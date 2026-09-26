24,2-мегапиксельная фотокамера формата DX - Nikon D5300 в интернет-магазине kotofoto.ru

Не успели фотолюбители «обкатать» новинку этого лета, зеркальную фотокамеру Nikon 5200, как в октябре свет увидела еще одна модель этого же производителя – nikon d5300. Получился довольно продвинутый аппарат, со многими функциями, присущими профессиональным камерам.

Во-первых, в конструкции 24-мегапиксельного APC-S датчика убрали низкочастотный фильтр, что позволило повысить резкость и детализацию получаемых снимков. В остальном, матрица фотоаппарата не претерпела значительных изменений: формат датчика – DX, физические размеры – 23,5х15,6 мм.

Во-вторых, фотоаппарат оснастили новым «сердцем» или «мозгом» – кому как угодно, процессором EXPEED 4. При этом, по заявлению производителя, улучшается качество отснятого материала – в результате получается менее «шумная», более детализированная картинка и возрастает скорость внутрикамерного преобразования в JPEG. Плюс к этому, уменьшается энергопотребление всей системы в целом.

В-третьих, камера получила долгожданную для многих пользователей функцию – оснащение wi-fi и GPS модулями, о чем свидетельствует легко узнаваемый символ справа от колеса смены режимов работы камеры. Теперь стало возможным передавать отснятый материал, практически мгновенно, на Android или iOS устройство. Дополнительно, с помощью модуля wi-fi и специальных программ, камерой можно управлять удаленно, что весьма удобно для определенных видов фотосъемки. Встроенный GPS модуль работает даже при выключенной камере – таким образом, в путешествиях, любительская фотокамера nikon d5300 успешно выполняет функции треккера.

Все остальные изменения не столь важны, но все же, заслуживают того, что бы о них рассказать.

Автофокус.

Система автоматической фокусировки имеет тридцать девять точек, в их числе девять датчиков перекрестного типа. Динамически поддерживать фокус на движущемся объекте съемки, пусть даже маленького размера, позволяет функция ведения объекта 3D – со своими задачами она справляется превосходно!

Внешний вид.

Практически не изменился, по сравнению с предыдущей моделью, но не заслуживает того, что бы не упомянуть о некоторых деталях.

По заявлению производителя, Nikon D5300 Body получила новый, абсолютно иной материал корпуса. Благодаря этому, камера стала на 80 грамм легче и слегка «похудела». Трехдюймовый жидкокристаллический дисплей имеет диагональ 3,2 дюйма и разрешение 1037000 пикселей. В общем-то, «продвинутые» фотографы предпочитают пользоваться видоискателем, но поворотная функция дисплея камеры позволяет создавать снимки в необычных интересных ракурсах – например, с земли.

Запись видео.

Конечно же, зеркальный фотоаппарат nikon d5300 не может не снимать видео! И он снимает! Камера осуществляет Full HD видеосъемку с частотой 50-60 кадров в режиме прогрессивной развертки – практически, полноценная видеокамера. Добавьте к этому высокую светочувствительность – до 12800 единиц ISO, и вы получите достаточно универсальный аппарат для фото- и видеосъемки, по весьма демократичной цене, с широкими возможностями.

В нашем интернет магазине можно купить nikon d5300, как в комплектации KIT, так и BODY, если вы – уже состоявшийся поклонник этого производителя фототехники и обладаете некоторым набором соответствующей оптики.

Несмотря на то, что модель появилась совсем недавно, в Сети можно уже найти как отзывы о D5300, так и тестовые снимки, полученные данным аппаратом. Эта зеркальная фотокамера подойдет и опытным любителям, и начинающим фотографам – обилие функций и сценариев автоматической фотосъемки будет полезно и тем, и другим. При цене около 800 долларов за body, будущей владелец камеры получает достаточно профессиональную камеру, правда с «кропнутой» матрицей. Но вы же не собираетесь создавать рекламные фотокадры для использования на бигбордах, правда? В таком случае, на сегодня – это один из самых приемлемых вариантов покупки цифровой зеркальной фотокамеры.