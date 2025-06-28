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Wi-Fi роутер Netis WF2419E купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netis WF2419E

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Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 1
Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 2
Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 3
Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 4
Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis WF2419E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 080 руб.  1 360 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netis WF2419E
1 080 руб. -21%
1 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
133 х 99 х 27 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
433

Описание товара Wi-Fi роутер Netis WF2419E

Маршрутизатор Netis WF2419E забезпечить обмін даними зі швидкістю до 300 Мбіт/с для ваших комп'ютерів, смартфонів, бездротових камер та інших пристроїв з підтримкою Wi-Fi. Дві потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дбі розширюють зону покриття бездротової мережі і дозволяють вам вільно підключатися до Інтернету в будь-якій точці будинку, створюючи ідеальні умови для швидкого завантаження файлів, сеансів інтернет-телефонії і перегляду потокового відео з високою роздільною здатністю. Особливості маршрутизатора : чудова швидкість бездротової передачі даних до 300 Мбіт/с), що дозволяє прискорити завантаження файлів, підвищити якість інтернет-дзвінків і потокового відео з високою роздільною здатністю. Потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дбі і підтримкою технології MIMO, що забезпечують максимальну зону покриття і стабільність сигналу. Два режими роботи: маршрутизатор і міст (тільки точка доступу). Різні види WAN-підключення в режимі точки доступу/маршрутизатора: DHCP, статичний IP, PPPoE, L2TP, PPTP, подвійне з'єднання, WISP. Різні режими роботи: точка доступу, повторювач, точка доступу + WDS, WDS, клієнт. Режим Multi-SSID з підтримкою до 3 додаткових окремих мереж для гостей і друзів. Прості налаштування безпеки за допомогою кнопки WPS. Інтелектуальний контроль пропускної здатності каналу, що дозволяє оптимально використовувати мережу на кожному комп'ютері. Управління доступом в Інтернет: фільтрація IP - і MAC-адрес, тимчасова фільтрація доменів. Швидкий запуск, Вбудована веб-сторінка настройки на декількох мовах.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis WF2419E

Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
роутер работает слишком хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, уровень сигнала хороший.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. Скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, подключила без проблем по инструкции буквально за 10 минут.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,простые и быстрые настройки
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Анатолий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для моего интернета подошёл,вроде полёт пока нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все работает
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, подключил, работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не установлено, дополню позже. Установили и настроили очень быстро и не сложно. ставлю 5+.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Сигнал выдает сильный, подключил в качестве репитера в частном доме. Конечно, как репитер, скорость режет в 2-3 раза, но для большинства задач подходит. Роутер в режиме репитера создал сеть с новым именем, что не совсем удобно, пишут что для работы под одним именем надо изменить настройки основного роутера, но не хочется туда лезть. Роутер стоит на расстоянии примерно 8 метров от основного роутера, принимает без проблем от него сигнал через 2 стены и выдает через 1 стену практически на весь участок (25-30 метров). Компактный, легкий, не греется. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, вполне хороший сигнал, хватает без проблем на всю 3-х комнатную квартиру и около подъезда.\nХотелось бы конечно, что бы в зоне сигнала был весь город, но я еще инструкцию не читал.\nУстановка без проблем, никаких заморочек.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетный маршрутизатор! Работает отлично ) Настраивать без проблем! Только MAC адрес сменила
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Пршёл в целрстности и сохранности. Настройки роутера легкие и настрйвается в пару кликов.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! настраивается без особых проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
николай ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в целой упаковке пока не подключал
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, отлично! благодарю вас)
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Кристиан К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключается легко
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Angelina I.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась цена. С установкой помог провайдер - сказал, что всё легко и понятно - справился с 1 раза, в целом могла бы и сама без инструкции с интернета справиться. Ну это с его слов. Дали мне пароль - все работает. В целом довольна
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, настроил и забыл что дома есть роутер NETIS !\nНа фото тест скорости через Wi Fi, в настройках роутера уровень мощности 50%, расстояние до точки метров 15. Скорость упираеться в ограничения тарифа провайдера домашнего интернета.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2022
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
За свою стоимость роутер отрабатывает на 5+, кто знаком с Сочинским интернетом, знает что со связью большие проблемы. Этот малыш работает на ура уже пол года, никаких проблем, Wi-Fi ловит на 70кв.м в любой комнате. Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2022
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
есть разные режимы работы
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2022
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, советую.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2022
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Работат нормально. Не сбоит.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, цена отличная настроили быстро
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, справляется со своим функционалом
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2022
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, не занимает много места.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Просто песня
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Фаниль М.

Достоинства:


Комментарий:
Для квартиры самое то.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
133 х 99 х 27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netis WF2419E забезпечить обмін даними зі швидкістю до 300 Мбіт/с для ваших комп'ютерів, смартфонів, бездротових камер та інших пристроїв з підтримкою Wi-Fi. Дві потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дбі розширюють зону покриття бездротової мережі і дозволяють вам вільно підключатися до Інтернету в будь-якій точці будинку, створюючи ідеальні умови для швидкого завантаження файлів, сеансів інтернет-телефонії і перегляду потокового відео з високою роздільною здатністю. Особливості маршрутизатора : чудова швидкість бездротової передачі даних до 300 Мбіт/с), що дозволяє прискорити завантаження файлів, підвищити якість інтернет-дзвінків і потокового відео з високою роздільною здатністю. Потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дбі і підтримкою технології MIMO, що забезпечують максимальну зону покриття і стабільність сигналу. Два режими роботи: маршрутизатор і міст (тільки точка доступу). Різні види WAN-підключення в режимі точки доступу/маршрутизатора: DHCP, статичний IP, PPPoE, L2TP, PPTP, подвійне з'єднання, WISP. Різні режими роботи: точка доступу, повторювач, точка доступу + WDS, WDS, клієнт. Режим Multi-SSID з підтримкою до 3 додаткових окремих мереж для гостей і друзів. Прості налаштування безпеки за допомогою кнопки WPS. Інтелектуальний контроль пропускної здатності каналу, що дозволяє оптимально використовувати мережу на кожному комп'ютері. Управління доступом в Інтернет: фільтрація IP - і MAC-адрес, тимчасова фільтрація доменів. Швидкий запуск, Вбудована веб-сторінка настройки на декількох мовах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
роутер работает слишком хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, уровень сигнала хороший.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. Скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, подключила без проблем по инструкции буквально за 10 минут.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,простые и быстрые настройки
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Анатолий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для моего интернета подошёл,вроде полёт пока нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все работает
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, подключил, работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не установлено, дополню позже. Установили и настроили очень быстро и не сложно. ставлю 5+.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Сигнал выдает сильный, подключил в качестве репитера в частном доме. Конечно, как репитер, скорость режет в 2-3 раза, но для большинства задач подходит. Роутер в режиме репитера создал сеть с новым именем, что не совсем удобно, пишут что для работы под одним именем надо изменить настройки основного роутера, но не хочется туда лезть. Роутер стоит на расстоянии примерно 8 метров от основного роутера, принимает без проблем от него сигнал через 2 стены и выдает через 1 стену практически на весь участок (25-30 метров). Компактный, легкий, не греется. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, вполне хороший сигнал, хватает без проблем на всю 3-х комнатную квартиру и около подъезда.\nХотелось бы конечно, что бы в зоне сигнала был весь город, но я еще инструкцию не читал.\nУстановка без проблем, никаких заморочек.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетный маршрутизатор! Работает отлично ) Настраивать без проблем! Только MAC адрес сменила
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Пршёл в целрстности и сохранности. Настройки роутера легкие и настрйвается в пару кликов.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! настраивается без особых проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
николай ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в целой упаковке пока не подключал
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, отлично! благодарю вас)
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Кристиан К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключается легко
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Angelina I.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась цена. С установкой помог провайдер - сказал, что всё легко и понятно - справился с 1 раза, в целом могла бы и сама без инструкции с интернета справиться. Ну это с его слов. Дали мне пароль - все работает. В целом довольна
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, настроил и забыл что дома есть роутер NETIS !\nНа фото тест скорости через Wi Fi, в настройках роутера уровень мощности 50%, расстояние до точки метров 15. Скорость упираеться в ограничения тарифа провайдера домашнего интернета.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2022
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
За свою стоимость роутер отрабатывает на 5+, кто знаком с Сочинским интернетом, знает что со связью большие проблемы. Этот малыш работает на ура уже пол года, никаких проблем, Wi-Fi ловит на 70кв.м в любой комнате. Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2022
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
есть разные режимы работы
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2022
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, советую.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2022
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Работат нормально. Не сбоит.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, цена отличная настроили быстро
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, справляется со своим функционалом
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2022
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, не занимает много места.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Просто песня
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Фаниль М.

Достоинства:


Комментарий:
Для квартиры самое то.


Wi-Fi роутер Netis WF2419E – стоимость товара 1080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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