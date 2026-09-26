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Купить Asus EEE PC 1002 в интернет-магазине. Электроника (Asus EEE PC) дешево: цена, обзор, фото
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В стане нетбуков у Asus прибавилось. Встречайте!!! Долгожданная новинка, о которой начали говорить ещё в октябре Asus EEE PC 1002HA была официально анонсирована на сайте производителя.

 

 

 Ноутбук Asus

Ноутбук Asus вид сбоку
 

Конфигурация новинки не будет кардинально отличаться от конфигурации её предшественников. Процессор Intel Atom N270 1.6ГГц, дисплей 10-дюймов, 1Gb оперативной памяти, жесткий диск160Гб, WiFi draft-N, Bluetooth 2.0, 1.3Мп Web-камера, VGA-порт, 3*USB 2.0, ёмкость аккумулятора 4400mAh. Предварительная цена озвученая для продажи в США 499$. О розничной цене для России остаётся только догадываться.

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