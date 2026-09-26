Как организовать водоснабжение на даче из колодца или скважины своими руками?

В каждом деле без воды

И ни туды, и ни сюды!

Х/ф «Волга-Волга»,

песенка водовоза,

слова В. Лебедева-Кумача.

Любой современный дом, включая дачи, должен быть оборудован системой холодного и горячего водоснабжения. Вода на дачных участках используется как для нужд жильцов, так и в сельскохозяйственных целях, например, для полива садовых участков.

Сразу отметим что эффективное, экономичное и безопасное для здоровья человека водоснабжение в частном доме невозможно организовать без:

сложных гидротехнических расчетов;

лабораторного анализа воды (если речь идет об автономных системах);

составления общей сметы проекта.

Также нужно определиться с целым рядом других очень важных параметров, таких как количество жильцов, тип проживания (сезонный или постоянный), которые в значительной мере влияют на выбор оборудования. Поэтому без специалистов в данном случае обойтись очень сложно, только они могут рассказать, как сделать водопровод на даче правильно, и в этой статье приведем лишь общую информацию, которая может послужить основой для составления проекта водоснабжения.

Варианты подключения

Варианта подключения водоснабжения всего два:

централизованное;

автономное.

Централизованное водоснабжение – подключение дачи к магистральному водопроводу населенного пункта. По вложениям в проект – оптимальный вариант. Отметим два НО. Первое – не во всех населенных пунктах есть водопроводы. Второе – необходимо оформить целый пакет разрешительных документов, а это - затраты времени. В остальном все просто. Осуществляется врезка в магистральный водопровод, внутридомовая разводка, монтаж системы водоотведения (также может быть автономной или централизованной), установка сантехники и необходимого оборудования.

Второй вариант - автономное водоснабжение на даче, основанное на самостоятельном заборе воды из выбранного источника.

Выбор источника автономного водоснабжения

В том случае, когда принято решение о монтаже автономной, независимой системы водоснабжения, необходимо определиться с источником водоснабжения, то есть откуда брать воду.

Вариантов два:

забор из поверхностных источников (озеро, пруд, река, другой водоем);

забор грунтовых вод.

В связи со сложной экологической ситуацией первый способ при установке индивидуальной системы используется очень редко и вода предназначена, как правило, для технических нужд (полива). В этом случае также требуется установка очень сложного и дорогостоящего оборудования тонкой и грубой очистки воды.

Забор грунтовых вод осуществляется с использованием двух основных способов:

из колодца;

из скважины.

Рассмотрим их более подробно.

Водопровод на даче своими руками из колодца

Колодец – классический вариант водоснабжения, известный каждому. Это – самый доступный источник воды, колодец обустраивается на садовом участке, может быть со срубом, с обсадной трубой (металлической или асбестоцементной), бетонными кольцами.

Преимущества такого решения:

нет необходимости оформлять разрешительную документацию;

забор воды с небольших глубин (чем глубже водоносный слой, тем дороже оборудование и сложнее сама система);

возможность ручного забора при помощи воротка и ведра;

относительно простое обустройство;

небольшие финансовые затраты.

Но у такого решения есть и минусы:

относительно небольшая глубина залегания водоносного слоя (максимум 15-20 метров), поэтому в воду могут попасть вредные вещества с верхнего слоя почвы или системы водоотведения (канализации);

необходимость санации и чистки;

небольшой дебит воды, что актуально при больших объемах потребления.

Водопровод на даче из скважины

Второй вариант источника воды – скважина. Сразу отметим два момента. Первый – чем глубже скважина, тем дороже услуги организаций, которые выполняют бурение. Если колодец можно выкопать самостоятельно, то в этом случае необходимо специальное оборудование. Но обратной стороной медали является то, что чем глубже водоносный слой, с которого производится забор, тем чище вода и долговечнее скважина.

Второй момент – место расположения скважины. Классический вариант – садовый участок, что актуально при сезонном проживании. Второй вариант – отдельно стоящее здание, что актуально при постоянном проживании и эксплуатации дачи в зимний период. Скважины могут буриться и непосредственно в доме, но лучше в отдельном помещении и следует подумать о шумоизоляции, особенно если используется насосная станция, но об этом ниже.

Сами скважины делятся на три группы:

поверхностные (песчаные, на песок) - это полный аналог колодцев, забор воды ведется с тех же водоносных слоев, самые доступные по цене, но качество воды самое низкое и высокое содержание нерастворимых примесей;

средней глубины, глинистые, забор ведется с глинистых водоносных слоев, по своей сути это «золотая середина», поэтому такие скважины наиболее распространены;

глубокие, их еще называют артезианскими, забор ведется с известняковых слоев, вода самая чистая, с самым большим дебетом, но с высокой степенью минерализации, предполагают наличие разрешительных документов, оборудования для водоподготовки и по стоимости самые дорогие.

То есть здесь выбор за владельцем. Нужна техническая вода – скважина на песок, компромиссный вариант - глинистая скважина и самый лучший, но и самый дорогой – известняковые скважины.

Необходимое оборудование для организации водоснабжения

Устройство водопровода на даче от скважины или колодца предполагает наличие таких элементов как:

источник воды (скважина или колодец);

оборудование для забора воды;

подводящий водопровод (при наличии скважины в доме монтаж не производится);

внутридомовая разводка с использованием труб и запорной, запорно-регулирующей арматуры;

сантехника;

водоотведение (канализация).

Рассмотрим оборудование для забора воды и водопроводную систему.

Передача воды потребителям

Для передачи воды потребителям используются трубопроводы. Основным их элементом являются трубы. Они отличаются по диаметру, материалу изготовления, типу монтажа, эксплуатационным характеристикам.

Условно можно выделить две группы:

полимерные;

металлические.

К металлическим относятся стальные, медные и ряд других. Среди полимерных нашли применение полипропиленовые, полиэтиленовые (из сшитого полиэтилена), металлопластиковые. Каждый вид труб имеет свои плюсы и минусы как при монтаже, так и при эксплуатации. Важный момент: если водопровод эксплуатируется зимой, а водозабор на садовом участке, то необходимо утеплять как трубы, так и оборудование, чтобы избежать размерзания.

Разводка

Внутренняя разводка может быть последовательной – это классическая схема, наиболее дешевая и простая. В настоящее время все активнее используется коллекторная схема. Если потребителей много и они разные, то это оптимальный вариант. Но стоит он гораздо дороже и требует места для установки коллектора. Разница в напоре: у последовательной схемы чем дальше потребитель от точки водозабора, тем ниже напор. У коллекторной схемы все потребители получают равный по давлению напор.

Оборудование для забора воды

Монтаж водоснабжения на даче своими руками заключается в подборе необходимого для забора воды оборудования.

В обязательном порядке понадобятся:

насос, отвечает за подачу воды в систему;

гидроаккумулятор (резиновая «груша», как правило, в металлическом корпусе), необходима для поддержания заданного давления в системе и предотвращения гидравлического удара. Чем больше по объему оборудование, тем лучше, прежде всего, для насоса. Удобнее пользоваться сантехническим и водонагревательным (особенно проточного типа) оборудованием, но и цена соответственно выше;

автоматика: реле давления, регулирующее включение и выключение в автоматическом режиме подачи воды в систему.

На рынке существует решение, которое совмещает в себе все эти три элемента, оно называется насосной станцией. То есть существует два варианта покупки – или приобретение всего по отдельности и создание своей конфигурации, либо покупка насосной станции (не всегда её можно поставить). Также существуют модели насосов с автоматикой, что позволяет отказаться от установки гидроаккумулятора.

Важным элементом является система фильтрации воды - это дополнительные затраты, но на своем здоровье и здоровье своей семьи лучше не экономить. И еще можно использовать баки-накопители.

Выбор оборудования для фильтрации воды, насоса или насосной станции - тема для отдельной статьи. Они отличаются по техническим характеристикам, конструкции, функциональному предназначению, принципу работы, каждый имеет свои плюсы и минусы. Приведем лишь классификацию.

Условно все насосы можно разделить на две группы:

первая – устанавливаются на поверхности, поэтому называются поверхностными, такие устанавливаются и в насосных станциях;

вторая – погружаются полностью или частично в воду, закрепляются при помощи страховочного троса, это погружные насосы, если организовывается водопровод из колодца, то выбираются колодезные модели, из скважины – скважинные, из артезианской скважины – глубинные.

Что касается принципа работы, то насосы могут быть вихревыми, центробежными, вибрационными (мембранными и электромагнитными), ручными. Часто применяются самовсасывающие безэжекторные, реже эжекторные модели. Правильно подобрать насос может помочь только специалист. Критериев выбора очень много и в каждом отдельном случае они свои.

Востребованные модели насосов для организации водоснабжения на даче или в частном доме

К скважинным насосам относится Вихрь СН-60В, который позволяет производить забор воды с глубины 60 м, с максимальной производительностью 1500 литров в час. При его помощи можно организовать эффективное водоснабжение на даче.

К колодезным насосам относится DAB Divertron 1000 M 60122623, преимущество которого заключается в том, что он изначально оборудован автоматикой с датчиками потока и давления. То есть установка гидроаккумулятора не требуется.

Среди поверхностных насосов отметим Grundfos MQ3-35 96515412 от известного датского производителя, одного из ведущих изготовителей насосного оборудования в мире, что гарантирует высокое качество и эксплуатационные характеристики.

Останется только определиться с сантехникой, системами ГВС, водоотведения (канализации), произвести инсталляцию, гидравлические испытания - и можно пользоваться!