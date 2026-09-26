Купить цифровые зеркальные камеры CANON - большой выбор: обзор, цена, фото

Снятый фотоснимок на короткое время (по умолчанию на 2 с) выводится на ЖК-дисплей на задней панели камеры. Если есть необходимость лучше рассмотреть изображение, нажимаем кнопку воспроизведения на задней панели камеры, обозначенную направленным вправо треугольником.

Чтобы снять следующий кадр, слегка нажимаем кнопку спуска затвора. Изображение исчезает с ЖК-дисплея. И возвращаемся к пункту 5.