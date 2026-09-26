Купить цифровые зеркальные камеры CANON - большой выбор: обзор, цена, фото

Вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру? Что-бы начать фотосъемку, для начало, надо разобраться как правильно настроить камеру.
Давайте наконец-то достанем новую камеру из коробки, подсоединим к корпусу камеры объектив и установим заряженный аккумулятор и карту памяти. Теперь для получения первого фотокадра нам необходимо проверить некоторые важные настройки фотоаппарата.
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Снимаем пластиковые крышки с объектива и корпуса камеры, чтобы открыть доступ к креплению объектива. Совмещаем индексные метки объектива (красный кружок на объективах EF и белый квадратик на объективах EF-S) на объективе и корпусе фотокамеры. После того, как у нас метки совмещены и задняя часть объектива вставлена в корпус камеры, аккуратно поворачиваем объектив по часовой стрелке до фиксации со щелчком. Смотрим, чтоб объектив был установлен правильно, плотно прилегал к камере. Если появится необходимость сменить объектив на другой, крепко беремся за корпус камеры и объектив. При смене объектива - переключатель фокусировки объектива должен находиться в положении AF. Далее нажимаем кнопку фиксатора на корпусе камеры, слева от объектива и поворачиваем объектив против часовой стрелки. Повернув объектив до упора, снимаем его с фотокамеры. Объектив меняем только в незапыленных местах, во избежании попадания пыли в фотоаппарат.
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После установки объектива, переходим к установке аккумулятора. Открываем отсек аккумулятора на нижней панели камеры и устанавливаем в правильном положении заряженный аккумулятор. Форма аккумулятора и расположение отсека зависят от модели камеры. Более подробную информацию об установке и использовании аккумуляторов можно найти в руководстве пользователя камеры.
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Остался последний штрих перед включением камеры. Устанавливаем в камеру карту памяти. В камерах EOS, в зависимости от модели, используются карты памяти SD/SDHC (Secure Digital или Secure Digital High Capacity) или Compact Flash.
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Все важные элементы установлены и подключены: объектив, аккумулятор, карта памяти - теперь наконец-то можно включить камеру выключателем ON/OFF.
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Вот наконец-то наступил этот долгожданный момент, начинаем фотосъемку! Владельцы камер EOS могут выбирать из нескольких режимов съемки. На верхней панели камеры расположен диск, который служит для выбора режима съемки. Новичкам можно начать с полностью автоматического режима, помеченного символом зеленого квадратика. Теперь подносим видоискатель к глазу, наводим камеру на нужный объект и настраиваем композицию, поворачивая кольцо зумирования на объективе. Нажимаем кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки. Удерживаем кнопку наполовину нажатой, пока камера не сфокусируется. По завершении фокусировки камера издаст звуковой сигнал. Наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора и получаем наш первый желанный фотоснимок. Далее камера запишет его на карту памяти.
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Снятый фотоснимок на короткое время (по умолчанию на 2 с) выводится на ЖК-дисплей на задней панели камеры. Если есть необходимость лучше рассмотреть изображение, нажимаем кнопку воспроизведения на задней панели камеры, обозначенную направленным вправо треугольником.
Чтобы снять следующий кадр, слегка нажимаем кнопку спуска затвора. Изображение исчезает с ЖК-дисплея. И возвращаемся к пункту 5.
Поздравляем! Вот мы и получили наш первый фотоснимок на цифровую зеркальную камеру CANON. После окончания фотосъемки камеру можно подключить к компьютеру и скопировать отснятые снимки, для дальнейшего просмотра ярких, насыщенных фотографий на большом экране вашего монитора.