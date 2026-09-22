Wi-Fi роутер Keenetic Hopper (KN-3811)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Hopper (KN-3811)
Hopper KN-3811 использует энергоэффективную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, обеспечивающую актуальную Wi-Fi-формулу AX3000, гигабитную маршрутизацию любых способов подключения к Интернету, высокую скорость работы VPN-приложений и до 110 Мбайт/с обмена с внешними дисками или модемами через порт USB 3.0. Модель получила обновленный компактный корпус со скошенными гранями и многочисленными вентиляционными отверстиями, а также четыре внешние всенаправленные печатные антенны, реализующие уверенное покрытие для типовых квартир и одноэтажных частных домов.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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