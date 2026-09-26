Прогулочные коляски для детей: подробное руководство по выбору

Как выбрать детскую прогулочную коляску? Этот вопрос волнует всех родителей, чьим детям от 4-6 месяцев до 3-4 лет. Именно в этом возрасте малышу и его родителям нужна удобная, надежная и легкая прогулочная коляска. Разберем подробно, каким качествам нужно уделить внимание при выборе и какими правилами руководствоваться, чтобы приобрести идеальный транспорт для вашего малыша, отвечающий всем требованиям и потребностям как родителей, так и самого «пассажира».

Преимущества прогулочных колясок

Легкость – пожалуй, главная причина, по которой родители предпочитают для своего подросшего малыша купить отдельную прогулочную коляску. Другие разновидности этих изделий хоть и более функциональны, но из-за своих габаритов, значительного веса и низкой маневренности могут создавать родителям много неудобств. Компактные размеры. Прогулочные коляски легко и быстро складываются, не занимая много места дома, и помещаются в багажнике машины или в общественном транспорте. Это удобно для тех родителей, которые не проводят все время дома, а часто выбираются на прогулку или отдых. Доступная цена. Как правило, прогулочные коляски стоят недорого относительно многофункциональных моделей.

Недостатки прогулочных колясок

Ограниченный функционал. В этом прогулки проигрывают универсальным моделям и коляскам-трансформерам, но этот недостаток компенсируется главным достоинством – легкостью. Слабая защита от непогоды. Забегая вперед: зимние модели лишены этого недостатка и имеют достаточную степень защищенности. Несколько худшая амортизация и не такая высокая проходимость, из-за чего возникает тряска и дискомфорт при движении по неидеальному дорожному покрытию, а по снегу и грязи передвижение многих прогулок затруднено.

Выбор прогулочной коляски: какие они бывают?

Прогулочная коляска нужна малышу, когда он начинает самостоятельно сидеть. Ему уже скучно лежать в люльке и наблюдать за игрушками и мамой – хочется посмотреть мир! Но многие малыши лет до 2-3 любят спать на прогулке, поэтому коляска должна иметь возможность раскладываться в лежачее положение.

Механизм складывания

Все прогулочные коляски по типу складывания можно разделить на два вида:

«трости»;

«книжки».

Есть еще коляски-трансформеры, которые могут принимать форму как люльки, так и прогулочной модели, а также коляски 2 в 1 или 3 в 1, где прогулочный блок входит в комплект с шасси и другими блоками (люлькой, автолюлькой). Мы же в данной статье рассмотрим только самостоятельные прогулочные коляски.

Коляски-трости

Их вес, как правило, не превышает десяти килограммов, что позволяет носить детский транспорт с собой на прогулки, в торговые центры, в поездки на общественном транспорте – одним словом, куда только удобно. Недостаток таких моделей – они неудобны для сна или длительных прогулок, ребенок быстро устает, сидя в мягком сиденье – оно не обеспечивает качественной поддержки. К тому же они не предназначены для плохих дорог, грязи, снега: в непогоду есть риск, что коляска застрянет в первом же сугробе или кучке слякоти.

Коляски-книжки

Эти модели крупнее и тяжелее, чем трости, но более комфортны для ребенка и обладают большей проходимостью и маневренностью. Широкая плотная спинка, позволяющая с комфортом поспать на свежем воздухе пару часов, большие колеса с отличной амортизацией помогут преодолеть почти любые препятствия на дороге. Еще одно важное преимущество книжки перед тростью – ее устойчивость в сложенном состоянии. Особенно это актуально, если маме часто приходится брать ребенка на руки.

Сделать вывод о том, какая прогулочная коляска лучше: трость или книжка – невозможно. Это разные модели, предназначенные для разных потребностей. Если вы с малышом любите долгие прогулки по парку, на природе, ребенок часто спит на прогулке – предпочтительнее комфортная и проходимая книжка. А для активного ребенка, который в коляске только отдыхает между вылазками по изучению мира, и для активных родителей, которые не ограничиваются прогулкой около дома, а любят путешествовать, подойдет легкая и компактная трость, которую всегда можно взять с собой.

Сезон эксплуатации

По сезонному фактору выделяют летние и зимние варианты. Зимние характеризуются лучшей проходимостью (большие колеса), наличием утепления – чехла для ножек и объемного, защищающего от ветра и снега капюшона, отделкой из теплого материала. Колеса летних моделей имеют минимальный диаметр, ткань отделки – легкая и проветриваемая, козырек маленький, призванный защитить только от солнечных лучей.

Как приобрести хорошую прогулочную коляску? Нюансы выбора

Тип шасси

Ширина шасси – фактор, определяющий, пройдет ли она в вашу дверь или лифт. Поэтому важно заранее перед покупкой замерить все проемы, в которые должна вписаться коляска. Прогулочные модели, как правило, имеют компактные габариты, но лучше перестраховаться и сделать все замеры.

От колес во многом зависит безопасность и комфорт малыша. При подборе коляски следует принять во внимание следующие нюансы:

Диаметр колес: чем он больше, тем комфортнее будет прогулка по ямкам, кочкам, камушкам, но и тем тяжелее коляска; Из какого материала изготовлены колеса коляски: пластик легче, но неустойчив к низким температурам и быстро изнашивается, резина – прочнее, удобнее, надувные резиновые колеса легко накачать дома или в шиномонтаже; Каков тип крепления: наименее надежный вариант – пружинное, остальные зарекомендовали себя с положительной стороны; Количество колес: трехколесные модели маневреннее, а четырехколесные – более проходимые и устойчивые; Возможность снять колеса: эта функция актуальна, когда коляска хранится дома и приходится часто чистить колеса после прогулок.

Какой должна быть спинка?

Лучше всего выбирать коляски, которые имеют три положения спинки: сидячее, лежачее и полусидячее. Убедитесь, что менять положения можно быстро, беспроблемно и без шума, чтобы, например, уложить уснувшего малыша, не разбудив его.

Безопасность превыше всего!

Безопасность ребенка при пребывании в коляске должна быть самым важным критерием при выборе. В любой модели обязательно должны быть ремни безопасности! Пятиточечный вариант безопаснее и комфортнее трехточечных.

Еще один элемент безопасности – защитная перекладина. Важно, чтобы она не мешала ни малышу, ни маме. Раздвижной тип с фиксаторами, предотвращающими её раскрытие во время движения коляски – оптимальный вариант.

Регулировка ручки прогулочной коляски

Родители, братья-сестры, бабушки-дедушки, няни, дяди-тети... У всех разный рост, поэтому и ручка должна иметь возможность регулировки по высоте. Если коляску предстоит катать только одному человеку, можно выбирать и нерегулируемую ручку, но перед покупкой лучше прикинуть, удобно ли вам будет пользоваться коляской, не придется ли сутулиться или наоборот, слишком высоко держать руки.

Важная функция – перекидная ручка, дающая возможность катать ребенка ка лицом к себе, так и лицом к миру. В зависимости от желания мамы и малыша или от направления ветра можно менять положение ручки.

Комфорт складывается из мелочей

Помимо перечисленных важных факторов, существуют еще мелочи, на которые зачастую родители не обращают внимание при выборе прогулочной коляски, а зря. Заметно повысить комфорт помогут:

Корзинка, куда можно положить покупки, игрушки, мамины личные вещи;

Ступенька для старшего ребенка, позволяющая держать обоих детей в поле зрения;

Смотровое окошко в капюшоне, чтобы всегда видеть, чем занят ребенок, уснул ли он, проснулся ли, удобно ли сидит и т.д.,

Чехол-дождевик – очень удобный аксессуар для коляски, который защитит малыша во время внезапного дождя.

Цены – экономить или купить лучшее?

Все родители хотят для своего ребенка только самое лучшее. Но лучшие прогулочные коляски стоят далеко не один десяток тысяч рублей, что далеко не всем по карману. Следует руководствоваться наличием всех необходимых функций, а не гнаться за брендом и дороговизной. Тем более, что коляска понадобится всего на несколько лет и вкладывать в нее целое состояние – вряд ли разумная идея.

Только изучив и взвесив все критерии, определившись, какие функции и элементы нужны, а без чего можно обойтись, можно купить самый лучший транспорт для малыша.

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