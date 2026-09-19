Wi-Fi роутер Mercusys MW302R
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, локальное управление
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, кг.
1.1
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW302R
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R – устройство базового уровня стандарта N300, которое позволяет организовать беспроводной доступ в Интернет со скоростью в пределах 300 Мбит/с. Данный роутер функционирует в одном частотном диапазоне 2.4 ГГц и выделяется компактным корпусом белого цвета с двумя внешними антеннами, которые усиливают действие сигнала и повышают стабильность соединения. Для проводного доступа в Интернет имеются 2 порта LAN 100 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки Mercusys MW302R.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, локальное управление
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R – устройство базового уровня стандарта N300, которое позволяет организовать беспроводной доступ в Интернет со скоростью в пределах 300 Мбит/с. Данный роутер функционирует в одном частотном диапазоне 2.4 ГГц и выделяется компактным корпусом белого цвета с двумя внешними антеннами, которые усиливают действие сигнала и повышают стабильность соединения. Для проводного доступа в Интернет имеются 2 порта LAN 100 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки Mercusys MW302R.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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