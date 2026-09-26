HTC One - купить смартфон в интернет-магазине дешево: цена, описание, фото

Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руки новую модель смартфона компании HTC – это его внешний вид. Причем, понимание того, что держишь в руках потрясающую, по своему исполнению вещь, приходит не сразу, а постепенно.

В общем-то, все телефоны htc чем- то схожи между собой, но приглядевшись внимательнее именно к этому смартфону, начинаешь отмечать: плавность изящных линий, металлический корпус (монолитный, вырезанный из одного куска алюминия), стекло Gorilla Glass 2.

Далее замечаешь, что в аппарат встроено ДВА динамика – один в обычном месте, а вот второй разместили рядом с микрофоном под симметрично расположенной декоративной решеткой. Таким образом, в ландшафтной ориентации имеем честный двухканальный стереозвук. Под верхней декоративной решеткой динамика, так же – скрытно, размещен светодиод текущего статуса телефона.

Фронтальная двухмегапиксельная камера и качественные динамики – вот основные части мультимедийной составляющей аппарата. На металлической задней крышке гордо красуется надпись «beatsaudio», которая хоть и выведена шрифтом красного цвета, краснеть владельцев смартфона htc One не вынуждает, скорее – наоборот.

К отличному звуку прилагается превосходное изображение – 4,7 дюймовый LCD3 дисплей демонстрирует одинаково четкое изображение при любых углах наклона аппарата. Разрешение экрана составляет 1920х1080 пикселей с плотностью точек 469 dpi. Как говорится, выше всяких похвал; например, прилагаемые производителем клипарты на этом экране смотрятся впечатляюще.

Боковые грани смартфона удивительно пусты: слева – только разъем для сим-карты, справа – только качелька громкости, снизу – только microUSB разъем. На верхней грани смартфона, буквально с первого взгляда, привлекает к себе внимание кнопка питания, которую зачем-то сместили влево. Что-то в ее внешнем виде не так… Ага, кроме функции включения-выключения аппарата, она еще выполняет функции инфракрасного передатчик для дистанционного управления бытовой техникой – телевизором, музыкальным центром и т. п.; соответствующее программное обеспечение прилагается.

С внешним осмотром закончили, переходим к изучению внутренностей.

Вся система построена на базе четырехъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 600 и ведеоускорителе Adreno 320 – то есть опять, стыдно не будет! Используя два гигабайта оперативной памяти этот смартфон легко справляется с любыми современными программами. Синтетический тест AnTuTu уверенно демонстрирует превышение 23 тыс. виртуальных «условных единиц».

Управляется аппарат с помощью оболочки HTC Sense 5.0, запущенной поверх ОС Android 4.1.2 (Jelly Bean). Здесь, в общем-то нет никаких неожиданностей, за исключением молниеносного выполнения любых программ и задач. Вот разве что стоит сказать пару слов об эксклюзивном ПО — Zoe и Boomsound. Первая программа отвечает за обработку изображений в телефоне и претендует, по своему функционалу, на звание «мобильный фотошоп». Вторая обеспечивает качественное и громкое звучание всех мелодий, воспроизводимых смартфоном htc One.

В завершение, немного о стоимости и комплектации аппарата.

Все дело в том, что установленная производителем на htc one цена отличается в разных комплектациях и зависит от объема собственной памяти телефона «на борту» аппарата.

К сожалению, в данной модели инженеры компании HTC не предусмотрели подключение карты памяти; соответственно, доступны варианты htc one silver 16 gb, версия на 32 гигабайта и на 64 гига. Соответственно, разной будет и их стоимость.

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