Wi-Fi роутер Netis WF2419E
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis WF2419E
Маршрутизатор Netis WF2419E забезпечить обмін даними зі швидкістю до 300 Мбіт/с для ваших комп'ютерів, смартфонів, бездротових камер та інших пристроїв з підтримкою Wi-Fi. Дві потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дбі розширюють зону покриття бездротової мережі і дозволяють вам вільно підключатися до Інтернету в будь-якій точці будинку, створюючи ідеальні умови для швидкого завантаження файлів, сеансів інтернет-телефонії і перегляду потокового відео з високою роздільною здатністю. Особливості маршрутизатора : чудова швидкість бездротової передачі даних до 300 Мбіт/с), що дозволяє прискорити завантаження файлів, підвищити якість інтернет-дзвінків і потокового відео з високою роздільною здатністю. Потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дбі і підтримкою технології MIMO, що забезпечують максимальну зону покриття і стабільність сигналу. Два режими роботи: маршрутизатор і міст (тільки точка доступу). Різні види WAN-підключення в режимі точки доступу/маршрутизатора: DHCP, статичний IP, PPPoE, L2TP, PPTP, подвійне з'єднання, WISP. Різні режими роботи: точка доступу, повторювач, точка доступу + WDS, WDS, клієнт. Режим Multi-SSID з підтримкою до 3 додаткових окремих мереж для гостей і друзів. Прості налаштування безпеки за допомогою кнопки WPS. Інтелектуальний контроль пропускної здатності каналу, що дозволяє оптимально використовувати мережу на кожному комп'ютері. Управління доступом в Інтернет: фільтрація IP - і MAC-адрес, тимчасова фільтрація доменів. Швидкий запуск, Вбудована веб-сторінка настройки на декількох мовах.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
роутер работает слишком хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает, уровень сигнала хороший.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. Скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, подключила без проблем по инструкции буквально за 10 минут.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,простые и быстрые настройки
Достоинства:
Комментарий:
Для моего интернета подошёл,вроде полёт пока нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
все работает
Достоинства:
Комментарий:
Получил, подключил, работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не установлено, дополню позже. Установили и настроили очень быстро и не сложно. ставлю 5+.
Достоинства:
Комментарий:
Сигнал выдает сильный, подключил в качестве репитера в частном доме. Конечно, как репитер, скорость режет в 2-3 раза, но для большинства задач подходит. Роутер в режиме репитера создал сеть с новым именем, что не совсем удобно, пишут что для работы под одним именем надо изменить настройки основного роутера, но не хочется туда лезть. Роутер стоит на расстоянии примерно 8 метров от основного роутера, принимает без проблем от него сигнал через 2 стены и выдает через 1 стену практически на весь участок (25-30 метров). Компактный, легкий, не греется. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, вполне хороший сигнал, хватает без проблем на всю 3-х комнатную квартиру и около подъезда.\nХотелось бы конечно, что бы в зоне сигнала был весь город, но я еще инструкцию не читал.\nУстановка без проблем, никаких заморочек.
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетный маршрутизатор! Работает отлично ) Настраивать без проблем! Только MAC адрес сменила
Достоинства:
Комментарий:
Пршёл в целрстности и сохранности. Настройки роутера легкие и настрйвается в пару кликов.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! настраивается без особых проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в целой упаковке пока не подключал
Достоинства:
Комментарий:
все работает, отлично! благодарю вас)
Достоинства:
Комментарий:
Подключается легко
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась цена. С установкой помог провайдер - сказал, что всё легко и понятно - справился с 1 раза, в целом могла бы и сама без инструкции с интернета справиться. Ну это с его слов. Дали мне пароль - все работает. В целом довольна
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, настроил и забыл что дома есть роутер NETIS !\nНа фото тест скорости через Wi Fi, в настройках роутера уровень мощности 50%, расстояние до точки метров 15. Скорость упираеться в ограничения тарифа провайдера домашнего интернета.
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
За свою стоимость роутер отрабатывает на 5+, кто знаком с Сочинским интернетом, знает что со связью большие проблемы. Этот малыш работает на ура уже пол года, никаких проблем, Wi-Fi ловит на 70кв.м в любой комнате. Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
есть разные режимы работы
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Работат нормально. Не сбоит.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, цена отличная настроили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, справляется со своим функционалом
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, не занимает много места.
Достоинства:
Комментарий:
Просто песня
Достоинства:
Комментарий:
Для квартиры самое то.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis WF2419E
Достоинства:
Комментарий:
роутер работает слишком хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает, уровень сигнала хороший.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. Скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, подключила без проблем по инструкции буквально за 10 минут.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,простые и быстрые настройки
Достоинства:
Комментарий:
Для моего интернета подошёл,вроде полёт пока нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
все работает
Достоинства:
Комментарий:
Получил, подключил, работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не установлено, дополню позже. Установили и настроили очень быстро и не сложно. ставлю 5+.
Достоинства:
Комментарий:
Сигнал выдает сильный, подключил в качестве репитера в частном доме. Конечно, как репитер, скорость режет в 2-3 раза, но для большинства задач подходит. Роутер в режиме репитера создал сеть с новым именем, что не совсем удобно, пишут что для работы под одним именем надо изменить настройки основного роутера, но не хочется туда лезть. Роутер стоит на расстоянии примерно 8 метров от основного роутера, принимает без проблем от него сигнал через 2 стены и выдает через 1 стену практически на весь участок (25-30 метров). Компактный, легкий, не греется. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, вполне хороший сигнал, хватает без проблем на всю 3-х комнатную квартиру и около подъезда.\nХотелось бы конечно, что бы в зоне сигнала был весь город, но я еще инструкцию не читал.\nУстановка без проблем, никаких заморочек.
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетный маршрутизатор! Работает отлично ) Настраивать без проблем! Только MAC адрес сменила
Достоинства:
Комментарий:
Пршёл в целрстности и сохранности. Настройки роутера легкие и настрйвается в пару кликов.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! настраивается без особых проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в целой упаковке пока не подключал
Достоинства:
Комментарий:
все работает, отлично! благодарю вас)
Достоинства:
Комментарий:
Подключается легко
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась цена. С установкой помог провайдер - сказал, что всё легко и понятно - справился с 1 раза, в целом могла бы и сама без инструкции с интернета справиться. Ну это с его слов. Дали мне пароль - все работает. В целом довольна
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, настроил и забыл что дома есть роутер NETIS !\nНа фото тест скорости через Wi Fi, в настройках роутера уровень мощности 50%, расстояние до точки метров 15. Скорость упираеться в ограничения тарифа провайдера домашнего интернета.
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
За свою стоимость роутер отрабатывает на 5+, кто знаком с Сочинским интернетом, знает что со связью большие проблемы. Этот малыш работает на ура уже пол года, никаких проблем, Wi-Fi ловит на 70кв.м в любой комнате. Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
есть разные режимы работы
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Работат нормально. Не сбоит.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, цена отличная настроили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, справляется со своим функционалом
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, не занимает много места.
Достоинства:
Комментарий:
Просто песня
Достоинства:
Комментарий:
Для квартиры самое то.