Дешевый Iphone 5c - заказать по самой низкой цене в интернет магазине.

Бюджетный Iphone! Такое возможно?

Буквально на днях, 10 сентября 2013 года, состоялась премьера двух новых моделей одного из самых популярных смартфонов в мире – iPhone. Далее рассмотрим подробно одну из них, бюджетную iPhone 5C.

По большому счету, аппаратное обеспечение новинки мало чем отличается от старшей модели iPhone5 – тот же процессор А6, та же 8-мегапиксельная основная камера iSight (но с сапфировым покрытием) и 4-дюймовый дисплей Retina. А вот автономность аппарата увеличилась – до 250 часов в режиме ожидания и до 10 часов в режиме разговора против 225 и 8 часов у предыдущей модели. Соответственно, смартфон стал немного тяжелее своих предшественников. Улучшил производитель и фронтальную камеру — HD разрешение и более чувствительный датчик освещенности повысят качество изображения.

Радует то, что, несмотря на бюджетную направленность iphone 5c, производитель не стал экономить на качестве исполнения. Аппарат имеет крепкий металлический каркас — он же является и антенной смартфона. К каркасу крепится сам корпус телефона, поверхность которого имеет особый защитный слой, устойчивый к царапинам. Общее впечатление таково – качественная сборка, отсутствие щелей и люфтов, приятный дизайн и тактильные ощущения. Впрочем, все как всегда — на высоте.

А вот цветовая гамма самого корпуса изменилась – смартфон выпускается в нескольких колерах: голубом, желтом, зеленом, розовом и белом. Надо сказать, что столь яркая раскраска нового Айфона – «фишка» данного события. Слоган акции — «Colorful through and through», в вольном переводе с английского можно перевести как «живи в цвете». Да и последняя литера в названии модели означает все тот же «colorful», соответсвенно, строгий, черного цвета, iPhone 5C отсутствует. Зато, есть абсолютно черный бампер к этой модели. В дополнение к цветастым, в дырочку: белому, красному, желтому, голубому и зеленому, по тридцатке баксов за штучку.



В качестве программного обеспечения Apple iPhone 5c получил новую операционную систему iOS7. В этом никто, в общем-то, и не сомневался. Вопреки слухам и переживаниям, Siri в этой версии ПО присутствует и радует этим пользователей. Всего, производитель обещает более 200 улучшений и нововведений в последней версии мобильной операционки.

Отдельно стоит отметить несколько моментов. Бесплатно предоставленный пользователям офисный пакет iWork, вместе с iPhoto и iMove. Улучшенный, интеллектуальный проигрыватель iTunes Radio, с возможностью перемотки вперед. Весьма полезное и функциональное приложение iCloud PhotoSharing, позволяющее просматривать фотографии на широком экране телевизора или демонстрировать их друзьям и знакомым по всему миру.

Кроме традиционно высокого качества аппаратной и программной начинки, телефон имеет и традиционно высокую цену, даже бюджетной версии. Так, купить iphone 5c – так сказать, «low cost» версию, можно всего лишь на сто долларов дешевле, чем более продвинутую — iPhone 5S. За рубежом, многие операторы связи сегодня уже предлагают контракты на различный срок, с минимальными ценами на сам аппарат. Например, компания T-mobile готова два года обслуживать абонента, почти за 23 доллара в месяц и, при этом, продать ему сам iPhone5c за 0 долларов, т.е. безвозмездно. Без контракта же, данный аппарат стоит не много, ни мало — 549 долларов цена iphone 5c за модель с 16 гигабайтами памяти и 649 «вечнозеленых» за такой же, но с 32 «гигами» памяти. Столь высокий уровень цен оправдывается мощным «железом». Все-таки, даже бюджетная модель новинки — это все тот же Айфон5, но с более емким аккумулятором и в яркой пластиковой рубашке.