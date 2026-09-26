Обзор Lumia 532 на сайте kotofoto.ru: технические характеристики, фото

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Смартфон в полупрозрачном многослойном компактном корпусе прекрасно лежит в руке и безупречно выглядит — трудно не влюбиться в Lumia 532 Две Сим-карты. Добавьте немного цвета, и вот у вас смартфон, который выглядит дороже, чем стоит. Купите Lumia и узнайте, что такое качество без компромиссов.

Lumia 532 Две Сим-карты — высокопроизводительный смартфон с ПО последней версии и лучшими новыми функциями Windows. Четырехъядерный процессор Snapdragon™ и популярные предустановленные сервисы Microsoft, например Skype, OneDrive и Office, превращают смартфон в быстрый и эффективный инструмент для работы.



• смартфон, MS Windows Phone 8.1

• поддержка двух SIM-карт

• экран 4", разрешение 480x800

• камера 5 МП

• память 8 Гб, слот microSD (TransFlash)

• Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS, ГЛОНАСС

• аккумулятор 1560 мАч

• вес 136 г, ШxВxТ 65.50x118.90x11.60 мм

Lumia 532 Две Сим-карты – умный смартфон на 4 ядра с оперативной памятью 1 ГБ. Поразительная функциональность — верное решение для телефона. С таким телефоном приятно скрасить минуты ожидания хорошей музыкой, разработчики заранее постарались и установили за вас приложение Яндекс.Музыка.

Телефон снабжен новыми функциями, которые позволят придать уникальность вашему телефону. Например, живые папки — для организации рабочего стола и заставка — для быстрого просмотра времени и важных уведомлений. Сделайте свой смарт неповторимым! =)