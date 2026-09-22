Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Racer (KN-4010)
Keenetic Racer (KN-4010) — это высокопроизводительный Wi-Fi роутер, предназначенный для обеспечения стабильного и быстрого беспроводного подключения в домашних и офисных условиях. Устройство поддерживает современные стандарты Wi-Fi, включая 802.11ax, что позволяет достигать высоких скоростей передачи данных. Racer работает на двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет пользователю выбирать оптимальную частоту в зависимости от потребностей и уровня загруженности сети. Максимальная скорость Wi-Fi составляет 2976 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для стриминга видео в высоком разрешении, онлайн-игр и работы с облачными сервисами. Устройство оснащено процессором MT7981B с тактовой частотой 1300 МГц и 2 ядрами, а также 512 Мбайт оперативной памяти DDR4 и 128 Мбайт Flash-памяти. Keenetic Racer поддерживает технологию MESH, что позволяет создавать бесшовные зоны покрытия, обеспечивая стабильное подключение по всему дому или офису. Роутер имеет один порт WAN и один выходной порт 10/100/1000BASE-TX, что позволяет подключать множество устройств одновременно. Внешние несъемные антенны обеспечивают стабильное беспроводное соединение. Keenetic Racer (KN-4010) — это надежное и многофункциональное устройство, которое обеспечивает высокую производительность и удобство использования. Благодаря своим современным функциям и возможностям, этот роутер станет отличным выбором для любого пользователя, стремящегося к качественному и стабильному интернет-соединению.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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