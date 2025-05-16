Wi-Fi роутер TP-LINK Archer VR400
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 188986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс управления, удалённое управления, интерфейс командной строки, SSL для TR-069, SNMP v1/2c, обновление ПО через веб-интерфейс, инструменты диагностики
Сетевые протоколы и функции
IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
244x168x33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х8
Вес, кг.
3
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer VR400
Беспроводной двухдиапазонный DSL-маршрутизатор. Стандарты беспроводной связи 802.11ac/a/b/g/n. 3 порта LAN 10/100 Мбит/с и 1 порт LAN/WAN 10/100/1000 Мбит/с. Скорость беспроводного соединения до 1167 Мбит/с. 3 внешние антенны для максимального всенаправленного покрытия беспроводной сети. Шифрование данных: WEP, WPA, WPA2.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Веб-интерфейс управления, удалённое управления, интерфейс командной строки, SSL для TR-069, SNMP v1/2c, обновление ПО через веб-интерфейс, инструменты диагностики
Сетевые протоколы и функции
IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
244x168x33 мм
Страна производитель
Китай
Беспроводной двухдиапазонный DSL-маршрутизатор. Стандарты беспроводной связи 802.11ac/a/b/g/n. 3 порта LAN 10/100 Мбит/с и 1 порт LAN/WAN 10/100/1000 Мбит/с. Скорость беспроводного соединения до 1167 Мбит/с. 3 внешние антенны для максимального всенаправленного покрытия беспроводной сети. Шифрование данных: WEP, WPA, WPA2.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Достоинства:
Комментарий:
Поставил к Ростелекому подключился и настроил за несколько минут.Приставка андроид перестала зависать.На частоте 5Ghz/
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, быстро подключил. хорошая комплектация.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, легко настроить, всё прекрасно работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пока полёт нормальный, брался для 4g модема (Huawei e3372 h320), поэтому про остальное не могу сказать. В целом функций хватает, даже есть VPN (правда заполнять ручками). Можно делать гостевые сети (это база). Конечно не OpenWRT, но для дома чтобы просто был WiFi - достаточно. Греется едва (вдруг кто-то интересуется работой с этой точки зрения) Небольшой недостаток: завести модем - не тривиальная задача, пришлось прибегнуть к помощи интернета, где нашлось решение через настройки с прописываем APN. Так-то модем можно добавить, но скачать файлик с конфигурацией невозможно скачать (не доступен сайт для России)
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Площадь покрытия более менее сносная.В место Белтелеком роутера подключить не удалось,но как дополнительный роутер с большей зоной покрытия wi-fi,вполне себе.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер огонь! Действительно работает, WIFI просто улёт! Я даже не предполагал, что у ADSL может быть такая скорость загрузки. Кому нужен хороший интернет, берите не пожалеете, и ещё доставка за один день
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный,но в моей ситуации не подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Опарат отличный, но к сожалению не подходит к моему провайдеру,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Очень шустрая админка, много возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро раньше срока, подключил и настроил быстро, режимы выбивает сам автоматический 2,4GHz и 5GHz, можно управлять приложение.
Достоинства:
Комментарий:
настроил работает зона покрытия маловата
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Усиливает сигнал прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошёл, работает, а это самое главное.
Достоинства:
Комментарий:
ставлю предварительно пять, еще не установила и не пользовалась
Достоинства:
Комментарий:
Выбор VDSL роутеров не велик. Предыдущий TP-Link TD-W9970 отработал 7 лет, взял бы такой же, но зачем если есть более современная модель, с Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц Работает и по проводу и по Wi-Fi. Быстро подключился к Ростелекому. Может автоматом переподключаться на ту частоту Wi-Fi на которой более стабильный сигнал. Я оставил только 5 ГГц.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление о товаре положительное. Цена 4835р. адекватная. Роутер при помощи мобильного приложения TP-Link Tether настроился сразу же. В комплексе с усилителем Wi-Fi сигнала RE305 создалась устойчивая Mesh сеть
Достоинства:
Комментарий:
С интернетом от Ростелекома все ок. Настройка простая, мастером настройки за три минуты. Вайфай хорошо ловится через толстые стены частного дома (раньше тоже был тп-линк, но другой модели - сеть давал сильно хуже)
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, как упаковка так и внутри содержимое подключил быстро без проблем через браузер, а также потом проверил приложение на сотовом телефоне все отлично, посмотрим как будет дальше работать черезUSB модем.
Достоинства:
Комментарий:
Настроился быстро, в комплекте все необходимое. Жаль антенны не съемные. В остальном все без проблем. Графический интерфейс тоже понятен. Осталось до настроить для конкретных устройств и выделить каналы, но думаю справлюсь без проблем. Настройки под Ростелеком уже имеются, нужно только выбрать свой регион и ввести пароль и логин.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил всё работает,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Дошëл быстро, потключил, настраивается просто и понятно, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер за свои деньги.
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer VR400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer VR400
Достоинства:
Комментарий:
Поставил к Ростелекому подключился и настроил за несколько минут.Приставка андроид перестала зависать.На частоте 5Ghz/
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, быстро подключил. хорошая комплектация.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, легко настроить, всё прекрасно работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пока полёт нормальный, брался для 4g модема (Huawei e3372 h320), поэтому про остальное не могу сказать. В целом функций хватает, даже есть VPN (правда заполнять ручками). Можно делать гостевые сети (это база). Конечно не OpenWRT, но для дома чтобы просто был WiFi - достаточно. Греется едва (вдруг кто-то интересуется работой с этой точки зрения) Небольшой недостаток: завести модем - не тривиальная задача, пришлось прибегнуть к помощи интернета, где нашлось решение через настройки с прописываем APN. Так-то модем можно добавить, но скачать файлик с конфигурацией невозможно скачать (не доступен сайт для России)
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Площадь покрытия более менее сносная.В место Белтелеком роутера подключить не удалось,но как дополнительный роутер с большей зоной покрытия wi-fi,вполне себе.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер огонь! Действительно работает, WIFI просто улёт! Я даже не предполагал, что у ADSL может быть такая скорость загрузки. Кому нужен хороший интернет, берите не пожалеете, и ещё доставка за один день
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный,но в моей ситуации не подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Опарат отличный, но к сожалению не подходит к моему провайдеру,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Очень шустрая админка, много возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро раньше срока, подключил и настроил быстро, режимы выбивает сам автоматический 2,4GHz и 5GHz, можно управлять приложение.
Достоинства:
Комментарий:
настроил работает зона покрытия маловата
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Усиливает сигнал прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошёл, работает, а это самое главное.
Достоинства:
Комментарий:
ставлю предварительно пять, еще не установила и не пользовалась
Достоинства:
Комментарий:
Выбор VDSL роутеров не велик. Предыдущий TP-Link TD-W9970 отработал 7 лет, взял бы такой же, но зачем если есть более современная модель, с Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц Работает и по проводу и по Wi-Fi. Быстро подключился к Ростелекому. Может автоматом переподключаться на ту частоту Wi-Fi на которой более стабильный сигнал. Я оставил только 5 ГГц.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление о товаре положительное. Цена 4835р. адекватная. Роутер при помощи мобильного приложения TP-Link Tether настроился сразу же. В комплексе с усилителем Wi-Fi сигнала RE305 создалась устойчивая Mesh сеть
Достоинства:
Комментарий:
С интернетом от Ростелекома все ок. Настройка простая, мастером настройки за три минуты. Вайфай хорошо ловится через толстые стены частного дома (раньше тоже был тп-линк, но другой модели - сеть давал сильно хуже)
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, как упаковка так и внутри содержимое подключил быстро без проблем через браузер, а также потом проверил приложение на сотовом телефоне все отлично, посмотрим как будет дальше работать черезUSB модем.
Достоинства:
Комментарий:
Настроился быстро, в комплекте все необходимое. Жаль антенны не съемные. В остальном все без проблем. Графический интерфейс тоже понятен. Осталось до настроить для конкретных устройств и выделить каналы, но думаю справлюсь без проблем. Настройки под Ростелеком уже имеются, нужно только выбрать свой регион и ввести пароль и логин.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил всё работает,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Дошëл быстро, потключил, настраивается просто и понятно, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер за свои деньги.