Чем отличается ударная дрень от перфоратора: критерии подбора инструмента

Разбираемся, подойдёт ли ударная дрель для бетонных стен (конечно, нет, но есть исключение) и как выбрать перфоратор, если требуется проведение работ в разных условиях: домашний ремонт, промышленность и строительство, с учётом частоты использования. Какой именно тип электрооборудования подойдёт именно вам, стоит ли покупать один из перфораторов или вполне можно обойтись небольшой дрелью?

Моделей на рынке электроинструментов очень много, и даже в сегменте только дрелей для бытового использования или перфораторов можно обнаружить множество параметров, по которым они отличаются.

Если желания вникать во все подробности характеристик у вас нет, этот обзор даже в первой своей части прояснит основные принципы выбора. Наши онлайн-консультанты помогут подтвердить его правильность, оформить заказ, напомнят об акциях и специальных предложениях .

Перфоратор для бытового ремонта или ударные дрели для строительства?

Конечно, первый вариант более продуктивен, потому что сейчас самое время вспомнить о главном вопросе при покупке хорошего электроинструмента. Звучит он просто – что и в каких масштабах вы намерены делать?

Дело в том, что ни одна ударная дрель не справится с большой нагрузкой, её возможности ограничиваются разовыми несложными работами: просверлить отверстия для крепежей гардины, мебели и т.д. В сравнении с перфоратором – мощным, тяжёлым, размеры любой дрели можно смело назвать компактными. Если ваш объем работ находится в пределах сверления металла, кирпича, керамики, пластика, подобных материалов и только иногда бетона – смело покупайте ударные дрели.

Но для выполнения трудоёмких задач, где нужно именно продолбить отверстие в бетоне, твёрдом перекрытии, выбор стоит остановить именно на перфораторах. Особенно выручит инструмент, когда речь заходит о строительстве дома, сносе перегородок, монтаже дверей, окон, демонтаже кафеля со стен и пола, штроблении каналов под электропроводку и подобных физически и технически непростых работах, где нужен мощный ударный коэффициент.

Сверлить нечасто, разные материалы, включая бетон (иногда) – ударные дрели

Долбить с преобладанием работ по бетону – перфоратор, поскольку в нем по умолчанию предусмотрена функция ударного действия. Остаётся определить критерии эксплуатации внутри категории и выбрать надёжный инструмент с наилучшими показателями.

Характеристики ударной дрели

Перечислим основные моменты, на которые нужно обращать внимание. Первое, что стоит запомнить – на фоне перфораторов у этого инструмента довольно слабая ударная сила. Устройство дрелей не позволяет создавать мощный толчок на патрон, так как импульс рождается от двух зубчатых колёс (храповых), что расположены перпе ндикулярно относительно сверла. При вращении этих элементов происходит перескакивание зубчиков, от чего и рождается ударный момент.

Само собой, его сила невелика, а чтобы добиться более быстрого сверления твёрдого материала, придётся буквально поднажать – дрель надо будет с силой вдавливать в поверхность. Кто быстрее перегорит при таких условиях, инструмент или оператор, вопрос риторический, у дрелей не такой выносливый двигатель, чтобы сверлить бетон, а у того, кто держит в руках инструмент, вряд ли есть бесконечный запас физической силы.

Основные критерии подбора дрели

Для начала можно обратить внимание на вес инструмента, поскольку при сверлении отверстий придётся держать его на весу и чем продолжительнее период работы, тем удобнее должен чувствовать себя оператор. Но вес дрели от полутора килограммов с достаточной мощностью, признаемся, вдохновляет.

Мощность. Большинство дрелей оснащено моторами от 400 до 1500 Вт, при этом двухскоростные модели потребуют, чтобы двигатель имел минимальную мощность от 700 Вт и выше. Инструмент средней и высокой ценовой категорий имеет также реверс (удобно, если требуется обратное вращение при выкручивании) и защиту от перегрузок.

Патрон. Перед покупкой убедитесь, что у дрели удобный для вас тип зажимных приспособлений (популярностью пользуются патроны SDS Plus и SDS Max). У быстрозажимных сверло меняется за секунды и без дополнительных приспособлений, а в зубчатых (ключевых), чтобы заменить сверло, потребуется специальный ключ.

Длина кабеля. Рекомендовать дрель с длинным или коротким сетевым шнуром смысла нет, каждый пользователь проводит работы в индивидуальных условиях, но слишком длинный кабель, возможно, будет запутываться, мешаться под ногами, а короткий шнур потребует использования дополнительного удлинителя.

Диаметр сверления. У разных дрелей этот показатель будет отличаться даже в зависимости от материала, с которым проводится работа. Для отверстий в бетоне, дереве или металле показатели крутящего момента требуются разные, перед покупкой вспомните ещё раз, с чем ваша дрель будет иметь дело чаще всего. Цифры в описании с наибольшей вероятностью совпадут для бетона и металла, но для дерева можно заметить отличие. К слову, для перфораторов это правило также применимо. Чем материал мягче, тем лучше сверло будет входить в него, делая отверстие с меньшими оборотами в минуту.

Соответственно, чем больше крутящий момент в ударных дрелях, тем объёмнее получаются отверстия. При выборе на этот момент тоже стоит обратить внимание, но помните, что для выполнения простых домашних задач не стоит покупать дрель с самыми высокими характеристиками, наилучшими показателями и не использовать после все возможности инструмента.

Что же касается частоты ударного момента, эти показатели чаще всего не влияют на основное назначение дрелей, производители даже не всегда указывают его в характеристиках. Но перфоратор без внимания относительно этого функционала оставить нельзя, сила долбления здесь измеряется тысячами толчков в минуту, и 4-5 тыс./мин наиболее часто используемая величина для перфораторов. Далее – о том, как выбрать инструмент для разных целей.

Характеристики перфораторов

Такой инструмент заметно тяжелее, и это первое, чем он отличается от любой из упомянутых выше дрелей, поскольку самый лёгкий перфоратор весит примерно на килограмм больше. Масса инструментов от 2,5 кг для бытовых и до 12 кг у профессиональных перфораторов. Не стоит недооценивать этот параметр, рекомендуем выбрать модель с наименьшим весом и наилучшей производительностью – помните, что с помощью перфораторов проводятся более сложные и продолжительные по времени работы, а без физической силы оператора инструмент не функционирует. Поэтому оцените свои силы правильно: не всегда мощный тяжелый инструмент лучше средних представителей категории, с меньшей производительностью, но более удобный для того, кто его держит в руках.

Основные критерии подбора перфоратора

Если сравнивать со всеми без исключения ударными дрелями, намного сильнее долбят твёрдую поверхность, конечно, перфораторы – с энергией от 4 кДж, что уже подразумевает наличие антивибрационной системы. Отлично, если производитель предусмотрел дополнительную рукоятку, с ней удерживать перфоратор будет заметно проще.

Режимы и мощность

Одно- , двух- и трёхрежимные перфораторы каждый в своей категории выполняют разные задачи, точнее, отличающимися способами. Однорежимные инструменты могут только сверлить, используя ударную функцию. Очень похоже на дрели, но мощнее – здорово себя показывают в профессиональной сфере, но в ограниченных видах работ.

Двухрежимные перфораторы делают это же, но вдобавок могут предоставить пользователю возможность переключаться либо на обычное сверление, либо на долбление.

У трехрежимных перфораторов самые богатые возможности, в них можно выбрать любой из упомянутых режимов – сверлить в обычном формате, с ударным моментом или переключаться на долбление.

Обратите внимание, что перфоратор – инструмент очень шумный, к сожалению, повлиять на этот параметр никак нельзя. Если вы планируете использовать его дома, будет корректным предупредить соседей о временном неудобстве. Увы, изолировать звук работающего перфоратора невозможно.

Конечно, чем сильнее перфораторы бьют в перекрытие, тем больше энергии тратится, но при этом не стоит приобретать модель с максимальным запасом, чтобы пробить отверстие диаметром до 18 мм потребуется сила только 1,5 Дж. Для сравнения, дорожным перфораторам для полноценной и довольно трудозатратной работы необходимо до 20 и более джоулей.

И спешим развеять популярное заблуждение: чем выше число оборотов шпинделя, тем быстрее перфоратор пробьёт требуемое углубление. Не стоит стремиться найти инструмент с наивысшим числом вращения, бытовые работы отлично выполняются на скорости от 600 до 1500 оборотов в минуту. На такие случаи можно воспользоваться и дрелями – и вы будете правы, предположив подобное. Но не забывайте, что это актуально только для разовых задач.

Но если вам нужно продолбить глубокое, до 50 см отверстие в бетонной плите, всё же нужен перфоратор, и не какой попало, а с киловаттным двигателем.

Что касается мощности электрооборудования, этот показатель важен для поиска по типу эксплуатации, основным работам. К примеру, бытовому перфоратору будет достаточно параметров в 600-900 Вт при трёхрежимной комплектации, с регулируемой частотой вращения. Если такой перфоратор будет оснащён защитной от возможного заклинивания предохранительной муфтой, любая работа будет выполняться с гарантией безопасности. Но если вы намерены

Дополнительно

Как и в случае с дрелями, для бытового производства отверстий, каналов разного диаметра и размера перфораторами удобнее пользоваться с быстрозажимным патроном, и очень хорошим вариантом будет наличие запасного элемента в комплекте.

Цена перфораторов напрямую зависит от их производительности и мощности, но в этом случае критериями выбора всё же является здравый смысл и стремление отдать предпочтение качественному инструменту, а не возможностям, которые, возможно, и не будут использованы.