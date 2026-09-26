Правильно подобранная кухонная люстра способна преобразить все помещение, подчеркнуть его достоинства и скрыть недостатки, эффектно зонировать пространство, создать гармонию и уют. Кроме того, нужно выбрать такую люстру, которая не требует сложного ухода и потребляет минимум энергии.

Основные критерии выбора освещения для кухни



При выборе люстры на кухню и обустройстве системы освещения в целом следует учитывать несколько факторов:

Наличие окон в комнате. Перед покупкой люстры стоит оценить, достаточно ли естественного света обеспечивают окна. Это напрямую влияет и на выбор ламп для кухонных люстр и на необходимость подсветки кухни в дневное время. На какую сторону выходят окна. Если на светлую, солнечную – можно не устанавливать дополнительное освещение, а если на затемненную – без него не обойтись. Ведь в такой кухне будет достаточно темно и в дневное время, особенно пасмурным зимним днем. В этом случае рекомендуется установить люстру , излучающую естественный дневной свет. Площадь. Это один из самых важных критериев. В небольших помещениях нет смысла монтировать габаритные люстры и дополнять их несколькими светильниками. И наоборот, для большой комнаты много осветительных приборов в разных зонах считается нормой. Можно смело выбрать потолочную или подвесную люстру и дополнить ее спотами или другими источниками вспомогательного освещения. Высота потолка. Этот критерий напрямую влияет на размер и форму люстры . Если потолок невысокий, лучше отказаться от вытянутых, низко свисающих моделей, иначе они будут мешать во время передвижения. В кухне с высокими потолками можно использовать любые люстры , но следите, чтобы слишком маленький осветительный прибор просто не потерялся в комнате. Расположение функциональных зон. Каждая зона на кухне должна быть соответствующе освещена. Но в некоторых случаях, если помещение имеет незначительные размеры, с помощью одного элемента системы освещения можно осветить сразу несколько зон, экономя на источниках дополнительного света. Стиль интерьера. Все осветительные приборы на кухне должны гармонично вписываться в общую картину, не выбиваясь из нее.



Зонирование кухни с помощью освещения

Независимо от размеров кухни, ее условно можно разделить на 4 зоны, и для каждой выбрать соответствующее освещение.

Зона приготовления пищи – плита и разделочный стол. Это должна быть самая освещаемая зона комнаты, чтобы обеспечить безопасный процесс готовки. Люстры должны быть безопасными и иметь удобное размещение (не мешать во время готовки). Зона для хранения продуктов – шкафы, кладовая (если имеется), холодильник. Уровень света в этой части комнаты не нужен слишком высокий, но достаточный, чтобы увидеть, какие продукты берутся, и стикеры на них. Мойка – посудомоечная машина, раковина, шкаф для посуды. Это наименее требовательная зона освещения. Яркость здесь не слишком важна, главное, чтобы было видно, куда положить посуду. Обеденная зона – обеденный стол. Освещение для этой части помещения не должно быть ярким, но важно создать атмосферу уюта и домашнего тепла.

Все зоны могут быть связаны между собой и местами пересекаться или же находиться на некотором расстоянии, если площадь позволяет. Но даже если кухня имеет небольшие размеры, одного источника света будет явно недостаточно. Также хорошо, если разные осветительные приборы можно включать отдельно друг от друга и регулировать их интенсивность.

Виды осветительных приборов для кухни

Самым популярным осветительным прибором считается потолочная люстра. Ее крепят у самого потолка с помощью специальных подвесных крепежей. Такой вариант подходит для всех типов потолков – гипсокартонных, подвесных, натяжных или просто оштукатуренных. Если кухня имеет небольшие или средние размеры, потолочную люстру устанавливают преимущественно в центре помещения. Выбранная форма осветительного прибора в данном случае чаще всего строгая, геометрическая, но могут использоваться и оригинальные варианты.



Подвесные люстры могут быть установлены не только для освещения разных функциональных зон, но и как дополнительный элемент декора. Они могут изготавливаться из разных материалов и иметь любые формы (круглые, прямоугольные, квадратные, овальные, трапециевидные, в форме растений и прочие). Подвесная люстра может включать один или несколько плафонов, которые крепятся к конструкции с помощью разных элементов:

декоративной цепи;

специального шнура;

струны.

Достаточно популярны в оформлении кухни и трубчатые осветительные приборы – световые балки. Они могут использоваться и как основной источник света, и как декоративный. Также с их помощью можно подсветить отдельные элементы – ниши, кухонные шкафчики, кухонный декор. В качестве ламп в таких устройствах чаще всего используют люминесцентные или светодиодные трубки, ленточные лампы.

Крайне редко на кухню устанавливают настенные бра, но и полностью исключить их из системы кухонного освещения будет неправильно. Правда, зон, где могли бы использоваться такие светильники, крайне мало. Единственное место – стена возле обеденного стола.

Выбор светильников по стилю кухни

Для каждого интерьерного стиля характерны свои особенные черты. Это касается не только мебели, напольных и настенных покрытий, цветовой гаммы, но и системы освещения, и в частности люстр.



Кухонные люстры, как и прочие функциональные элементы декора, могут быть выполнены в любом стилевом решении. Вот самые популярные варианты:

Классика. Люстры этого стиля нарядные, изысканные. Им характерно наличие стеклянных и кованных элементов, а также подвесных цепей. Актуальный вариант для больших кухонь – светильник-подсвечник с имитацией свечей. Такие модели используются в кухне модерн и классика. Модерн. Устанавливаются в кухнях минималистического, скандинавского, классического, шале стилей. Люстра должна быть эффектной, но без лишней вычурности и помпезности – простые линии, плавные изгибы. Никаких броских, кричащих оттенков. Канделябры. Изготавливаются из пластика и стекла, в традиционном виде – из хрусталя. Характерны для модерна, классики, прованса, шебби-шика, шале. Хай-тек, техно. Основные черты таких люстр – высокотехнологичность и функциональность, минимум декора. В качестве материала используются преимущественно стекло и металл. Осветительные приборы имеют строгие формы, часто это геометрия. Флористика. Это красивые и элегантные конструкции из дерева, металла и стекла, часто декорированные цветочными и растительными мотивами. Такие осветительные устройства подходят для прованса, шебби-шика, классики, кантри. Тиффани. Это преимущественно витражные люстры , в которых свет эффектно преломляется в разноцветных кусочках дорогого стекла. Изделия гармонично вписываются в кухни самых разных стилей – от классики до кантри. Лофт. Люстры выполняются в виде уличных фонарей, иногда дополняются винтажными мотивами. Светильник должен выглядеть достаточно грубым, что характерно для лофта. Осветительные приборы данного стиля также применимы в кухнях кантри, шебби-шик. Минимализм. Лаконичная форма, отсутствие яркого декора, сдержанные цвета – вот характерные черты минималистических люстр . Могут использоваться в кухнях лофт, техно, минимализм.

Требования к кухонным люстрам



Выбирая кухонную люстру, многие ориентируются только на ее внешний вид и на то, что новое устройство впишется в общий интерьер кухни. Но кроме дизайна люстры, ее цвета, производителя и цены, нужно учитывать еще несколько факторов, а именно:

Материал изготовления. Для кухни лучше использовать материалы с высокими показатели влаго-, пыле-, грязеустойчивости и пожаробезопасности. Но на усмотрение владельцев кухни , допускаются даже непрактичные люстры из бумаги и текстиля. Практичность. Кухня – это достаточно специфическая комната, приборы света здесь должны быть удобными и практичными в вопросах уборки и мойки. Поэтому на кухню лучше выбирать люстры , плафоны которых выполнены из стекла или пластика. Оптимальный размер. Если помещение небольшое, слишком громоздкая люстра будет его перегружать. Но даже для габаритных комнат это не всегда хороший вариант. Размеры кухонных люстр должны быть пропорциональны функциональной зоне, в которой они размещены и которую должны освещать. Если на кухне несколько таких зон, и каждая имеет отдельный источник света, габаритную люстру можно установить только одну – например, над обеденным столом. Тип осветительного прибора. В качестве основного источника света используются люстры , в качестве дополнительных – точечные светильники, споты, трубки. Наличие защитного колпачка. Особенно актуально для люстр нестандартных форм и с неровной поверхностью. Поскольку дым, гарь, жир, накипь – это привычное дело для кухни , где часто готовят еду, то отмывать люстры без колпачка будет затруднительным процессом. Энергосбережение. Как и в других помещениях, в кухне рекомендуется устанавливать люстры с лампами, которые потребляют малое количество энергии. Удобство управления. Кухня – это то место, где часто руки бывают мокрые, занятые уборкой или приготовлением еды, подачей блюд на стол и другими вещами, которые не оставляют возможности на другие даже самые простые действия, вроде просто включить или выключить свет. Самым удобным вариантом будет установить люстры с дистанционными беспроводными выключателями.

Какие материалы используются в кухонных люстрах

Кухонные люстры могут быть изготовлены из любых материалов. Их выбор может зависеть как от личных предпочтений хозяев квартир (одним нравятся натуральные материалы, такие как металл, дерево, стекло; другие предпочитают самые экономные варианты, а потому покупают пластиковые люстры), так и от стиля оформления кухни. Например, для японского – отличным вариантом станут бумажные плафоны. Но приобретая данные изделия, нужно понимать, что бумага не поддается чистке, поэтому это фактически одноразовые осветительные приборы.



Светильники из пластика и стекла – самые оптимальные и удобные в использовании на кухне. С поверхностей данных типов легко удалить грязь и жир, к тому же они не боятся загрязнений и повышенной влажности, что характерно для зоны мойки.

Если вы выбираете люстры из дерева или с деревянными элементами, нужно, чтобы они были покрыты лаком или краской. Это продлит срок службы таких осветительных устройств, особенно, если они используются на кухне.

Тканевые абажуры. Текстиль не совсем подходящий вариант для кухни, но если детали из ткани невозможно заменить, тогда будет хорошо, если тканевый абажур съемный, и его можно стирать или хотя бы протирать влажной губкой с мыльным раствором.

Кованые металлические элементы неплохо смотрятся на осветительных устройствах, но их нужно смазывать специальным раствором, чтобы жир, грязь и влага собирались в меньшем количестве, а убирать было проще.

Типы ламп, используемых на кухне

В кухонных люстрах могут использоваться лампы любых типов – как привычные лампы накаливания, так и набирающие популярность светодиоды. Но перед покупкой обязательно проверьте их совместимость с цоколем светильника, так как универсальных моделей не существует.



Лампы накаливания излучают желтый свет, который несколько искажает цвет окружающих предметов. Но так как это самые первые лампы для домашнего использования, их свет кажется всем привычным. Лампы накаливания имеют достаточно низкую стоимость, но и срок их службы также невелик. Невыгодны они и с экономической точки зрения, так как потребляют много энергии, а при перепадах электричества быстро перегорают.

Галогеновые лампы достаточно яркие, их свет очень напоминает естественный (выпускаются в двух тонах – белом и желтом). Устройства производятся разных форм, но устанавливать их можно только в специально предназначенные светильники, так как у большинства галогенных ламп специфический цоколь (штырькового типа). «Галогенки» имеют увеличенный срок службы, но они также неустойчивы к перепадам напряжения.

Люминесцентные лампы достаточно яркие, и именно этот фактор часто выступает решающим при их покупке. Они обеспечивают мягкий, рассеянный теплый или холодный свет, который не слепит и не оказывает давящего воздействия. Даже при длительной работе устройства не нагреваются, потребляют в пять раз меньше энергии, чем предыдущий вариант и имеют увеличенный срок службы. Из недостатков стоит отметить тот факт, что люминесцентные лампы включаются с задержкой, долго набирают яркость, при частом включении/выключении быстро перегорают. Для их работы необходима стабильная электросеть.

Самыми высокотехнологичными считаются светодиодные лампы. Это наиболее экологичный и энергоэффективный вариант ламп. Светодиоды прочные, долговечные (срок службы в сто раз больше, чем у ламп накаливания), устойчивы к перепадам электросети, при работе не нагреваются. LED-лампы представлены в очень широком ассортименте, они бывают разных форм и размеров, температурных режимов (влияет на цвет света), а также имеют регулируемую интенсивность света. Из недостатков стоит отметить только более высокую стоимость (компенсируется длительным сроком службы и энергоэффективностью), а также не очень яркий свет (можно компенсировать, установив дополнительные осветительные приборы).

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