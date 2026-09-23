Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Netis NR105GPE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Netis NR105GPE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото 1
Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото 2
Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, упаковка
Габариты, мм
139x119x26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, г.
900

Описание товара Wi-Fi роутер Netis NR105GPE

Маршрутизатор Netis NR105GPE оснащён четырьмя портами 10/100/1000BASE-TX. Устройство имеет 128 МБ оперативной памяти и 16 МБ флеш-памяти, что поддерживает работу в режиме маршрутизатора.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis NR105GPE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, упаковка
Габариты, мм
139x119x26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netis NR105GPE оснащён четырьмя портами 10/100/1000BASE-TX. Устройство имеет 128 МБ оперативной памяти и 16 МБ флеш-памяти, что поддерживает работу в режиме маршрутизатора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netis NR105GPE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...