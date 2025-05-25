Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
В наличии
Код товара: 595244
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
850
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X способен обеспечить высокую производительность беспроводной сети благодаря соответствию стандарту AX3000 и работе в двух частотных диапазонах на скорости до 2976 Мбит/с. За улучшение сигнала в онлайн-играх и при запуске мультимедийного контента отвечают 4 антенны, которые расположены на корпусе. Возможность проводного доступа к сети телевизору, компьютеру и прочей технике реализована с помощью 3 разъемов LAN со скоростью соединения до 1000 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки параметров. В комплекте с Mercusys MR80X поставляются кабель LAN и сетевой адаптер.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X способен обеспечить высокую производительность беспроводной сети благодаря соответствию стандарту AX3000 и работе в двух частотных диапазонах на скорости до 2976 Мбит/с. За улучшение сигнала в онлайн-играх и при запуске мультимедийного контента отвечают 4 антенны, которые расположены на корпусе. Возможность проводного доступа к сети телевизору, компьютеру и прочей технике реализована с помощью 3 разъемов LAN со скоростью соединения до 1000 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки параметров. В комплекте с Mercusys MR80X поставляются кабель LAN и сетевой адаптер.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, роутер пришёл в пленке, открыл, повесил, скачал приложение, настроил, все делается очень быстро. Были сомнения, но они отпали, когда получил в руки и приложение распознало всё как надо. Работает без проблем, осталось сменить витую пару на CAT5e.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично все, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
спасибо быстрая доставка продавца рекомендую цена нормальная работает хорошо подключил через приложение с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер по хорошей цене. Спасибо продавцу. Странно, что не было ни одного отзыва.
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - стоимость товара 4350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, роутер пришёл в пленке, открыл, повесил, скачал приложение, настроил, все делается очень быстро. Были сомнения, но они отпали, когда получил в руки и приложение распознало всё как надо. Работает без проблем, осталось сменить витую пару на CAT5e.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично все, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
спасибо быстрая доставка продавца рекомендую цена нормальная работает хорошо подключил через приложение с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер по хорошей цене. Спасибо продавцу. Странно, что не было ни одного отзыва.