Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Mercusys MW302R

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493668
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, локальное управление
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW302R

Wi-Fi роутер Mercusys MW302R – устройство базового уровня стандарта N300, которое позволяет организовать беспроводной доступ в Интернет со скоростью в пределах 300 Мбит/с. Данный роутер функционирует в одном частотном диапазоне 2.4 ГГц и выделяется компактным корпусом белого цвета с двумя внешними антеннами, которые усиливают действие сигнала и повышают стабильность соединения. Для проводного доступа в Интернет имеются 2 порта LAN 100 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки Mercusys MW302R.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW302R




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, локальное управление
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MW302R – устройство базового уровня стандарта N300, которое позволяет организовать беспроводной доступ в Интернет со скоростью в пределах 300 Мбит/с. Данный роутер функционирует в одном частотном диапазоне 2.4 ГГц и выделяется компактным корпусом белого цвета с двумя внешними антеннами, которые усиливают действие сигнала и повышают стабильность соединения. Для проводного доступа в Интернет имеются 2 порта LAN 100 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки Mercusys MW302R.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Mercusys MW302R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...