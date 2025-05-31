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Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый

35 Отзывы
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Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257281
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
137 х 93 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х4
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый

Беспроводной маршрутизатор со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с. 2 внешние антенны с коэффициентом усиления 5dBi. Порты: 2 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Удобный веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование WPA/WPA2.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Арефьева Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Стабильная работа. Выбирали по отзывам. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо. настроили без проблем. всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий вай-фай , для квартиры 60кв отлично берет во всех местах
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро настроил, хороший бюджетный вариант
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключила легко, самостоятельно. Все работает
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар . Все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
ставлю четвёрку пока не пользуюсь на даче
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Подключили, всё работает, пользуемся. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Рафаэль Эдвардович

Достоинства:


Комментарий:
Работает, жаль выходов мало
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ира М.

Достоинства:


Комментарий:
очень стильный и отличный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Alexey G

Достоинства:


Комментарий:
Убрал звезду только магазину за задержку доставки на 3 дня. К упаковке и товару претензий нет. Сам роутер отличный. Эта фирма проверена неоднократно. В частном доме ловит даже во дворе и у соседей (если ставить у окна). Роутер двухдиапазонный. Подключается и настраивается через приложение Mercusys за 2 минуты. Мой смартфон Honor на 5G спокойно подхватывает скорость 250 Мб (скрины из Спидтеста).
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Инна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, характеристики соответствуют, включился быстро, единственный пока недостаток для меня -слишком лёгкий, если не закрепить , его даже патч корд опрокидывает) надеюсь на его длительную службу!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
работает шикарно , в торренте до 60 мб скорость.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет в достатке, большую пропускную проверить не могу, в доме отсутствует
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Фото не делал, товар на другой квартире) Классный роутер,законектился в секунду.Доволен покупкой,спасибо большое)
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Тищенко О.

Достоинства:


Комментарий:
работает,раздает.подключала в телефонном режиме с поставщиком интернета,со второго телефона,даже так получилось)) довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный роутер , работать очень хорошо!! 5Герц это пушка. Подключение минут 10 , фирменное приложение не лагает и ничего лишнего с клевым интерфейсом и возможностями. Очень рад , что мой выбор пал именно на эту модель!!
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, за небольшие деньги. Заявленные характеристики соответствуют.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный прибор., прост в установке и настройке
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Лев Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее покупал точно такой, работает отлично. Этот уже второй, для расширения зоны охвата. Пока не подключил, надеюсь оправдает надежду.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, даёт быструю скорость
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
нам понравился, установили быстро. надеемся не подведёт нас.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в целости,ещё не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
подключили работает, берёт далеко, отличный роутер за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
M G.

Достоинства:


Комментарий:
не буду описывать технические подробности. но 10 гаджетов (2 алисы, 4 смартфона, 2 айфона, 1 смарт телевизор,1 ноутбук ) одновременно осилил с минимальной потерей скорости. я доволен. раздал на всю квартиру. 3 комнаты и кухню.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер только подключили, пока работают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Очень быстро настроили! Брали для дачи в 10 соток и он везде достаёт! (дом деревянный)! Скорость на высоте! Онлайн игры тащит с запасом!
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2022
Мария

Достоинства:
Хороший роутер,быстро настроили

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Понравился роутер,цена недорогая,легко настраивается
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Цена; Хорошая связь небольшой

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Идеальное соотношение цена/качество; подходит для небольшой квартиры. Добивает всюду, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2021
Чельцов А.

Достоинства:
Возложенные функции выполняет, а большего и не надо. Цена/качество приемлемое.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2021
Елена Пронченко

Достоинства:
Цена приятно удивила, скидка почти 40℅.Настраивать быстро, просто и легко. Сама настроила. Работает без проблем.

Недостатки:
Нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Цена отличная. Разрывов соединения нет.

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2021
Николина К.

Достоинства:
Малепусенький, но работу свою выполняет и вайфай хорошо работает. Заказала в другой город курьер привёз всё норм. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2021
Константин Титлов

Достоинства:
Компактность и надежность.

Недостатки:
Не нашел
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2021
Наина К.

Достоинства:
Прекрасно работает, для домашнего использования самое то!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Увидела-заказала-моментально доставили! Приятно, когда все быстро, четко и без заморочек



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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Развернуть
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
137 х 93 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с. 2 внешние антенны с коэффициентом усиления 5dBi. Порты: 2 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Удобный веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование WPA/WPA2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Арефьева Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Стабильная работа. Выбирали по отзывам. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо. настроили без проблем. всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий вай-фай , для квартиры 60кв отлично берет во всех местах
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро настроил, хороший бюджетный вариант
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключила легко, самостоятельно. Все работает
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар . Все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
ставлю четвёрку пока не пользуюсь на даче
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Подключили, всё работает, пользуемся. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Рафаэль Эдвардович

Достоинства:


Комментарий:
Работает, жаль выходов мало
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ира М.

Достоинства:


Комментарий:
очень стильный и отличный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Alexey G

Достоинства:


Комментарий:
Убрал звезду только магазину за задержку доставки на 3 дня. К упаковке и товару претензий нет. Сам роутер отличный. Эта фирма проверена неоднократно. В частном доме ловит даже во дворе и у соседей (если ставить у окна). Роутер двухдиапазонный. Подключается и настраивается через приложение Mercusys за 2 минуты. Мой смартфон Honor на 5G спокойно подхватывает скорость 250 Мб (скрины из Спидтеста).
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Инна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, характеристики соответствуют, включился быстро, единственный пока недостаток для меня -слишком лёгкий, если не закрепить , его даже патч корд опрокидывает) надеюсь на его длительную службу!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
работает шикарно , в торренте до 60 мб скорость.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет в достатке, большую пропускную проверить не могу, в доме отсутствует
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Фото не делал, товар на другой квартире) Классный роутер,законектился в секунду.Доволен покупкой,спасибо большое)
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Тищенко О.

Достоинства:


Комментарий:
работает,раздает.подключала в телефонном режиме с поставщиком интернета,со второго телефона,даже так получилось)) довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный роутер , работать очень хорошо!! 5Герц это пушка. Подключение минут 10 , фирменное приложение не лагает и ничего лишнего с клевым интерфейсом и возможностями. Очень рад , что мой выбор пал именно на эту модель!!
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, за небольшие деньги. Заявленные характеристики соответствуют.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный прибор., прост в установке и настройке
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Лев Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее покупал точно такой, работает отлично. Этот уже второй, для расширения зоны охвата. Пока не подключил, надеюсь оправдает надежду.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, даёт быструю скорость
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
нам понравился, установили быстро. надеемся не подведёт нас.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в целости,ещё не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
подключили работает, берёт далеко, отличный роутер за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
M G.

Достоинства:


Комментарий:
не буду описывать технические подробности. но 10 гаджетов (2 алисы, 4 смартфона, 2 айфона, 1 смарт телевизор,1 ноутбук ) одновременно осилил с минимальной потерей скорости. я доволен. раздал на всю квартиру. 3 комнаты и кухню.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер только подключили, пока работают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Очень быстро настроили! Брали для дачи в 10 соток и он везде достаёт! (дом деревянный)! Скорость на высоте! Онлайн игры тащит с запасом!
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2022
Мария

Достоинства:
Хороший роутер,быстро настроили

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Понравился роутер,цена недорогая,легко настраивается
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Цена; Хорошая связь небольшой

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Идеальное соотношение цена/качество; подходит для небольшой квартиры. Добивает всюду, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2021
Чельцов А.

Достоинства:
Возложенные функции выполняет, а большего и не надо. Цена/качество приемлемое.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2021
Елена Пронченко

Достоинства:
Цена приятно удивила, скидка почти 40℅.Настраивать быстро, просто и легко. Сама настроила. Работает без проблем.

Недостатки:
Нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Цена отличная. Разрывов соединения нет.

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2021
Николина К.

Достоинства:
Малепусенький, но работу свою выполняет и вайфай хорошо работает. Заказала в другой город курьер привёз всё норм. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2021
Константин Титлов

Достоинства:
Компактность и надежность.

Недостатки:
Не нашел
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2021
Наина К.

Достоинства:
Прекрасно работает, для домашнего использования самое то!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Увидела-заказала-моментально доставили! Приятно, когда все быстро, четко и без заморочек


Wi-Fi роутер Mercusys MW301R белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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