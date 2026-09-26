Новинки ассортимента
Canon EOS 200D — самый легкий в мире зеркальный фотоаппарат!
Известный и популярный бренд Canon радует своих поклонников модной, стильной и ультрасовременной новинкой, которая придется по вкусу всем любителям качественной фотографии. Эта новинка – зеркаль ...
Nikon D3400 - Котофото приготовил для вас сумасшедше интересную новинку!
Воу-воу, а что у нас есть! Котофото приготовил для вас сумасшедше интересную новинку! Нас самих тянет купить Nikon с органичным названием D3400, стоило разок ее подержать! И неудивительно, ведь ...
Первое знакомство 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K
Первое знакомство 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K Семейство iMac теперь включает 27-дюймовый iMac с потрясающим дисплеем Retina 5K в великолепном корпусе из алюминия и стекла толщиной всег ...
MacBook Pro 13 дюймов 2016 года или номинация «Лучший ноутбук-16»!
Как только мы слышим упоминание бренда Apple – у большинства из нас сразу возникают ассоциации: Качество! Надежность! Удобство! Стиль! (хотя для кого-то первая ассоциация – « ...
Зеркальная камера Canon EOS 60D
Компания Canon дополняет всемирно известную линейку цифровых зеркальных фотокамер EOS новой моделью EOS 60D. Новинка идеально подойдет для фотографов, которые стремятся повысить уровень своего мастерс ...
Никону D7000 есть чем Вас удивить!
Представляем долгожданную, противоречивую, по мнению многих специалистов – самую лучшую в своем классе, зеркальную фотокамеру производства компании Nikon – модель D7000. В сети Интер ...
Анонсирована долгожданная новинка от Asus. EEE PC 1002HA
В стане нетбуков у Asus прибавилось. Встречайте!!! Долгожданная новинка, о которой начали говорить ещё в октябре Asus EEE PC 1002HA была официально анонсирована на сайте прои ...
HTC One — много нового в одном смартфоне!
Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руки новую модель смартфона компании HTC – это его внешний вид. Причем, понимание того, что держишь в руках потрясающую, по своему исполнению ве ...
Динамичный смартфон
Быстрый и яркий смартфон для мгновенного решения любых вопросов. Приобрести смартфон можно прямо сейчас: оранжевый, зеленый, белый, черный Смартфон в полупрозрачном многослойном компактном корпусе п ...
Бюджетный Iphone! Такое возможно?
Бюджетный Iphone! Такое возможно? Буквально на днях, 10 сентября 2013 года, состоялась премьера двух новых моделей одного из самых популярных смартфонов в мире – iPhone. Далее рассмотрим ...
Samsung Galaxy S4 - почему его стоит купить?
Обзор Samsung Galaxy S4 С появлением смартфонов на рынке электроники компания Самсунг начала значительно продвигаться по карьерной лестнице. На данный момент настоящей вершиной стал samsu ...
Sony Xperia L - создан, чтобы снимать фотографии и видео с качеством Sony
Перефразируя известный рекламный слоган, скажем, что «не все японские смартфоны одинаково дорого стоят и недоступны рядовому потребителю». Ярким примером, подтверждающим это, послужит отно ...
Великолепная 24,2-мегапиксельная фотокамера формата DX - Nikon D5300
Не успели фотолюбители «обкатать» новинку этого лета, зеркальную фотокамеру Nikon 5200, как в октябре свет увидела еще одна модель этого же производителя – nikon d5300. Получился дов ...