MU-MIMO, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, инструкция.
Габариты, мм
177,9 ? 59,5 ? 225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х7
Вес, г.
930

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM

Маршрутизатор Huawei Wi-Fi 53030DEM поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивая высокоскоростное подключение. Роутер оснащён четырьмя внешними антеннами и четырьмя портами WAN/LAN с максимальной скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с. Модель сочетает современные технологии безопасности и управление через смартфон. Двухдиапазонный режим с частотами 2.4 и 5 ГГц обслуживает устройства с разными требованиями к скорости и дальности сигнала. На частоте 2.4 ГГц достигается скорость до 688 Мбит/с, а на 5 ГГц – до 2882 Мбит/с, что в сумме даёт максимальную пропускную способность 3570 Мбит/с. Такой подход повышает стабильность и качество соединения в домашних и офисных сетях. Протоколы WPA, WPA2 и WPA3 обеспечивают шифрование беспроводной сети. Встроенные средства защиты, включая Firewall, NAT, гостевую сеть и родительский контроль, дают возможность управлять доступом и безопасностью. Технология HUAWEI HomeSec снижает риски внешних угроз. Четыре порта WAN/LAN с поддержкой скоростей до 2.5 Гбит/с расширяют возможности проводного подключения. Два порта поддерживают стандарт 10/100/1000BASE-T, а два других – 100/1000/2.5GBASE-T, что позволяет подключать высокоскоростные устройства и обеспечивать стабильный интернет для геймеров и стримеров. Стандарт Wi-Fi 7 (BE3600) увеличивает пропускную способность и снижает задержки при передаче данных, что важно для многопользовательских сетей. MU-MIMO позволяет одновременно обслуживать несколько устройств, повышая общую производительность и сокращая время ожидания передачи данных. Управление роутером происходит через смартфон, что упрощает настройку и мониторинг сети. Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C и влажность до 95% без конденсата создают условия для стабильной работы в помещениях.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
смарт-антенны, управление со смартфона
Сетевые протоколы и функции
Поддержка MU-MIMO, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, инструкция.
Габариты, мм
177,9 ? 59,5 ? 225 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Huawei Wi-Fi 53030DEM поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивая высокоскоростное подключение. Роутер оснащён четырьмя внешними антеннами и четырьмя портами WAN/LAN с максимальной скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с. Модель сочетает современные технологии безопасности и управление через смартфон. Двухдиапазонный режим с частотами 2.4 и 5 ГГц обслуживает устройства с разными требованиями к скорости и дальности сигнала. На частоте 2.4 ГГц достигается скорость до 688 Мбит/с, а на 5 ГГц – до 2882 Мбит/с, что в сумме даёт максимальную пропускную способность 3570 Мбит/с. Такой подход повышает стабильность и качество соединения в домашних и офисных сетях. Протоколы WPA, WPA2 и WPA3 обеспечивают шифрование беспроводной сети. Встроенные средства защиты, включая Firewall, NAT, гостевую сеть и родительский контроль, дают возможность управлять доступом и безопасностью. Технология HUAWEI HomeSec снижает риски внешних угроз. Четыре порта WAN/LAN с поддержкой скоростей до 2.5 Гбит/с расширяют возможности проводного подключения. Два порта поддерживают стандарт 10/100/1000BASE-T, а два других – 100/1000/2.5GBASE-T, что позволяет подключать высокоскоростные устройства и обеспечивать стабильный интернет для геймеров и стримеров. Стандарт Wi-Fi 7 (BE3600) увеличивает пропускную способность и снижает задержки при передаче данных, что важно для многопользовательских сетей. MU-MIMO позволяет одновременно обслуживать несколько устройств, повышая общую производительность и сокращая время ожидания передачи данных. Управление роутером происходит через смартфон, что упрощает настройку и мониторинг сети. Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C и влажность до 95% без конденсата создают условия для стабильной работы в помещениях.
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Отзывы


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