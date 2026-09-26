27-дюймовый iMac - подробный обзор в kotfoto.ru. Заказать электронику на нашем сайте

Первое знакомство 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K
Семейство iMac теперь включает 27-дюймовый iMac с потрясающим дисплеем Retina 5K в великолепном корпусе из алюминия и стекла толщиной всего 5 мм. Процессоры Intel Core четвёртого поколения, мощная графика AMD, технология Thunderbolt 2 и накопители Fusion Drive — 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K объединяет превосходный экран с превосходным настольным компьютером.
Процессор
4-ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,5 ГГц, ускорение Turbo Boost
до 3,9 ГГц
(На заказ: 4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 4,0 ГГц, ускорение
Turbo Boost до 4,4 ГГц)
Графика
Графический процессор AMD Radeon R9 M290X с 2 ГБ памяти GDDR5
(На заказ: графический процессор AMD Radeon R9 M295X с 4 ГБ памяти GDDR5)
Накопители
Накопитель Fusion Drive объёмом 1 ТБ
(На заказ: накопитель Fusion Drive объёмом 3 ТБ, либо флэш-накопитель объёмом 256 ГБ,
512 ГБ или 1 ТБ)
Основные идеи
Великолепный дисплей Retina 5K
- iMac с дисплеем Retina 5K отображает 14,7 миллиона пикселей с разрешением 5120x2880 — разрешение в семь раз выше стандартного HD-телевизора, на 67% больше пикселей, чем на экране 4K.
- Улучшенная контрастность для более ярких белых и глубоких чёрных тонов.
- Яркий дисплей с полностью ламинированным верхним стеклом отражает на 75% меньше света.
- Идеально подобранное антибликовое покрытие обеспечивает бескомпромиссную яркость и точность оттенков.
Замечательный сверхтонкий дизайн
- Потрясающе тонкий корпус из алюминия из стекла, с толщиной по краям всего 5 мм.
- Удивительный набор мощных технологий умещается в невероятно тонком корпусе.
Процессоры Intel Core i5 четвёртого поколения
- Оснащается 4-ядерным процессором Intel Core i5 четвёртого поколения с тактовой частотой 3,5 ГГц.
- Для ещё более высокой производительности можно выбрать 4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 4,0 ГГц.
Мощный графический процессор AMD
- На выбор доступен графический процессор AMD Radeon R9 M295X с 4 ГБ видеопамяти, брабатывающий графику до 45% эффективнее.
Высокоскоростные технологии ввода/вывода
- Четыре порта USB 3, работающие до 10 быстрее, чем USB 2.
- Два порта Thunderbolt 2 для подключения внешних устройств, каждый из них с пропускной способностью до 20 Гбит/с.
Ещё более быстрые накопители Fusion Drive в стандартной комплектации
- Накопитель Fusion Drive объёмом 1 ТБ объединяет большой объём жёсткого диска с высокой производительностью флэш-накопителя.
- Автоматически сохраняет часто используемые приложения и файлы на флэш-модуле объёмом 128 ГБ для повышения производительности.