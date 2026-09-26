Материнские платы GIGABYTE A620 серии – разумный выбор для платформы AMD AM5

Тайбэй, Тайвань, 31 марта 2023 г. – компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК анонсирует линейку материнских плат AMD A620-серии с набором универсальных функций и оптимизированной производительностью применительно к подсистеме памяти DDR5. Благодаря полноценной поддержке новейших процессоров AMD RyzenTM 7000-серии, материнские платы GIGABYTE семейства A620 позиционируются в качестве базовой и весьма конкурентоспособной основы для платформы AM5, которая предоставляет возможность проектировать всевозможные конфигурации по доступной цене на фоне весьма достойной производительности.Оригинальная схемотехника и продуманный дизайн GIGABYTE, а также возможность гибкой настройки параметров BIOS Setup плат A620-серии обеспечивают оптимальную производительность подсистемы памяти DDR5 EXPO/XMP, в частности, разгон модулей ОЗУ DDR5-6400, на практике подтверждая высокий потенциал и производительность платформы AMD AM5. Расширенный функционал материнских плат A620-серии наилучшим образом отвечает потребностям пользователей, а демократичная стоимость продуктов GIGABYTE может стать ключевым фактором для пользователей, планирующих в скором времени переход на новейшую платформу AMD AM5.Материнские платы GIGABYTE A620-серии оснащены оригинальным фиксатором PCIe® EZLatch, средствами которого существенно упрощается процедура инсталляции и демонтажа дискретной графической платы и минимизируется риск повреждения компонентов, размещенных на плате рядом с разъемами для PCIe-плат расширения. Благодаря эксклюзивной функции GIGABYTE Q-Flash Plus пользователи могут обновить микрокод BIOS с помощью утилит ?BIOS и Q-Flash или воспользоваться фирменной функцией Q-Flash Plus, средствами которой можно выполнить указанную процедуру без необходимости устанавливать в систему процессор, модули ОЗУ и графическую плату (достаточно подключить к материнской плате только блок питания). Таким образом, программно-аппаратный комплекс в составе материнской платы A620-серии и пакета GIGABYTE Control Center обеспечивает платформе AMD AM5 надлежащую конкурентоспособность, наряду с востребованным функционалом и различными вариантами исполнения плат, в частности, в форм-факторе MicroATX и Mini-ITX.Материнские платы GIGABYTE A620-серии уже доступны на рынке. Оцените в работе исключительную функциональность материнских плат GIGABYTE – оптимальный выбор для проектирования настольных ПК на базе прогрессивной платформы AMD AM5.О компании GIGABYTE Компания GIGABYTE – широко известный мировой ИТ-бренд с разветвленной сетью представительств и дистрибьюторов по всему. Основанная в 1986 году компания GIGABYTE начинала свою деятельность как научно-исследовательская команда, завоевывая мировой рынок системных плат. Утвердившись в качестве лидера среди производителей системных и графических плат, компания GIGABYTE продолжает расширять спектр продукции, активно осваивая новые для себя новые рынки: ноутбуки, настольные ПК, мультимедийные решения для дома, серверы, сетевое оборудование, мобильные и портативные устройства. Деятельность GIGABYTE охватывает различные стороны человеческой жизни – быт, работу, досуг. Каждый день GIGABYTE стремится усовершенствовать Вашу жизнь, предлагая актуальные продукты, которые выгодно отличает инновационный дизайн и безукоризненное качество на фоне великолепного сервиса. Инновационные продукты GIGABYTE завоевали свыше 10.000 отраслевых наград по всему миру, включая “National Quality Award”, “Taiwan Excellence Award”, “Top 20 International Taiwan Brand”, “Top 100 Technology in Asia”, и множество других.