Новые возможности Samsung Pay: расплачиваться за покупки... часами!

Сервис Samsung Pay, который уже успели по достоинству оценить многие пользователи смартфонов от корейского гиганта, с 11 апреля стал доступен российским обладателям умных часов Gear S3.

Расплачиваться часами можно абсолютно в любых терминалах, даже тех, которые не поддерживают бесконтактные карты.

Совершить покупку просто, это потребует всего три действия:

долгое нажатие кнопки «Назад» на корпусе устройства,

выбор нужной карты поворотом безеля,

нажатие кнопки «Оплатить», поднеся часы к терминалу.

Сервис поддерживает карты, выпускаемые большинством крупнейших российских банков и других финансовых организаций, постепенно расширяя число своих партнеров. Дополнительная комиссия при совершении операций с использованием Samsung Pay не взимается.

Несмотря на кажущуюся простоту, все операции надежно защищены: номер, указанный на карте, заменен на особый цифровой код, а для осуществления оплаты приложение потребует авторизоваться с помощью ПИН-кода. Система безопасности предотвратит любую утечку данных.

Важная деталь: Samsung Pay на умных часах может работать не только со смартфонами Samsung, а с любыми смартфонами на системе Android (версия не ниже 4.4.4).