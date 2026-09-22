Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723238
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
250
Описание товара Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX
Независимо от того, ищете ли вы надежное решение для своего дома или небольшого офиса, hEX обеспечит бесперебойное и стабильное подключение. Благодаря 5 гигабитным портам Ethernet, hEX - это хороший способ подключения основных устройств дома или офиса. Кроме того, вы можете использовать полноразмерный USB-порт для создания дополнительного хранилища для потоковой передачи высококачественных мультимедийных данных между устройствами.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Независимо от того, ищете ли вы надежное решение для своего дома или небольшого офиса, hEX обеспечит бесперебойное и стабильное подключение. Благодаря 5 гигабитным портам Ethernet, hEX - это хороший способ подключения основных устройств дома или офиса. Кроме того, вы можете использовать полноразмерный USB-порт для создания дополнительного хранилища для потоковой передачи высококачественных мультимедийных данных между устройствами.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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