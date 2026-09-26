Люстры в спальню

Спальня – это самое тихое и спокойное место в доме, комната для отдыха, поэтому свет здесь должен быть не слишком ярким, а наоборот, способствовать расслаблению. От громоздкой центральной люстры лучше отказаться, хотя это необязательное требование. В такой комнате иногда обустраивают уголок для чтения и гардероб. При их наличии также нужно позаботиться о соответствующем освещении.

Правила размещения люстр в спальне



Чтобы грамотно спланировать систему освещения в спальне, придерживайтесь некоторых важных правил:

Все люстры рекомендуется использовать только с матовыми закрытыми абажурами и антибликовыми поверхностями. Осветительные приборы должны размещаться таким образом, чтобы не причинять домочадцам никакого дискомфорта: люстра не должна слепить, при этом обеспечивать достаточно света. Все источники света во время передвижения по комнате не должны становиться препятствиями. Выключатели люстр монтируют на удобном уровне. Если есть такая возможность, рекомендуется установить и люстру как основной источник света, и приборы для дополнительной подсветки: в гардеробе, возле зеркала, за столом и в других местах. Хорошо, если дополнительные источники света не зависят от основного. В этом случае мягкую подсветку можно использовать также в качестве ночника. Разные источники света (общий, локальный, декоративный) имеют свои преимущества и недостатки, но при правильном их сочетании можно получить идеальную систему освещения в спальне .

Люстры для спальни общего назначения: модели и места установки

Освещение в спальне может быть как простым, то есть состоять из одной только люстры (не рекомендуется), так и сложным, то есть включает люстру как основной источник света, который дополняют светильники, бра, торшеры и прочие осветительные приборы.

В качестве общего света могут использоваться следующие элементы:

большая люстра на потолке – в зависимости от планировки комнаты может быть размещена в центре потолка или со смещением в сторону, чтобы свет не слепил глаза;

несколько небольших потолочных люстр , в зависимости от стиля оформления, размещенных в центре либо по индивидуальном плану;

встроенные точечные источники света – это самый оптимальный вариант для подвесных потолков, при этом светильники могут быть установлены как по периметру помещения, так и в определенном рисунке;

американское освещение (будет актуальным для комнат с невысоким и даже низким потолком) – не предполагает использование потолочных люстр , а лишь настенные светильники, торшеры, бра.

Как правильно разместить местное освещение в различных зонах спальни

Локальное (местное) освещение в спальне используется для подсветки отдельных предметов или зон. При этом свет у такого источника редко бывает ярким, преимущественно он мягкий рассеянный.

Осветительные приборы локального освещения могут быть установлены в разных зонах комнаты:

У изголовья кровати. Это позволит читать книги, прессу, работать с ноутбуком. Такая подсветка обеспечивается с помощью прикроватных бра, настольной лампы, подвесных люстр , ночников. Также может использоваться LED-лента, точечные светильники. Возле рабочего места или зоны для чтения. Зачастую это место размещено в стороне от изголовья кровати. Рядом с удобным креслом можно установить бра, торшер. Если требуется локальное освещение рабочего стола, можно использовать настольную лампу и верхний свет (настенный светильник, люстру небольших размеров, точечный светильник). Если нужно подсветить зеркало в полный рост, используют три точечных светильника: по центру с каждой стороны зеркала и сверху над ним. Для подсветки шкафа рекомендуются встроенные источники света. Возле туалетного столика можно разместить по бокам два настенных светильника, бра. Или установить достаточно низко свисающую люстру. Для ориентирования в спальне в темное время можно использовать ночники или оборудовать специальную встроенную подсветку. Ее мягкий свет должен обеспечивать достаточную видимость для передвижения, но не тревожить остальных домочадцев. Хорошо, когда выключатель в данном случае расположен со стороны кровати и у дверей. Предпочтительно, чтобы выключатели локального освещения в спальне были автономными и находились в непосредственной близости с осветительными приборами.

Декоративный свет в спальне: нужен или нет



Источники декоративного света не являются обязательным элементом интерьера спальной комнаты. Если для вас важны функциональность и минимализм, можете смело отказаться от такого освещения, оставив лишь люстру и пару светильников. Но если вы хотите придать спальне индивидуальность, создать более уютную и теплую обстановку, стоит дополнить интерьер и декоративным светом.

Для создания декоративного света можно использовать:

разноуровневую систему освещения, комбинируя потолочные светильники, бра, торшеры;

светодиоды, врезные светильники для подсветки ниш;

освещение «звездное небо»;

светодиодные ленты, установить которые можно под открытыми полками;

люстру с интересным ажурным оформлением, игрой цвета и прочими декоративными свойствами.

Здесь также важно учитывать, какое общее стилистическое оформление комнаты.

Освещение какого стиля устанавливают в спальне

Придерживаясь всего пяти советов в выборе стилистического решения люстр и прочих осветительных приборов, можно создать комфортную обстановку в спальне:

Придерживайтесь баланса. Если в спальне много настенного декора, картин и прочих украшений, орнаментных обоев, отдайте предпочтение простым люстрам и светильникам. При переборе в деталях комната становится некомфортной для пребывания в ней. Цветной эксперимент. Перед приобретением люстры определите, где именно она будет висеть, и выберите модель на пару тонов светлее или темнее поверхности ее монтажа. Если сложно определиться с цветом, тогда можно выбрать классику, которая сочетается практически со всеми стилями – это белая или черная люстра . Яркие и контрастные оттенки можно использовать для декора. Важность форм. Если мебель в спальне имеет закругленные углы, легкий текстиль, тогда приборы освещения должны быть выполнены в изящном стиле, к примеру французском, прованском, а также модерн. И наоборот, если оформление помещения достаточно строгое, то и люстры нужно подбирать соответствующие, простых форм и без вычурных деталей. Точечные светильники станут лучшим решением, если вы не уверены, какой тип освещения выбрать . Даунлайты легко комбинировать с люстрами и светильниками всех стилей. Размер пространства. Это также один из немаловажных аспектов. Если установить подвесную люстру большого размера в маленькой спальне , комната зрительно сразу же уменьшится. А если источники света будут направлены вверх, зрительно получится увеличить высоту потолка. Главное правило при создании стиля интерьера спальной комнаты – это чувство комфорта и уюта, которые обеспечивает выбранный дизайн. Люстра не должна отвлекать на себя много внимания, она должна быть как бы продолжением интерьера.



Технические особенности выбора люстр в спальню

Выбирая люстру, настенные бра, торшеры, ночники в спальню, рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам – бронза, латунь, стекло, дерево, текстиль. Необязательно, чтобы осветительный прибор отличался высокими эксплуатационными характеристиками, как того требуют люстры для кухни или детской. Для спальной комнаты подходят и нежные хрупкие на вид конструкции, но обязательно высокого качества и надежности.

Для комнаты отдыха лучшего всего подойдет теплый свет, который способствует расслаблению. Что касается ламп, то здесь может быть несколько вариантов, отличительных по типу, мощности и интенсивности освещения:

Лампы накаливания – излучают теплый свет, привычного для многих желтого оттенка. Это наиболее доступный вариант, но такой тип ламп не экономичен, а срок работы совсем небольшой. Люминесцентные лампы – более экономичные и долговечные. Но они излучают холодный свет, а кроме того при их работе присутствует едва заметное мерцание, что сильно утомляет глаза. Поэтому использовать такие лампы в спальнях не рекомендуется. Галогенные лампы – достаточно эффективные и долговечные, могут создавать как направленный, так и рассеянный свет. Именно их используют при создании «звездного неба». Светодиодный лампы – самый дорогой вариант, но при этом и самый долговечный, экономичный. Они практически не нагреваются сами и не греют расположенные рядом поверхности. Обеспечивают мягкое свечение и могут излучать свет разного цвета. Такие лампы идеально подходят в качестве люстр для спальни .



Для достижения желаемого эффекта, различные лампы можно комбинировать. Учитывайте, что у разных ламп, как и люстр, разный цоколь. А потому полностью продумать всю систему освещения нужно заранее, чтобы в итоге купленные лампы можно было использовать в люстре.



Покупая люстру в спальню, обязательно уточните у продавца сертификат качества.

В онлайн-гипермаркете люстр и прочих осветительных приборов КотоФото вы найдете большой выбор люстр для спален от популярных производителей, таких как Arte Lamp, Евросвет, TK LIGHTING, DeMarkt, MW-Light и других.

Если вы еще не знаете, какую люстру выбрать, рекомендуем ознакомиться с представленными в каталоге коллекциями. Или наши специалисты помогут выбрать люстру в зависимости от вашего интерьера и личных предпочтений, подскажут, какие модели самые популярные в этом сезоне, что подойдет вам по цене.