Купить Сanon 60d - зеркальная фотокамера: обзор, цена, фото

Компания Canon дополняет всемирно известную линейку цифровых зеркальных фотокамер EOS новой моделью EOS 60D. Новинка идеально подойдет для фотографов, которые стремятся повысить уровень своего мастерства. Данная модель обладает изумительными характеристиками: 18-мегапиксельная матрица, скорость съёмки 5,3 кадра/сек, фотограф теперь может обрабатывать изображения прямо в камере. Очень порадовал новейший ЖК-дисплей камеры с переменным углом наклона, который позволяет делать фотографии и снимать видеоролики высокой чёткости (HD) практически под любым углом.

Предоставляя больше возможностей пользователям, которые стремятся расширить свои творческие горизонты, камера EOS 60D предлагает целый набор новых функций для создания снимков более высокого качества и добавления эффектов прямо в камере. Являясь частью линейки EOS, модель EOS 60D полностью совместима с аксессуарами EOS, включая объективы EF и внешние вспышки, благодаря которым вы сможете получать изумительные фотоснимки и использовать все возможности съёмки и освещения.

Видеосъемка EOS: видео в формате Full HD

Почти все модели текущей линейки камер EOS позволяют создавать сверхчёткие видеоролики с разрешением Full HD 1920x1080р. При видеосъемке можно применять как ручную, так и автоматическую фокусировку, создавать стопкадры прямо во время видеосъемки, а также использовать многие другие возможности. Получившиеся видеофильмы можно сразу же просмотреть на ЖК-дисплее фотокамеры или на телевизоре высокой четкости через мультимедийный интерфейс HDMI.

Матрица CMOS

Созданная компанией Canon и работающая совместно с процессорами DIGIC матрица Canon CMOS оснащена передовой схемой снижения шума каждого пикселя, позволяющей получать изображения практически с нулевым уровнем шума. В сравнении с технологией CCD, матрицы CMOS отличаются меньшим потреблением питания, что повышает ресурс аккумуляторной батареи. В CMOS-матрицах Canon сигнал преобразовывается отдельными усилителями, расположенными на каждом участке пикселя. Таким образом удается избежать лишних этапов в процессе переноса заряда и ускорить время передачи сигнала в процессор обработки изображения. Это позволяет снизить уровень шума, ограничить потребление питания и повысить скорость съемки.

C фотокамерой Canon EOS 60D Фотографы теперь могут полностью взять управление в свои руки, либо обо всех настройках может позаботиться камера.

Основные преимущества камеры:

Съёмка мельчайших деталей благодаря 18-мегапиксельной матрице;

Расширенные возможности творчества с функцией Basic («Основной режим »);

Фото и Видео съёмка в необычных ракурсах благодаря ЖК-экрану с переменным углом наклона;

Прекрасные результаты в условиях слабого освещения благодаря процессору DIGIC 4;

Получение уникальных изображений с использованием художественных фильтров;

Съёмка оригинальных видеороликов 1080р с различной частотой кадров.