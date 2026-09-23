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Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00

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Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737825
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Комплектация
маршрутизатор, кабель Ethernet, кабель USB-C, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
170

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00

**Маршрутизатор ASUS RT-AX50 GO — высокоскоростной Wi-Fi для вашего дома!** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение во всём доме с маршрутизатором ASUS RT-AX50 GO. Устройство поддерживает современный стандарт Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), что гарантирует высокую скорость передачи данных и надёжное соединение. **Основные преимущества:** * **Двухдиапазонный режим работы:** одновременно работают два диапазона, что позволяет подключить больше устройств без потери скорости. * **Поддержка MESH:** создайте единую Wi-Fi сеть на большой площади без «мёртвых зон». * **Совместимость с USB-модемом:** расширяйте возможности подключения к интернету. ASUS RT-AX50 GO — это современное решение для тех, кто ценит высокую скорость, стабильность и удобство использования. С этим маршрутизатором ваш дом будет обеспечен качественным интернет-соединением!

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG09T0-MO0B00




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Комплектация
маршрутизатор, кабель Ethernet, кабель USB-C, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Маршрутизатор ASUS RT-AX50 GO — высокоскоростной Wi-Fi для вашего дома!** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение во всём доме с маршрутизатором ASUS RT-AX50 GO. Устройство поддерживает современный стандарт Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), что гарантирует высокую скорость передачи данных и надёжное соединение. **Основные преимущества:** * **Двухдиапазонный режим работы:** одновременно работают два диапазона, что позволяет подключить больше устройств без потери скорости. * **Поддержка MESH:** создайте единую Wi-Fi сеть на большой площади без «мёртвых зон». * **Совместимость с USB-модемом:** расширяйте возможности подключения к интернету. ASUS RT-AX50 GO — это современное решение для тех, кто ценит высокую скорость, стабильность и удобство использования. С этим маршрутизатором ваш дом будет обеспечен качественным интернет-соединением!
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Отзывы


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