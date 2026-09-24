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Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)

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Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 6
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 7
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 8
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 9
Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 6
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 7
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 8
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 9
  • Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, TR-069, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, L2TP, PPTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-X1510, адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
167 x 134 x 50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х6
Вес, г.
540

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)

Беспроводной интерфейс Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает увеличение скорости и пропускной способности соединения, а также снижает загрузку сети при работе в сложных условиях с большой плотностью устройств. Стандарт позволяет подключать большее число устройств и предотвращает ухудшение качества беспроводного соединения из-за отражений сигнала от стен и помех от другого оборудования. Используя беспроводной маршрутизатор DIR-X1510, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax (со скоростью беспроводного соединения до 1500 Мбит/с). Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов. Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-X1510 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц. Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-X1510 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-X1510 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-X1510 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D?Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, TR-069, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, L2TP, PPTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-X1510, адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
167 x 134 x 50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной интерфейс Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает увеличение скорости и пропускной способности соединения, а также снижает загрузку сети при работе в сложных условиях с большой плотностью устройств. Стандарт позволяет подключать большее число устройств и предотвращает ухудшение качества беспроводного соединения из-за отражений сигнала от стен и помех от другого оборудования. Используя беспроводной маршрутизатор DIR-X1510, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax (со скоростью беспроводного соединения до 1500 Мбит/с). Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов. Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-X1510 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц. Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-X1510 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-X1510 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-X1510 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D?Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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