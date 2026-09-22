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Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010)

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Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723526
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х7
Вес, г.
330

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010)

Keenetic Racer (KN-4010) — это высокопроизводительный Wi-Fi роутер, предназначенный для обеспечения стабильного и быстрого беспроводного подключения в домашних и офисных условиях. Устройство поддерживает современные стандарты Wi-Fi, включая 802.11ax, что позволяет достигать высоких скоростей передачи данных. Racer работает на двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет пользователю выбирать оптимальную частоту в зависимости от потребностей и уровня загруженности сети. Максимальная скорость Wi-Fi составляет 2976 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для стриминга видео в высоком разрешении, онлайн-игр и работы с облачными сервисами. Устройство оснащено процессором MT7981B с тактовой частотой 1300 МГц и 2 ядрами, а также 512 Мбайт оперативной памяти DDR4 и 128 Мбайт Flash-памяти. Keenetic Racer поддерживает технологию MESH, что позволяет создавать бесшовные зоны покрытия, обеспечивая стабильное подключение по всему дому или офису. Роутер имеет один порт WAN и один выходной порт 10/100/1000BASE-TX, что позволяет подключать множество устройств одновременно. Внешние несъемные антенны обеспечивают стабильное беспроводное соединение. Keenetic Racer (KN-4010) — это надежное и многофункциональное устройство, которое обеспечивает высокую производительность и удобство использования. Благодаря своим современным функциям и возможностям, этот роутер станет отличным выбором для любого пользователя, стремящегося к качественному и стабильному интернет-соединению.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010)




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118
Страна производитель
Китай
Описание
Keenetic Racer (KN-4010) — это высокопроизводительный Wi-Fi роутер, предназначенный для обеспечения стабильного и быстрого беспроводного подключения в домашних и офисных условиях. Устройство поддерживает современные стандарты Wi-Fi, включая 802.11ax, что позволяет достигать высоких скоростей передачи данных. Racer работает на двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет пользователю выбирать оптимальную частоту в зависимости от потребностей и уровня загруженности сети. Максимальная скорость Wi-Fi составляет 2976 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для стриминга видео в высоком разрешении, онлайн-игр и работы с облачными сервисами. Устройство оснащено процессором MT7981B с тактовой частотой 1300 МГц и 2 ядрами, а также 512 Мбайт оперативной памяти DDR4 и 128 Мбайт Flash-памяти. Keenetic Racer поддерживает технологию MESH, что позволяет создавать бесшовные зоны покрытия, обеспечивая стабильное подключение по всему дому или офису. Роутер имеет один порт WAN и один выходной порт 10/100/1000BASE-TX, что позволяет подключать множество устройств одновременно. Внешние несъемные антенны обеспечивают стабильное беспроводное соединение. Keenetic Racer (KN-4010) — это надежное и многофункциональное устройство, которое обеспечивает высокую производительность и удобство использования. Благодаря своим современным функциям и возможностям, этот роутер станет отличным выбором для любого пользователя, стремящегося к качественному и стабильному интернет-соединению.
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Отзывы


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