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27-дюймовый iMac - подробный обзор в kotfoto.ru. Заказать электронику на нашем сайте
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Первое знакомство 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K

Семейство iMac теперь включает 27-дюймовый iMac с потрясающим дисплеем Retina 5K в великолепном корпусе из алюминия и стекла толщиной всего 5 мм. Процессоры Intel Core четвёртого поколения, мощная графика AMD, технология Thunderbolt 2 и накопители Fusion Drive — 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K объединяет превосходный экран с превосходным настольным компьютером.

 


Процессор
4-ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,5 ГГц, ускорение Turbo Boost
до 3,9 ГГц
(На заказ: 4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 4,0 ГГц, ускорение
Turbo Boost до 4,4 ГГц)
Графика
Графический процессор AMD Radeon R9 M290X с 2 ГБ памяти GDDR5
(На заказ: графический процессор AMD Radeon R9 M295X с 4 ГБ памяти GDDR5)
Накопители
Накопитель Fusion Drive объёмом 1 ТБ
(На заказ: накопитель Fusion Drive объёмом 3 ТБ, либо флэш-накопитель объёмом 256 ГБ,
512 ГБ или 1 ТБ)

Основные идеи

Великолепный дисплей Retina 5K

  • iMac с дисплеем Retina 5K отображает 14,7 миллиона пикселей с разрешением 5120x2880 — разрешение в семь раз выше стандартного HD-телевизора, на 67% больше пикселей, чем на экране 4K.
  • Улучшенная контрастность для более ярких белых и глубоких чёрных тонов.
  • Яркий дисплей с полностью ламинированным верхним стеклом отражает на 75% меньше света.
  • Идеально подобранное антибликовое покрытие обеспечивает бескомпромиссную яркость и точность оттенков.

Замечательный сверхтонкий дизайн

  • Потрясающе тонкий корпус из алюминия из стекла, с толщиной по краям всего 5 мм.
  • Удивительный набор мощных технологий умещается в невероятно тонком корпусе.

Процессоры Intel Core i5 четвёртого поколения

  • Оснащается 4-ядерным процессором Intel Core i5 четвёртого поколения с тактовой частотой 3,5 ГГц.
  • Для ещё более высокой производительности можно выбрать 4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 4,0 ГГц.

Мощный графический процессор AMD

  • На выбор доступен графический процессор AMD Radeon R9 M295X с 4 ГБ видеопамяти, брабатывающий графику до 45% эффективнее.

Высокоскоростные технологии ввода/вывода

  • Четыре порта USB 3, работающие до 10 быстрее, чем USB 2.
  • Два порта Thunderbolt 2 для подключения внешних устройств, каждый из них с пропускной способностью до 20 Гбит/с.

Ещё более быстрые накопители Fusion Drive в стандартной комплектации

  • Накопитель Fusion Drive объёмом 1 ТБ объединяет большой объём жёсткого диска с высокой производительностью флэш-накопителя.
  • Автоматически сохраняет часто используемые приложения и файлы на флэш-модуле объёмом 128 ГБ для повышения производительности.
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