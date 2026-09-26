Как выбрать пылесос в онлайн гипермаркете КотоФото

1. Как выбрать надежного производителя пылесосов?



Необходимо ориентироваться на:

- бюджет,

- тип пылесоса (классический-бытовой, робот-пылесос или, скажем, строительный),

- вид уборки (сухая или влажная),

- тип пылесборника ( с мешком-контейнером или циклонным фильтром),

- уровень шума (определяется у производителем количеством децебелов).



2. На что обратить внимание при покупке пылесоса от малоизвестного производителя?



Обратите внимание на гарантию, которую предоставляет производитель и продавец. Минимальный срок службы от 1 года. Хороший показатель, если магазин выдает гарантийный талон на 3 года. Кстати в последнее время набирает популярность доп.опция, когда сверху покупателю предлагается еще и ПГС (пролонгированный гарантийный срок) на товар, например, до 5 лет.



3. Можно ли узнать настоящую мощность всасывания пылесоса?



К важным аспектам в выборе пылесоса стоит отнести мощность аппарата. Мощность всасывания определяется в Вт и обязательно указывается производителем в характеристиках изделия. Хорошим показателем считается 400Вт. Легче всего убедиться в сответствии заявленных характеристик производителем к действительности, проверив работу демообразца на выставке. Как говорится, доверяй, но проверяй!