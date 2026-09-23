Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00
**Маршрутизатор ASUS RT-AX50 GO — высокоскоростной Wi-Fi для вашего дома!** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение во всём доме с маршрутизатором ASUS RT-AX50 GO. Устройство поддерживает современный стандарт Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), что гарантирует высокую скорость передачи данных и надёжное соединение. **Основные преимущества:** * **Двухдиапазонный режим работы:** одновременно работают два диапазона, что позволяет подключить больше устройств без потери скорости. * **Поддержка MESH:** создайте единую Wi-Fi сеть на большой площади без «мёртвых зон». * **Совместимость с USB-модемом:** расширяйте возможности подключения к интернету. ASUS RT-AX50 GO — это современное решение для тех, кто ценит высокую скорость, стабильность и удобство использования. С этим маршрутизатором ваш дом будет обеспечен качественным интернет-соединением!
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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