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Идеи подарков
15 оригинальных идей подарков к 8 марта
8 марта — это не просто день, когда мы отмечаем Международный женский день, но и прекрасная возможность выразить свою благодарность и любовь к девушке, жене, маме в нашей жизни. В поисках о ...
Какой подарок выбрать на 23 февраля? Идеи от «КотоФото»
Не за горами 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день по традиции женщины поздравляют всех мужчин: мужей, отцов, дедушек, братьев, сыновей, племянников, друзей, коллег... И каждый раз ...
Какой подарок преподнести на 8 марта? Советы от «КотоФото»
8 марта... Такой светлый, радостный, и в то же время такой непростой праздник. Почему непростой? Потому что нужно придумать подарок для всех дорогих сердцу женщин, а таких в нашей жизни, к счастью, не ...