Сделать фото питомцев. Профессиональные снимки домашних животных.

Как фотографировать животных?

Заставить позировать кота – дело невероятно сложное и, даже, невозможное=)

Животные весьма нетерпеливые создания и, когда ты готов уже сделать свой идеальный кадр они могут внезапно сменить позу, отвернуться или вовсе убежать по своим делам.

Поэтому мы решили дать вам несколько полезных советов, которые вы могли бы использовать, чтобы получить интересное и впечатляющее фото, учитывающее некоторые особенности.



Раскройте личность вашего питомца

Что отличает вашего любимого кота от других животных?

Постарайтесь поймать кадр, отражающий его характер. Если он ленивый и спокойный, все время спит, попробуйте сфотографировать его на любимом месте (диване, кресле, подоконнике), если он гиперактивный и все время бегает и прыгает – сделайте кадр в движении



Обратите внимание на фон

Выбирайте место, где ваш питомец будет чувствовать себя комфортно и удобно.

Обязательно обратите внимание на задний план. Может быть много лишних и посторонних предметов, которые будут отвлекать от Вашего питомца на снимке. Например, представьте себе, красивый пушистый кот, маленькие миленькие лапки, а на заднем плане гора ваших грязных носков =)

Выбирайте спокойный задний фон, желательно однотонный, или комнату с хорошим освещением и светлыми стенами.



Не заставляйте животное намеренно позировать перед камерой

В лучшем случае на снимке он будет выглядеть неестественно, в худшем - устанет от ваших настырных просьб, обозлится или испугается, и тогда все пойдёт насмарку.

Правильный план – ненавязчиво следить за объектом съемки, нажимая на затвор в момент, когда животное будет принимать наиболее выразительные позы. Да, иногда такого момента приходится ждать вечность, но другого выхода нет, особенно при съемке представителей дикой природы



Пользуйтесь вспышкой осторожно

На снимках, сделанных при слишком ярком освещении, шерсть кажется плоской, не удается достоверно передать ее текстуру и объем. У зверей, ведущих ночной образ жизни, из-за особенностей строения глаза зрачки как будто светятся, когда на них резко падает луч света.

На готовых снимках это почти всегда выглядит некрасиво, поэтому фотографировать животных лучше при дневном свете. Если все же необходимо воспользоваться вспышкой, направляете ее не прямо на объект съемки, а чуть в сторону или на стену, чтобы свет получился рассеянным



Выбирайте необычные ракурсы, фантазируйте!

Необязательно фотографировать животное целиком, можно выделить какую-то часть: мягкие лапы, выразительные глаза, мокрый розовый нос



Ловите момент!

Пользуйтесь камерой в вашем телефоне. Бывают короткие моменты, когда доставать фотокамеру очень долго, а перед вами возникла забавная сцена, как ваш кот пытается залезть в коробку или как ваш послушный пёс пытается спрятать вкусную косточку и думает, что его никто не заметил.



>Делайте снимки на уровне глаз животного

Вы удивитесь, но получаются стоящие кадры =)



Используйте широкоугольный объектив

В кадр поместится гораздо больше пространства и снимки выйдут забавными. Но если такого объектива нет - не беда) У вас наверняка богатая фантазия как сделать оригинальный снимок с питомцем



Делайте больше кадров

Чем больше кадров вы сделаете, тем больше вероятность что получатся удачные кадры и будет из чего выбрать (но напоминаем, не стоит все же долго мучить бедных зверюшек)



Экспериментируйте с выдержкой

Применяя длинную выдержку при съемке бегущего питомца, можно получить чуть смазанные кадры, создающие ощущение скорости. Фотосъемка с короткой выдержкой позволяет как бы «заморозить» кадр и зафиксировать самые мельчайшие детали, например мелкие брызги, летящие с шерсти собаки, выходящей из воды.