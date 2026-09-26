Купить Asus EEE PC 1002 в интернет-магазине. Электроника (Asus EEE PC) дешево: цена, обзор, фото

В стане нетбуков у Asus прибавилось. Встречайте!!! Долгожданная новинка, о которой начали говорить ещё в октябре Asus EEE PC 1002HA была официально анонсирована на сайте производителя.









Конфигурация новинки не будет кардинально отличаться от конфигурации её предшественников. Процессор Intel Atom N270 1.6ГГц, дисплей 10-дюймов, 1Gb оперативной памяти, жесткий диск160Гб, WiFi draft-N, Bluetooth 2.0, 1.3Мп Web-камера, VGA-порт, 3*USB 2.0, ёмкость аккумулятора 4400mAh. Предварительная цена озвученая для продажи в США 499$. О розничной цене для России остаётся только догадываться.