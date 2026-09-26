Samsung GALAXY S4 - купить в интернет-магазине дешево.

Обзор Samsung Galaxy S4

С появлением смартфонов на рынке электроники компания Самсунг начала значительно продвигаться по карьерной лестнице. На данный момент настоящей вершиной стал samsung galaxy s4. Отличительной особенностью продукции стало то, что это единственная фирма, которая достойно соревнуется с Apple. По оптимистическим прогнозам разработчиков последней модели она станет победителем в гонке с яблочной продукцией.

Внешний вид

С появлением смартфонов с огромным экраном внешний вид телефона не является определяющим критерием в выборе модели. Это значительно облегчило задачу разработчикам. Стандартный прямоугольный корпус в черном и в белом цвете подходит практически любому человеку, таким образом, модель универсальна. Основную оригинальность телефону придает сам пользователь, путем установки специфических обоев. Задняя панель телефона выглядит также стандартно. Однако окрас выполнен из мельчайших точек, что помогает затираться плоскости значительно медленнее. Также убрана ломкость крышке. Она гнется под достаточно большим углом абсолютно без потерь, это помогает открывать и закрывать панель без боязни испортить новый гаджет. Как и в предыдущих моделях в верхней части находится камера. Сильно отличается по внешнему виду от своих собратьев представленный galaxy s4 лишь размером, диагональ экрана 4.99 дюйма, а значит и размеры самого телефона несколько увеличились по сравнению с предыдущей моделью.

Особенности телефона изнутри

В первую очередь хочется отметить еще более высокое качество экрана. Производитель использовал специальную технологию PenTile, которая помогла убрать пиксели с экрана, теперь даже при многократном увеличении деление картинки на точки разглядеть будет невозможно. Экран останется хорошо просматриваемом при любом освящении. Огромное значение в этом вопросе имеет новая функция оптимизация экрана. Умный телефон оценивая обстановку подберет яркость цветов комфортную для глаз.

Главная проблема телефонов на андроиде это быстрое разряжение. В этом варианте производители постарались сделать батарею лучше, а работу системы экономнее и в целом им это удалось.

Камера на смартфон samsung galaxy s4 13 мегапикселей. Это позволяет делать качественные фотографии в любых условиях. Пользователи отмечают, что этот телефон намного лучше справляется с фото во время движения, а также видео получается высокого качества. С представленным телефоном отпала необходимость носить с собой фотоаппарат.

Galaxy s4 купить полезно будет спортсменам и просто следящим за образом жизни людям. Следя за тенденциями в мире, производитель создал возможность вести здоровый образ жизни под контролем гаджета. Телефон контролирует тренировки, режим питания, а также множество других опций помогает поддерживать здоровье.

Общее мнение

После выпуска модели большинство пользователей уже успели приобрести телефон и отписаться в мировой сети о его достоинствах и недостатках. Как и о прежней модели самсунг было высказано некоторое количество недовольства чересчур большим размером телефона, это несколько неудобно в повседневной жизни, однако иных способов увеличить экран до такого размера попросту не существует. Samsung galaxy s4 цена поразила даже его поклонников. Тридцать тысяч рублей это стоимость айфона и иные гаджеты редко доходили до этой границы. Однако качество смартфона не уступает яблочному продукту и многие все же купили телефон, поскребя сердцем на цифру на ценнике. По общему мнению, новый смартфон не стал переворотом в мире гаджетов, однако и не принес с собой разочарования. Не изменяя своей линейке, Самсунг просто продвинулся еще выше в технологиях. Улучшились все основные характеристики, однако неискушенный пользователь врядли заметит категорическую разницу. Самой главной новостью стало скорее то, что по сравнению с последним айфоном представленный смартфон скорее становится на равных, а в некоторых моментах и вовсе выигрывает. Таким образом, ожидающие модель остались довольны, а для всех остальных начинается занимательная битва продаж яблочного смартфона и его ближайшего конкурента.