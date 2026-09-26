Купить Nikon D3400 в интернет-магазине: обзор, фото, описание модели

Воу-воу, а что у нас есть!

Котофото приготовил для вас сумасшедше интересную новинку! Нас самих тянет купить Nikon

с органичным названием D3400, стоило разок ее подержать! И неудивительно, ведь гладкий матовый корпус выполнен из супер-современного углеволокна — такого же легкого, как и прочного.

Если копнуть глубже, то покупка Nikon D3400 оправдана и со стороны «начинки», ведь в ней заложена просто огромная матрица с разрешением 24,2 миллиона пикселей. Может, компактные фотоаппараты и считаются для любителей, но с такой камерой недолго стать профессионалом — дерзайте! ?

Качество изображения на высоте, да и не только! Четкость и то потрясающее внимание, с которым фотокамера относится к деталям, позволяют выхватить мелочи, недоступные обычному глазу.

Давайте глянем обзор на Nikon D3400 и убедимся, насколько он подходит для потрясающей фото- и видеосъемки:

Очень и очень широкий диапазон чувствительности ISO (от 100 до 25 600 единиц) — для съемок при ярком солнце и в кромешной тьме.

Высокопроизводительный процессор EXPEED 4, играющий немалую роль в превосходной детализации и скорости обработки изображений. Снимайте не только много, но и быстро!

Небезызвестная матрица формата DX вкупе с объективом NIKKOR творит настоящие чудеса. Съемка при плохой освещенности? Пожалуйста! Художественно размытый фон? Дайте два!

Особо емкая батарея не даст камере неожиданно выйти из рабочего режима — сделайте 1200 снимков до полной подзарядки!

Весьма немаленький жидкокристаллический дисплей — обладатель диагонали 7,5 сантиметров. Оценивайте фотографии сразу! Или накладывайте специальные эффекты.

Не теряйте моментов, позаботьтесь о том, чтобы самые добрые и приятные воспоминания остались с вами! А чтобы ими было еще и проще делиться, разработчики Никон оснастили D3400 технологией SnapBridge.

Переводится как «легкий мост», и это действительно так! Всего раз установите Bluetooth-соединение с планшетом или смартфоном, и камера будет пересылать снимки даже в фоновом режиме.

Размещайте фотографии в Instagram, vkontakte или обменивайтесь ими в WhatsApp уже через секунды после съемки! Можно кстати не беспокоиться, что телефон или фотоаппарат скоро разрядятся — синхронизация по протоколу Low Energy (BLE) не требует много энергии.