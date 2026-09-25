Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
Оригинальный товар
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Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб.
В наличии
Код товара: 736791
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215x148.8x71.5мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
860
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
Мощные усилители сигнала HUAWEI BE3 WUKUN-BE32-20 усиливают передачу сигнала Wi-Fi через стены и препятствия любого рода, обеспечивая более широкий охват, так что он обязательно будет быстро передаваться на ваши устройства. HUAWEI WiFi BE3 преодолевает ограничение в 1 Гбит/с, предлагая один порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с и три порта WAN/LAN со скоростью 1 Гбит/с, что обеспечивает максимальную скорость на всех ваших устройствах! .
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215x148.8x71.5мм
Страна производитель
Китай
Мощные усилители сигнала HUAWEI BE3 WUKUN-BE32-20 усиливают передачу сигнала Wi-Fi через стены и препятствия любого рода, обеспечивая более широкий охват, так что он обязательно будет быстро передаваться на ваши устройства. HUAWEI WiFi BE3 преодолевает ограничение в 1 Гбит/с, предлагая один порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с и три порта WAN/LAN со скоростью 1 Гбит/с, что обеспечивает максимальную скорость на всех ваших устройствах! .
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - по цене 6020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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