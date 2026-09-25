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Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ

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Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 8
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 9
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 10
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 11
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 8
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 9
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 10
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 11
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736791
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
6 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215x148.8x71.5мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
860

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ

Мощные усилители сигнала HUAWEI BE3 WUKUN-BE32-20 усиливают передачу сигнала Wi-Fi через стены и препятствия любого рода, обеспечивая более широкий охват, так что он обязательно будет быстро передаваться на ваши устройства. HUAWEI WiFi BE3 преодолевает ограничение в 1 Гбит/с, предлагая один порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с и три порта WAN/LAN со скоростью 1 Гбит/с, что обеспечивает максимальную скорость на всех ваших устройствах! .



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215x148.8x71.5мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные усилители сигнала HUAWEI BE3 WUKUN-BE32-20 усиливают передачу сигнала Wi-Fi через стены и препятствия любого рода, обеспечивая более широкий охват, так что он обязательно будет быстро передаваться на ваши устройства. HUAWEI WiFi BE3 преодолевает ограничение в 1 Гбит/с, предлагая один порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с и три порта WAN/LAN со скоростью 1 Гбит/с, что обеспечивает максимальную скорость на всех ваших устройствах! .


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ - по цене 6020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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