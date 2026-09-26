Как правильно пользоваться видеорегистратором: инструкция и полезные советы

Сейчас на рынке можно найти широкий ассортимент автомобильных видеорегистраторов, которые отличаются по стоимости, функциональности, техническим параметрам. Конечно, может возникнуть вопрос: «А зачем мне данный прибор и дополнительные затраты?»

Для чего необходим автомобильный видеорегистратор?

Купить автомобильный видеорегистратор следует по целому ряду причин, отметим основные:

общение с сотрудниками ГИБДД, особенно в том случае если ПДД не нарушались, а представитель правоохранительных органов откровенно превышает свои служебные полномочия;

защита от автомобильных жуликов, которые имитируют ДТП в мошеннических целях;

возможность восстановить картину событий при краже или ограблении автомобиля;

полноценный контроль передвижения транспортного средства;

помощь в получении страховки при возникновении страхового случая;

использование записей в личных целях, они могут быть разнообразными.

И это далеко не полный перечень возможностей, которые можно реализовать, купив это полезное устройство.

Автомобильные видеорегистраторы: общая инструкция по использованию

Как прикрепить?

Это устройство необходимо правильно установить, крепится оно в большинстве случаев к лобовому стеклу.

Варианта крепления два, при помощи:

присоски (вакуумного кронштейна), универсальное решение, позволяющее устанавливать и снимать регистратор при необходимости, но существует вероятность того, что он отвалится при наезде в яму или на кочку;

двухстороннего 3М скотча, прикрепляет прибор очень надежно, практически «намертво», отличается компактностью и высокой надежностью, но снять, а тем более установить повторно весьма проблематично.

В первом случае достаточно прижать крепление к стеклу, во втором нужно снять защитный слой со скотча и также прижать к стеклу.

Если используется вакуумный кронштейн, то место установки необходимо предварительно очистить от загрязнений, то есть поверхность должна быть идеально чистой, используйте влажную салфетку или чистую тряпочку, можно использовать обезжириваетель. Если будете часто снимать видеорегистратор с присоской, то крепление будет значительно ослабевать. Поэтому лучше откреплять его пореже.

Проблемы с установкой данного вида крепления могут возникнуть зимой. Присоска плохо пристает к холодному стеклу, поэтому перед установкой прибора прогрейте салон в течение пяти минут с обдувом стекла, а саму присоску подставьте под поток теплого воздуха из дефлектора печки.

Где установить?

Второй важный момент – место крепления. Все напрямую зависит от конструкции держателя, габаритов прибора и конструктивных особенностей автомобиля. Устанавливаться видеорегистратор должен по центру лобового стекла вверху, либо за зеркалом заднего обзора с небольшим сдвигом вправо. Прибор может изначально устанавливаться в зеркало, в этом случае поменять штатное на оборудованное регистратором не большая проблема. То есть по возможности крепите по центру и на максимальную высоту. Если это невозможно, то тогда максимально вверху и справа, чтобы прибор не мешал водителю.

Камеру лучше наклонить чуть вниз и сделать так, чтобы обзор охватывал часть капота, максимальное пространство перед автомобилем и фрагмент неба. Это весьма важно, если понадобится доказывать, что съемка велась именно с данного автомобиля.

Как подключить?

Третий важный момент. Любому видеорегистратору необходимо питание для работы, многие модели снабжаются аккумуляторами, но их хватает ненадолго, или суперконденсаторами, тогда речь о длительной автономной работе вообще не идет. Поэтому нужно подключать прибор к электрооборудованию автомобиля.

Основных вариантов два:

через прикуриватель;

непосредственно к электросети, как правило, к плафону освещения салона, возможны и другие варианты.

Обращайте внимание на разъем для подключения питания, лучше если он будет сбоку или сверху. Если планируется подключение к прикуривателю, то соединять напрямую с проводом, идущим вниз, не совсем правильно. Во-первых, не красиво, а во-вторых, не практично, можно случайно задеть рукой и повредить прибор. Поэтому лучше делать скрытую проводку по краю лобового стекла, под бардачком и к прикуривателю. Для обычного легкового автомобиля понадобится 1,5 – 2 метра кабеля, если это внедорожник или минивен, то 2 – 2,5 метра, а если грузовик или коммерческий транспорт, то 3 – 3,5 метра, такая длина кабеля потребуется и в том случае, если предполагается установка на заднее стекло.

Кабель устанавливается под обшивку в зазор лобового стекла, затем по линии стекла вниз или под панелью передней стойки (для этого придется ее снять), потом под бардачком и в разъем прикуривателя. Если зазоров нет, тогда используйте дополнительно специальные крючки-зажимы с площадками, которые крепятся при помощи двухстороннего скотча.

Если в видеорегистраторе есть датчик движения и парковочный режим, то подключение к прикуривателю не вариант, когда автомобиль обесточен, например, на стоянке. К тому же к прикуривателю могут подключаться и другие приборы. Тогда нужно будет покупать двойник или тройник, что не совсем практично.

В этом случае выход один – подключиться к электросети напрямую, причем источник лучше выбрать самый ближайший к видеорегистратору. В большинстве моделей современных автомобилей это плафон освещения салона, хотя возможны и варианты, учитывайте схему электропроводки вашего автомобиля. Кабель лучше протянуть скрыто под обшивкой.

Очень важный момент. Определите по техническому паспорту напряжение в сети, где планируется подключение, и сопоставьте его с напряжением видеорегистратора. В большинстве случаев разница будет существенная. Поэтому покупайте преобразователь напряжения, адаптер, чтобы прибор не сгорел при первом подключении. Соединение выполняется на скрутку, что не совсем правильно, путем спайки (самый надежный вариант) или на клеммы, если есть такая возможность. Вариантов подключения через адаптер несколько, все зависит от его конструктивных особенностей.

Как настроить прибор?

Любой видеорегистратор надо настраивать. Варианта два – вручную, или на моделях с GPS-модемом и передатчиком можно выполнить настройки и удаленно, через Интернет.

Вам необходимо будет установить:

язык отображения информации, если родной русский – выставляйте его;

разрешение записи и количество кадров в секунду;

продолжительность цикла записи, лучше не больше 10 минут;

время и дату, это очень важно, если случится ДТП, будут судебные разбирательства и споры со страховыми компаниями, ряд моделей имеет функцию синхронизации времени по спутнику;

частоту света;

экспозицию;

контраст, резкость и яркость, лучше поставить в режим «нормально» или «стандарт», то есть выбрать «золотую средину».

Не во всех моделях требуется настроить:

GPS-приемник, чтобы выводить данные о местоположении и скорости автомобиля;

G-сенсор, но если дороги плохие, лучше отключить или установить срабатывание на минимум;

баланс белого.

В зависимости от конкретной модели видеорегистратора могут понадобиться настройки дополнительных функций.

Юридические аспекты

Использование регистраторов в Российской Федерации законодательно не определено. Если в результате ДТП люди не пострадали, то все что произошло сводится к КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), статьи 26.2 (Доказательства), 26.7 (Документы) и 26.11 (Оценка доказательств). Фактически судья может признать доказательством запись с видеорегистратора, а может и нет, так как это по своей сути скрытая съемка, а прибор метрологическую проверку не проходит, хотя должен быть обязательно сертифицирован. Поэтому все основывается на внутренних убеждениях отдельно взятого судьи и не всегда его убеждения «правильные», а доказательства не имеют заранее установленной силы. Также может быть назначена экспертиза.

В итоге ваша задача сделать так, чтобы запись с регистратора имела весьма убедительный вид и больше шансов стать доказательством. Для этого нужно правильно настроить прибор, чтобы было высокое качество съемки - четкое, не размытое, без пропусков кадров и наложения ошибочных даты и времени.

Второй момент – надо правильно оформить доказательства. В случае ДТП нужно обязательно с сотрудником ГИБДД оформить документы об изъятии видеозаписи и внести данные в протокол, причем передавать нужно в присутствии понятых. В протоколе должны быть указаны модель, серийный номер, технические параметры видеорегистратора. Если пострадали люди, то будет возбуждено уголовное дело и потребуется написать ходатайство о приобщении видеозаписи к делу.

И еще важный момент: запись должна быть четко привязана к месту происшествия и времени событий, поэтому не забудьте настроить дату и время на видеорегистраторе, о чем было упомянуто выше. На видео должна быть видна часть вашего автомобиля и желательно четко лицо сотрудника ГИБДД, а еще лучше поднесите к камере регистратора оформленный протокол, чтобы было видно дату и номер. При ДТП покажите запись сотруднику ГИБДД и присутствующим незаинтересованным людям, которые могут выступать в качестве свидетелей. И лучше всего до мельчайших деталей сфотографировать все вокруг, если есть фотоаппарат или хотя бы мобильный телефон с камерой (вид от регистратора, разметку, дорожные знаки, тормозной путь, автомобили, осколки, обломки и остальные важные детали).

Автомобильный видеорегистратор, несмотря на пробелы в российском законодательстве, очень важный прибор, который позволяет эффективно защищать свои интересы и доказывать правоту в случае ДТП, других сложных ситуациях. Полученные записи могут использоваться и в других целях – возможно, прибор станет «свидетелем» необычного природного явления или забавной ситуации, и потом этой записью можно будет поделиться с друзьями. Поэтому видеорегистратор - неотъемлемая часть любого современного автомобиля.

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