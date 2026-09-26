Фотокамера Nikon D7000 - безусловно отличный вариант для фотографа

Представляем долгожданную, противоречивую, по мнению многих специалистов – самую лучшую в своем классе, зеркальную фотокамеру производства компании Nikon – модель D7000. В сети Интернет уже присутствует достаточно описаний данного фотоаппарата с приложенными тестовыми снимками. Ниже представлен еще один обзор фотоаппарата Nikon D7000, без тестовых кадров, но с оригинальным взглядом автора на особенности камеры, ее достоинства и недостатки.

Итак, чем же впечатлит и удивит Nikon D7000 Body своего будущего владельца? Возможностями, и этим все сказано! Качественный корпус, информативный жидкокристаллический дисплей, все это – элементы фотоаппаратов профессионального класса. К тому же, большое количество управляющих элементов, вынесенных на корпус камеры, что позволит оперативно менять параметры съемки, в зависимости от текущей ситуации. Но, и это далеко не все!

Итак, для начала – в камере заложены два режима, U1 и U2, с помощью которых можно полностью изменить практически все параметры фотосъемки в течение нескольких секунд. Режимы программируются заранее с помощью меню, данные записываются в соответствующую ячейку памяти, а оперативное переключение между ними происходит путем поворота управляющего диска.

Кроме этого – отдельная кнопка управления режимами автоматической фокусировки, а их в камере несколько, включая «тихий режим» срабатывания затвора фотоаппарата. Далее – этот замечательный фотоаппарат оснащен двумя разъемами для карт памяти типа SD с индивидуальной настройкой для каждой из них.

В отличие от младших по классу моделей, таких как D3200 и D5200, в Nikon D7000 Kit

есть «отверточный» привод автоматической фокусировки объективов, а программное обеспечение фотоаппарата адаптировано для использования объективов без встроенного привода фокусировки и неавтофокусных объективов. Таким образом, зеркалка Nikon D7000 дает возможность своему владельцу использовать практически любую оптику с «родным» байонетом или объективы с резьбой M42 через дополнительный переходник.

Общее количество срабатываний затвора, заявленное производителем – 150.000! Хватит? Все вышесказанное, совсем недавно, было возможно только в фотокамерах профессионального уровня! И это вы еще не смотрели в видоискатель «семитысячной» модели Nikon! Стопроцентное покрытие кадра – на фото вы не увидите никаких лишних элементов, попавших в кадр.

И все же, несмотря ни на что, данную модель, сама компания Nikon относит к классу любительских фотоаппаратов.

Во-первых, матрица фотоаппарата – все-таки она неполноформатная, а APS-C и, во-вторых, наличие предустановленных настроек в виде «сцен». В-третьих, в камере реализована система помощи и подсказок, а так же – внутрикамерная обработка отснятого материала. Немного по-детски, не правда ли? Пожалуй, это все, что указывает на принадлежность этой модели к любительскому классу.

Если же у читателя есть возможность поискать тестовые снимки «семитысячной» модели, то он поймет высказывание пользователей одного форума о том, что «если у вас не получаются хорошие снимки этим фотоаппаратом, то, скорее всего, дело не в фотоаппарате».

Итак, в данной статье не были подробно описаны интерфейсы камеры, режимы съемки, диагональ экрана. Так же, ни слова о видеосъемке. Все эти функции, естественно, присутствует в Nikon D7000, и их параметры на уровне «одноклассников», если не лучше. Цель данного материала немного другая – тем, кто желает выбрать зеркальный фотоаппарат, кратко были представлены основные отличия данной модели от других, ей подобных. Описаны достоинства и возможности Nikon D3700, не уменьшая преимуществ других фотокамер.