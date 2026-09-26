Как правильно пользоваться ирригатором полости рта: инструкция и полезные рекомендации

Неправильная или недостаточная гигиена полости рта приводит не только к самой распространенной зубной проблеме – кариесу, но и серьезным заболеваниям десен, которые могут стать причиной потери зубов. Остатки ежедневно употребляемой нами пищи скапливаются в самых труднодоступных местах, вызывая развитие опасных болезнетворных бактерий. Сначала они поражают эмаль, потом проникают в дентин (твердую ткань зуба), провоцируя кариозный процесс, который не сразу можно заметить невооруженным глазом.

Поэтому очень важно обеспечить за свой ротовой полостью должный уход – чистить зубы не менее двух раз в день, использовать специальные ополаскиватели и зубные нити. Увеличит эффективность профилактики моде такой современное приспособление как ирригатор полости рта, которое продается в свободном доступе для всех желающих.

Что такое ирригатор полости рта?

Ирригатор – это специальное устройство, которое используется для очистки межзубного пространства от налета и остатков пищи посредством тонкой струи воды. В зависимости от модели, струя может быть обычная, пульсирующая, микропузырьковая. Прибор не только эффективно очищает, но и массирует десна, улучшая их кровообращение. Ирригатор отличается небольшими размерами и весом, хорошо держится в руке, при выполнении всех правил эксплуатации надежно прослужит не один год.

Показания к использованию ирригатора:

неприятный запах изо рта;

присутствие в ротовой полости коронок, имплантатов, несъемных зубных протезов, брекетов – искусственные ортодонтические конструкции очень сложно хорошо очистить с помощью стандартной зубной щетки, поэтому метод орошения в данном случае будет незаменим. Но, для качественного ухода за данными аппаратами необходимы специальные насадки, поэтому при выборе модели прибора обязательно учитывайте цели его применения;

лечение заболеваний десен – в резервуар при необходимости добавляются антибактериальные жидкости и антисептики, деликатно воздействующие на десна, снимающие болевые ощущения, покраснения и кровоточивость;

пристрастие к курению, кофе, продуктам с красящими пигментами;

профилактика кариеса – если вы хотите как можно дольше сохранить свои зубы красивыми и здоровыми, добавляйте в резервуар ирригатора кальцинированные и фторированные растворы, оказывающие общеукрепляющее действие на зубы;

период беременности и пониженный иммунитет – в это время ротовая полость очень уязвима и как никогда нуждается в тщательном уходе.

Первый результат после использования ирригатора вы заметите уже через неделю использования – дыхание станет более свежим, изо рта исчезнет неприятный привкус, на поверхности зубов будет отсутствовать неприятный белый или желтоватый налет. Обратите внимание, что ирригатор не заменяет полноценную гигиену рта и не отменяет пользование зубной щеткой, пастой и специальной нитью, которая всегда должна быть под рукой.

Следует помнить, что даже такой прибор как ирригатор бессилен перед уже сформировавшимся зубным налетом и камнем. Удалить их можно только в зубоврачебном кабинете. Перед использованием ирригатора в домашних условиях рекомендуется сделать профессиональную чистку, обратившись к стоматологу.

Противопоказания к применению ирригатора:

заболевания зубов и ротовой полости во время обострения;

сердечно-сосудистые заболевания – в каких случаях разрешено пользоваться ирригатором, расскажет ваш лечащий врач;

присутствие искусственного клапана сердца.

Если во время использования ирригатора вы заметили кровоточивость десен или неприятные ощущения, следует прекратить использовать аппарат и явиться на прием к своему стоматологу.

Как правильно пользоваться ирригатором полости рта?

Перед тем, как начать пользоваться прибором для санации полости рта, вами должна быть детально изучена инструкция по применению ирригатора. Не следует увлекаться этим аппаратом, использовать его советуют не более трех раз в неделю, иначе есть риск заполучить такую проблему как кровоточивость десен. В остальное время поддерживать состояние ротовой полости в чистоте помогут стандартные методы.

Используйте для очищения полости рта только те жидкости, которые предписаны в инструкции. При этом раствор обязательно должен быть слегка теплым. Струю воды необходимо направлять верно – то есть под прямым углом. Примите наиболее удобное положение, позволяющее воде беспрепятственно из полости рта. Будьте последовательны, поочередно очищайте каждый участок, разделив полость рта на несколько сегментов. Особое внимание уделяйте очищению труднодоступных зон. Ирригаторы можно использовать даже детям, но процедуру очистки полости рта у детей до шести лет должны выполнять родители. В среднем процедура занимает 5-15 минут.

Зная, как правильно пользоваться ирригатором полости рта, вы сможете принести своему организму максимальную пользу и избежать неприятных последствий. Будьте внимательны, чтобы в погоне за качественной гигиеной рта еще больше не усугубить ситуацию. Если использовать ирригатор планируют все члены семьи, то у каждого должна быть своя личная насадка, подлежащая регулярной очистке и обработке. Если потребуется, дополнительные насадки можно заказать отдельно.

Какой ирригатор полости рта лучше выбрать?

Сейчас выпускаются приборы двух вариантов - стационарные и переносные. Первые функционируют от электросети, вторые – от аккумуляторной батареи. У каждого вида приборов есть свои преимущества, однако специалисты рекомендуют использовать переносной лишь в том случае, если вы регулярно путешествуете или условия проживания не позволяют выделить достаточно места для нормального пользования стационарным прибором.

На что стоит обратить особое внимание при выборе ирригатора:

ёмкость резервуара – чем больше людей будут пользоваться устройством, тем больше должен быть объём бака;

количество насадок – если вы собираетесь использовать ирригатор не только с профилактической целью, но и для ухода за деснами или ортопедическими конструкциями, стандартных насадок вам будет не достаточно;

возможность регулировки давления – чем больше режимов предусмотрено в аппарате, тем комфортнее его использовать.

Современные бренды предлагают достойный выбор приборов, что может затруднить выбор для потребителей. Мы хотим немного облегчить вам эту задачу и представить обзор наиболее популярных и востребованных в нашем интернет-магазине ирригаторов от надежных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8

Эта модель прекрасно подходит для ухода за ротовой полостью в любом возрасте, поэтому использовать ее могут все члены семьи. Обладает прекрасной пропорцией доступной цены и высокого качества, стоит на порядок дешевле своих аналогов, поэтому пользуется немалой популярностью среди покупателей. Согласно результатам исследований, всего за 2 недели лицам, страдающим чувствительностью десен, удалось нормализовать свое состояние. Функционирует аппарат при мощности до 620 кПа, которую можно плавно регулировать с помощью специального колесика. Резервуара объемом 500 мл. достаточно для полутора минуты обычной работы устройства.

Особенности Little Doctor Aquajet Ld-a8:

значительная мощность;

стильный дизайн;

все элементы управления имеют прорезиненное покрытие;

в комплекте поставляется пародонтологическая насадка, незаменимая при борьбе с заболеваниями десен.

Благодаря тому, что ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a8 оснащен пылезащитным отсеком для хранения насадок, они всегда будут под рукой. Также прибор для удобства применения можно закрепить на стене.

Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet d-a7

Бюджетная, но одновременно надежная модель с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Напор воды можно устанавливать в пределах от 290 до 609 кПа. Кроме того, как и предыдущая модель, Little Doctor Aquajet d-a7 оснащен резервуаром ёмкостью 500 мл. и имеет специальный пылезащитный отсек для насадок.

Особенности Little Doctor Aquajet d-a7:

4 насадки для каждого члена семьи;

в комплекте поставляются шурупы для крепления к стене;

привлекательная цена;

малые габариты и стильный современный внешний вид.

Ирригатор полости рта Cs Medica AquaPulsar Os-1

В отличие от двух предыдущих моделей, ирригатор Cs Medica AquaPulsar Os-1 оснащен не 4, а 5 сменными насадками, что делает его незаменимым для большой семьи. Работает в двух режимах - «струя», когда на зубы направляется интенсивный узкий поток жидкости и «спрей», при котором полость рта орошается более деликатно. Последний режим можно использовать при высокой чувствительности зубов и заболеваниях десен.

Особенности Cs Medica AquaPulsar Os-1:

эргономичность;

кроме стандартных, в комплекте идет насадка для чистки языка и щетка;

плавная регулировка режимов;

низкий уровень шума.

Использование ирригатора в домашних условиях позволит вам обеспечить качественный уход за ротовой полостью, предупредить развитие кариеса и всевозможных воспалительных процессов. Прибор отличается небольшими размерами и привлекательным дизайном, который прекрасно подойдет к любой обстановке.

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