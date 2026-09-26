Ноутбуки: MacBook Pro 13 дюймов 2016 года или номинация «Лучший ноутбук-16»!

Как только мы слышим упоминание бренда Apple – у большинства из нас сразу возникают ассоциации:

Качество!

Надежность!

Удобство!

Стиль!

(хотя для кого-то первая ассоциация – «понты», но речь в нашей сегодняшней статье не о вечном споре любителей и противников надкусанного яблока).

А о чем речь-то шла? А, да... О новинках в мире ноутбуков, а точнее – в мире макбуков. У нас для вас сегодня – подборка четырех превосходных устройств-новинок прошедшего года – MacBook Pro с экраном 13 дюймов.

Они представляют собой новое слово в понятии о мощности и легкости ноутбуков и предоставляют пользователю ультрасовременные видеокарты, высокую скорость и множество других впечатляющих преимуществ.

Лучший экран

В ноутбуках новой серии используется лучший за всю историю Mac экран. Яркий и контрастный, с потрясающе глубокими черными цветами и удивительно яркими белыми, широким цветовым охватом, он подарит истинное удовольствие и от работы, и от развлечений.

Лучший звук

Впервые используется новейшая конструкция динамиков: теперь диапазон расширен двукратно, а громкость увеличена на 58%, причем низкие частоты зазвучат громче в 2,5 раза! Это позволяет не только в полную меру насладиться любимой музыкой, но и создавать ее самому, не нуждаясь в студии.

Лучшая клавиатура

Новые кнопки в ноутбуках MacBook Pro стали еще комфортнее, чем в предыдущих моделях. Каждое нажатие на клавишу с механизмом «бабочка» станет удобным и естественным. Также увеличен трекпад, что обеспечивает максимально удобное использование жестов и нажатий.

Лучший порт

Универсальный быстродействующий порт соединяет в себе функции обычного USB-C с огромной скоростью передачи данных. Теперь вы можете одновременно заряжать аккумулятор, передавать видеопоток на дополнительный дисплей, отправлять и принимать данные – и все это при поморщи одного разъема, да еще и вдвое быстрее, чем это было в моделях прошлого поколения.

Лучшее сердце

В сердце любого Mac'а - операционка macOS, в полной мере раскрывающая все преимущества ноутбука. Функциональный и эстетически приятный интерфейс, удобные программы, поддержка iCloud и других самых современных технологий, позволяющих всем устройствам Apple функционировать как единый организм – еще один веский повод купить MacBook Pro 2016.

Одним словом, MacBook Pro умеет все! (ну, разве что кофе не готовит, но вполне возможно, что в будущем разработчики исправят и это досадное недоразумение).

А теперь конкретнее о моделях. Встречайте! Первым на сцену выходит MacBook MLL42RU/A Pro 13 Late 2016 Серый Космос. Удобная работа в любых программах и приложениях, шикарный звук, волшебная цветопередача, возможность автономной работы в любом месте в течение всего дня – все это позволяет этой модели с каждым днем завоевывать все больше почитателей.

Следующий герой – MacBook MLUQ2RU/A Pro 13 Late 2016 (серебро). Высокотехнологичная модель бизнес-класса, которая благодаря наличию универсальных разъемов, потрясающему быстродействию, скоростному обмену данными и ловкой работе в многозадачных режимах порадует даже наиболее требовательного и взыскательного покупателя.

А сейчас представим MacBook Z0SW0006P Pro 13 Late 2016 Серый Космос. Высочайшее качество аудио и видео, широкоформатный дисплей с потрясающей воображение детализацией изображения, быстрые порты, которые дают возможность превратить ноутбук в полноценную рабочую станцию, способность непрерывной автономной работы в течение всего дня, легкость и компактность – благодаря всем этим качеством эта модель уже успела завоевать признание пользователей, которым нужен мощный и надежный инструмент для решения самых разнообразных задач.

А на десерт, как водится, самое вкусненькое: MacBook MLH12RU/A Pro 13 Retina and Touch Bar (Late 2016) Space Grey. Помимо всех преимуществ, присущим всем моделям MacBook Pro 2016, он имеет сенсорную панель Touch Bar, существенно расширяющую возможности ноутбука. Эта панель замещает собой ряд функциональных клавиш, заметно упрощает процессы редактирования и предоставляет множество новых возможностей, о которых вы даже и подумать не могли! В зависимости от того, какая программа запущена в данный момент, на панели отображаются разные инструменты.

Ну что, впечатлились? Небольшая ложка дегтя в эту бочку меда: цена на MacBook Pro 2016 переваливает за трехзначное число. Но это же Apple, продукцию этого бренда покупают те, кто понимает все её преимущества относительно других устройств. И они готовы платить за эти преимущества!

Мы уверены, что эта техника найдет своего покупателя. И если вы решили стать счастливым обладателем MacBook Pro – загляните в наш каталог! У нас представлены все эти модели, заказывайте и наслаждайтесь непревзойденным качеством и стильным дизайном.