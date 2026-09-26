Какой подарок выбрать на 23 февраля? Идеи от «КотоФото»

Не за горами 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день по традиции женщины поздравляют всех мужчин: мужей, отцов, дедушек, братьев, сыновей, племянников, друзей, коллег... И каждый раз сталкиваются с непростым выбором: а что же подарить?

Наборы средств для бритья или носков-трусов – вещи, бесспорно, нужные, но это так банально и скучно. Мужчины не меньше, чем женщины, хотят чувствовать себя особенными и получить в подарок что-то, что выбиралось с душой. Но и бесполезные, хоть и красивые сувенирчики любит мало кто из представителей сильного пола. Значит, ответ очевиден: нужно выбрать полезный, приятный и при этом небанальный подарок.

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Подумайте: чем увлекается близкий вам человек или чем бы мог увлечься в силу своего характера и интересов? Мужчины больше всего ценят те подарки, о которых они мечтали, но все руки не доходили купить самостоятельно. В сегодняшней подборке мы предлагаем несколько категорий подарков, которые будут и полезны, и приятны для ваших защитников: изучайте, выбирайте и покупайте!

Для стильных и пунктуальных

Какой мужской аксессуар привлекает внимание и красноречиво говорит о вкусе и статусе его владельца? Конечно, это наручные часы. В эру мобильных устройств и возможности узнать время, буквально взглянув на любой электрический прибор в доме, наручные часы по-прежнему актуальны: в первую очередь, своим удобством. А ведь именно удобство мужчины ценят прежде всего!

Чтобы выбрать мужские часы, нужно тщательно составить «портрет» их будущего обладателя:

Школьнику в подарок можно преподнести недорогие часы классического дизайна, электронные или стрелочные. Они приучат мальчика к пунктуальности, ответственности, а аксессуар «как у взрослых» обязательно понравится будущему защитнику;

Молодому человеку – любителю спорта и активной жизни подойдут многофункциональные часы с секундомером, будильником, желательно, водонепроницаемые и ударопрочные, выполненные в стильном современном дизайне;

Любителям классики, конечно, нужны механические часы. Регулярный завод часов для многих – своеобразный ритуал, символ стабильности в нашем мире постоянных перемен. Кроме того, механические часы наиболее долговечны и прослужат своему обладателю долгие годы, а то и десятилетия. Такой подарок обязательно понравится консерватору, который привыкает к вещам и не любит с ними расставаться;

Мужчинам, занимающим высокий пост, или которым вы хотите выразить особое уважение, нужны дорогие часы, соответствующие их статусу главы компании или главы вашего сердца! И необязательно это должны быть швейцарские модели. Современные часы японского производства пользуются не меньшей популярностью у любителей шикарных вещей.

Водителю на удачу

Сегодня сложно найти мужчину от 18 до 98 лет, кто не водит машину. Прекрасный подарок для любого автомобилиста – видеорегистратор. Эта маленькая камера записывает на видео все, что происходит на дороге. Регистратор поможет установить, кто прав, а кто виноват в ДТП, защитит от произвола сотрудников ГИБДД или автоподставы. Видеозапись станет лучшим доказательством в суде при разборе спорных дорожных ситуаций. Помимо этого, нередко в пути происходят курьезные случаи, навстречу попадаются интересные машины, дикие животные, необычные люди или яркие достопримечательности. И так приятно пересмотреть такие моменты или поделиться ими с друзьями в интернете!

В ассортименте нашего магазина вы найдете множество моделей видеорегистраторов от дешевых и простых до дорогих и продвинутых и сможете выбрать подарок, оптимально отвечающий вкусу близкого вам человека и вашим финансовым возможностям. Полезным дополнением к подарку будет карточка памяти, чтобы в коллекции автолюбителя уместилось еще больше интересных дорожных историй.

Даря видеорегистратор, обязательно пожелайте получателю никогда не попадать в ДТП, чтобы использовать эту штучку ему довелось только для развлечения! А, может быть, благодаря вашему подарку он станет звездой интернета, засняв нечто уникальное: падение метеорита, или даже, например, посадку НЛО?

Для любителя все делать своими руками

Для любителя все делать своими руками: от строительства дома до прикручивания полочки актуальным подарком станет дрель-шуруповерт. Этот инструмент обязательно должен быть в арсенале каждого мужчины, и если у кого-то в вашем окружении его нет, нужно обязательно исправить это досадное недоразумение!

Аккумуляторную дрель-шуруповерт удобно брать с собой и использовать в любом месте без привязки к электричеству: например, на даче или во дворе. Для обычной бытовой работы подойдет недорогая модель с не самой большой мощностью. Но если мужчина, которому вы планируете преподнести такой подарок, серьезно занимается ремонтными или строительными работами, лучше предоставьте ему самому возможность выбрать себе инструмент. Ведь мужчины при выборе инструментов не менее привередливы, чем женщины при выборе сумочки!

Но будьте осторожны, не скажите: «Выбирай любую!» А то выбранная модель может оказаться и подороже вашей лучшей сумочки. Выбрать модель из нужной вам ценовой категории поможет удобный фильтр на странице нашего каталога. Укажите нужный диапазон и сравнивайте модели по характеристикам и описанию.

Впечатление – лучший подарок!

Мужчины в любом возрасте – это взрослые дети. И игрушка для них всегда будет лучшим подарком. Очень популярный ныне девайс, о котором если не мечтает, то уж точно от него не откажется ни один представитель сильной половины человечества – это квадрокоптер.

Но это не просто забавная игрушка. С его помощью помощью можно записывать потрясающие видеоролики как любительского, так и профессионального уровня. Сегодня набирает популярность съемка с квадрокоптера различных событий: фестивалей, свадеб, соревнований. Если вы выбираете подарок для творческого мужчины – любителя новых технологий, то квадрокоптер – определенно лучший выбор.

Для новичка в этом деле можно выбрать недорогую модель, на которой он будет учиться управлять этой непростой штукой. А если одариваемый уже умеет управляться с летающими роботами, он придет в восторг от крутого дрона. Преподнеся небезразличному вам мужчине квадрокоптер, вы подарите ему (а может быть, и себе) множество волшебных незабываемых минут управления этим замечательным девайсом и просмотра необычайно красивых видео.

Кроме того, съемку с квадрокоптера часто заказывают организаторы мероприятий. Так что ваш подарок может стать первым шагом на пути не только к увлечению, но и к прибыльному и увлекательному бизнесу.

«КотоФото» предлагает большой выбор квадрокоптеров разных классов: от простых до профессиональных. Здесь вы найдете не просто летающего робота, а настоящего друга для близкого вам мужчины.

А как же наши маленькие защитники?

23 февраля не стоит забывать и о малышах – наших будущих защитниках! Мальчикам в любом возрасте очень приятно, что их поздравляют вместе с папами и дедушками, как самых настоящих мужчин, которых девочки и взрослые женщины любят и ценят.

Ну и конечно, лучший подарок ребенку – игрушка. В предыдущем пункте мы говорили о квадрокоптерах, почему бы такой же подарок не преподнести и малышу? Благо, в продаже можно найти множество недорогих и простых в управлении детских моделей. А можно не ограничиваться квадрокоптерами и обратить внимание на весь ассортимент радиоуправляемых моделей. А он поистине обширен:

машинки,

самолеты,

вертолеты,

космические корабли,

– чем из этого списка больше всего увлекается ваш ребенок?

На выбор также серьезно повлияет и возраст мальчика. Самым маленьким нужно выбирать простые и безопасные модели. А защитнику постарше можно выбирать из «взрослых» вариантов, предназначенных для новичков в деле радиоуправления.

С первой радиоуправляемой машинки начинается большая любовь к самостоятельному моделированию. Возможно, в будущем мальчик станет участником профессиональных клубов и соревнований. Согласитесь, такое увлечение куда полезнее и интереснее сидения дома за экранами различных гаджетов!

В ассортименте «КотоФото» вы найдете множество радиоуправляемых моделей, среди которых вы обязательно найдете ту, которая обязательно порадует вашего маленького, но такого отважного защитника.

Отнеситесь серьезно к выбору подарка на 23 февраля. Ведь от него будет зависеть и ваш подарок на 8 марта! Шутка: от этого будет зависеть хорошее настроение дорогих вам мужчин в этот прекрасный праздник! Хотя, в каждой шутке...

Как бы то ни было, мужчины ценят подарки не меньше, чем женщины. И при этом важна не стоимость подарка, а понимание, что он выбран с мыслями о нем, самом отважном защитнике!