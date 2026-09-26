Инструкции и советы по использованию
Какой SSD выбрать в 2026 экспертное руководство по всем параметрам
Выбор SSD в 2026 году: экспертное руководство по всем параметрам Скорость современного ПК сегодня определяет именно SSD, а не гигагерцы процессора: система грузится за секунды, программы открыв ...
Какой роутер для дома лучше купить в 2026
Роутер для дома: какой лучше купить для интернета и Wi-Fi в квартире Разобраться, какой роутер для дома лучше купить для интернета и Wi-Fi в квартире, в 2026 году стало одновременно и проще, и ...
Как выбрать хорошую мышку для компьютера
Как выбрать хорошую мышку для компьютера За годы работы я протестировал не один десяток манипуляторов разных форм и категорий, и вопрос выбора хорошей мышки оказывается глубже, чем кажется. Ком ...
Топ беспроводных мышек
За годы тестирования я собрал полноценный топ беспроводных мышек - от киберспортивных снарядов до офисных рабочих лошадок. Хорошая беспроводная модель давно не уступает проводным "хвостатым ...
Как выбрать видеокарту для компьютера
Видеокарта для компьютера: полный гид по выбору в 2026 году За годы тестирования десятков моделей и консультирования сотен клиентов я убедился: вопрос, как выбрать видеокарту для компьютера, по ...
Что такое роутер для интернета
Если вы подключали интернет в квартире, то наверняка задумывались, что это за коробка с антеннами и зачем она вообще требуется. Простыми словами, роутер принимает сигнал от провайдера и раздаёт ...
Какой лучше вертикальный пылесос купить для дома
Какой лучше вертикальный пылесос купить для дома За годы я протестировал более тридцати моделей и точно знаю, как выбрать вертикальный пылесос под конкретные задачи, а не под рекламу. Такая тех ...
DPI мышки: полное руководство по разрешению сенсора
Что такое DPI на мышке - вопрос, с которого начинается грамотная настройка любого манипулятора, будь то для динамичных игр или профессиональной работы. Этот параметр напрямую определяет, как кур ...
Как выбрать робот пылесос экспертное руководство по выбору идеального помощника для дома
Как выбрать робот пылесос: экспертное руководство по выбору идеального помощника для дома За последние восемь лет я протестировал более сорока моделей роботов-пылесосов разных брендов и ценовых ...
Выбор лучшей игровой мыши руководство эксперта
Игровая мышь - это не просто указатель на экране, а прямое продолжение руки геймера, от которого зависит точность каждого выстрела и скорость реакции. За годы тестирования десятков моделей я убе ...
Советы по продлению жизни батареи смартфона: что работает, а что миф
Телефон — это важно Современный смартфон — это навигатор, банк, развлечения, информация, работа и связь с миром. Когда он внезапно «умирает» посреди дня, то срывает планы ...
Какой ноутбук выбрать в 2026 для игр
Представьте: вечер, вы включаете ноутбук, чтобы окунуться в мир любимой игры, запустить новый AAA-проект или присоединиться к друзьям в онлайн-баталии. Картинка на экране поражает детализацией, ...
Материнские платы GIGABYTE A620 серии – разумный выбор для платформы AMD AM5
Оптимальная производительность подсистемы памяти, идеальная основа для самостоятельной сборки ПК Тайбэй, Тайвань, 31 марта 2023 г. – компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель ...
Как выбрать пылесос
1. Как выбрать надежного производителя пылесосов? Необходимо ориентироваться на: - бюджет, - тип пылесоса (классический-бытовой, робот-пылесос или, скажем, строительный), - вид уборки (сухая ил ...
Люстры для натяжных потолков
Натяжные потолки смотрятся эффектно, они способны визуально исправить недостатки любого помещения. Но важно правильно выбрать и осветительные устройства. Параметрами выбора должны стать: вид люст ...
Люстры в спальню
Спальня – это самое тихое и спокойное место в доме, комната для отдыха, поэтому свет здесь должен быть не слишком ярким, а наоборот, способствовать расслаблению. От громоздкой центральной люстры ...
Люстры на кухню
Правильно подобранная кухонная люстра способна преобразить все помещение, подчеркнуть его достоинства и скрыть недостатки, эффектно зонировать пространство, создать гармонию и уют. Кроме того, нужно в ...
Как выбрать между бензиновой и электрической газонокосилкой — практические советы
В этом обзоре расскажем, как выбрать газонокосилку, которая подходит под ваши индивидуальные запросы – информация поможет определиться с моделью быстро, не прогадать в цене и получить достойную ...
Как правильно пользоваться ирригатором полости рта: инструкция и полезные рекомендации
Неправильная или недостаточная гигиена полости рта приводит не только к самой распространенной зубной проблеме – кариесу, но и серьезным заболеваниям десен, которые могут стать причиной потери з ...
Как правильно пользоваться видеорегистратором: инструкция и полезные советы
Сейчас на рынке можно найти широкий ассортимент автомобильных видеорегистраторов, которые отличаются по стоимости, функциональности, техническим параметрам. Конечно, может возникнуть вопрос: «А ...
Новые возможности Samsung Pay: расплачиваться за покупки... часами!
Сервис Samsung Pay, который уже успели по достоинству оценить многие пользователи смартфонов от корейского гиганта, с 11 апреля стал доступен российским обладателям умных часов Gear S3. Расплачиват ...
Как организовать водоснабжение на даче из колодца или скважины своими руками?
В каждом деле без воды И ни туды, и ни сюды! Х/ф «Волга-Волга», песенка водовоза, слова В. Лебедева-Кумача. Любой современный дом, включая дачи, должен быть оборудован системой холодного ...
Как фотографировать животных
Как фотографировать животных? Заставить позировать кота – дело невероятно сложное и, даже, невозможное=) Животные весьма нетерпеливые создания и, когда ты готов уже сдел ...
Как начать работать с цифровой зеркальной камерой CANON
Вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру? Что-бы начать фотосъемку, для начало, надо разобраться как правильно настроить камеру. Давайте наконец-то достанем новую камеру из коробки, подсоединим ...