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Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)

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Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)
3 700 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
из внешней сети, Web-интерфейс, Telnet, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Air, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х3
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)

Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) способен работать в режимах роутера и ретранслятора системы Wi-Fi. Данная модель стандарта AC1200 способна функционировать на скорости до 1167 Мбит/с одновременно в двух частотных диапазонах. На корпусе расположены 2 антенны для улучшения сигнала и панель информативных световых индикаторов. Для организации проводного подключения предлагаются 3 разъема LAN с пропускной способностью на уровне 100 Мбит/с. Технологии защиты помогают предотвратить доступ к сети посторонним пользователям. Настройка параметров роутера Netcraze Air (NC-1613) возможна посредством фирменного веб-интерфейса или приложения на смартфоне.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
из внешней сети, Web-интерфейс, Telnet, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Air, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) способен работать в режимах роутера и ретранслятора системы Wi-Fi. Данная модель стандарта AC1200 способна функционировать на скорости до 1167 Мбит/с одновременно в двух частотных диапазонах. На корпусе расположены 2 антенны для улучшения сигнала и панель информативных световых индикаторов. Для организации проводного подключения предлагаются 3 разъема LAN с пропускной способностью на уровне 100 Мбит/с. Технологии защиты помогают предотвратить доступ к сети посторонним пользователям. Настройка параметров роутера Netcraze Air (NC-1613) возможна посредством фирменного веб-интерфейса или приложения на смартфоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613) - по цене 3700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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