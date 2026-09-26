Люстры в спальню

Спальня – это самое тихое и спокойное место в доме, комната для отдыха, поэтому свет здесь должен быть не слишком ярким, а наоборот, способствовать расслаблению. От громоздкой центральной люстры лучше отказаться, хотя это необязательное требование. В такой комнате иногда обустраивают уголок для чтения и гардероб. При их наличии также нужно позаботиться о соответствующем освещении.
Правила размещения люстр в спальне
Чтобы грамотно спланировать систему освещения в спальне, придерживайтесь некоторых важных правил:
- Все люстры рекомендуется использовать только с матовыми закрытыми абажурами и антибликовыми поверхностями. Осветительные приборы должны размещаться таким образом, чтобы не причинять домочадцам никакого дискомфорта: люстра не должна слепить, при этом обеспечивать достаточно света.
- Все источники света во время передвижения по комнате не должны становиться препятствиями. Выключатели люстр монтируют на удобном уровне.
- Если есть такая возможность, рекомендуется установить и люстру как основной источник света, и приборы для дополнительной подсветки: в гардеробе, возле зеркала, за столом и в других местах. Хорошо, если дополнительные источники света не зависят от основного. В этом случае мягкую подсветку можно использовать также в качестве ночника.
- Разные источники света (общий, локальный, декоративный) имеют свои преимущества и недостатки, но при правильном их сочетании можно получить идеальную систему освещения в спальне.
Люстры для спальни общего назначения: модели и места установки
Освещение в спальне может быть как простым, то есть состоять из одной только люстры (не рекомендуется), так и сложным, то есть включает люстру как основной источник света, который дополняют светильники, бра, торшеры и прочие осветительные приборы.
В качестве общего света могут использоваться следующие элементы:
- большая люстра на потолке – в зависимости от планировки комнаты может быть размещена в центре потолка или со смещением в сторону, чтобы свет не слепил глаза;
- несколько небольших потолочных люстр, в зависимости от стиля оформления, размещенных в центре либо по индивидуальном плану;
- встроенные точечные источники света – это самый оптимальный вариант для подвесных потолков, при этом светильники могут быть установлены как по периметру помещения, так и в определенном рисунке;
- американское освещение (будет актуальным для комнат с невысоким и даже низким потолком) – не предполагает использование потолочных люстр, а лишь настенные светильники, торшеры, бра.
Как правильно разместить местное освещение в различных зонах спальни
Локальное (местное) освещение в спальне используется для подсветки отдельных предметов или зон. При этом свет у такого источника редко бывает ярким, преимущественно он мягкий рассеянный.
Осветительные приборы локального освещения могут быть установлены в разных зонах комнаты:
- У изголовья кровати. Это позволит читать книги, прессу, работать с ноутбуком. Такая подсветка обеспечивается с помощью прикроватных бра, настольной лампы, подвесных люстр, ночников. Также может использоваться LED-лента, точечные светильники.
- Возле рабочего места или зоны для чтения. Зачастую это место размещено в стороне от изголовья кровати. Рядом с удобным креслом можно установить бра, торшер. Если требуется локальное освещение рабочего стола, можно использовать настольную лампу и верхний свет (настенный светильник, люстру небольших размеров, точечный светильник).
- Если нужно подсветить зеркало в полный рост, используют три точечных светильника: по центру с каждой стороны зеркала и сверху над ним.
- Для подсветки шкафа рекомендуются встроенные источники света.
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Возле туалетного столика можно разместить по бокам два настенных светильника, бра. Или установить достаточно низко свисающую люстру.
- Для ориентирования в спальне в темное время можно использовать ночники или оборудовать специальную встроенную подсветку. Ее мягкий свет должен обеспечивать достаточную видимость для передвижения, но не тревожить остальных домочадцев. Хорошо, когда выключатель в данном случае расположен со стороны кровати и у дверей.
- Предпочтительно, чтобы выключатели локального освещения в спальне были автономными и находились в непосредственной близости с осветительными приборами.
Декоративный свет в спальне: нужен или нет
Источники декоративного света не являются обязательным элементом интерьера спальной комнаты. Если для вас важны функциональность и минимализм, можете смело отказаться от такого освещения, оставив лишь люстру и пару светильников. Но если вы хотите придать спальне индивидуальность, создать более уютную и теплую обстановку, стоит дополнить интерьер и декоративным светом.
Для создания декоративного света можно использовать:
- разноуровневую систему освещения, комбинируя потолочные светильники, бра, торшеры;
- светодиоды, врезные светильники для подсветки ниш;
- освещение «звездное небо»;
- светодиодные ленты, установить которые можно под открытыми полками;
- люстру с интересным ажурным оформлением, игрой цвета и прочими декоративными свойствами.
Здесь также важно учитывать, какое общее стилистическое оформление комнаты.
Освещение какого стиля устанавливают в спальне
Придерживаясь всего пяти советов в выборе стилистического решения люстр и прочих осветительных приборов, можно создать комфортную обстановку в спальне:
- Придерживайтесь баланса. Если в спальне много настенного декора, картин и прочих украшений, орнаментных обоев, отдайте предпочтение простым люстрам и светильникам. При переборе в деталях комната становится некомфортной для пребывания в ней.
- Цветной эксперимент. Перед приобретением люстры определите, где именно она будет висеть, и выберите модель на пару тонов светлее или темнее поверхности ее монтажа. Если сложно определиться с цветом, тогда можно выбрать классику, которая сочетается практически со всеми стилями – это белая или черная люстра. Яркие и контрастные оттенки можно использовать для декора.
- Важность форм. Если мебель в спальне имеет закругленные углы, легкий текстиль, тогда приборы освещения должны быть выполнены в изящном стиле, к примеру французском, прованском, а также модерн. И наоборот, если оформление помещения достаточно строгое, то и люстры нужно подбирать соответствующие, простых форм и без вычурных деталей.
- Точечные светильники станут лучшим решением, если вы не уверены, какой тип освещения выбрать. Даунлайты легко комбинировать с люстрами и светильниками всех стилей.
- Размер пространства. Это также один из немаловажных аспектов. Если установить подвесную люстру большого размера в маленькой спальне, комната зрительно сразу же уменьшится. А если источники света будут направлены вверх, зрительно получится увеличить высоту потолка.
- Главное правило при создании стиля интерьера спальной комнаты – это чувство комфорта и уюта, которые обеспечивает выбранный дизайн. Люстра не должна отвлекать на себя много внимания, она должна быть как бы продолжением интерьера.
Технические особенности выбора люстр в спальню
Выбирая люстру, настенные бра, торшеры, ночники в спальню, рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам – бронза, латунь, стекло, дерево, текстиль. Необязательно, чтобы осветительный прибор отличался высокими эксплуатационными характеристиками, как того требуют люстры для кухни или детской. Для спальной комнаты подходят и нежные хрупкие на вид конструкции, но обязательно высокого качества и надежности.
Для комнаты отдыха лучшего всего подойдет теплый свет, который способствует расслаблению. Что касается ламп, то здесь может быть несколько вариантов, отличительных по типу, мощности и интенсивности освещения:
- Лампы накаливания – излучают теплый свет, привычного для многих желтого оттенка. Это наиболее доступный вариант, но такой тип ламп не экономичен, а срок работы совсем небольшой.
- Люминесцентные лампы – более экономичные и долговечные. Но они излучают холодный свет, а кроме того при их работе присутствует едва заметное мерцание, что сильно утомляет глаза. Поэтому использовать такие лампы в спальнях не рекомендуется.
- Галогенные лампы – достаточно эффективные и долговечные, могут создавать как направленный, так и рассеянный свет. Именно их используют при создании «звездного неба».
- Светодиодный лампы – самый дорогой вариант, но при этом и самый долговечный, экономичный. Они практически не нагреваются сами и не греют расположенные рядом поверхности. Обеспечивают мягкое свечение и могут излучать свет разного цвета. Такие лампы идеально подходят в качестве люстр для спальни.
Для достижения желаемого эффекта, различные лампы можно комбинировать. Учитывайте, что у разных ламп, как и люстр, разный цоколь. А потому полностью продумать всю систему освещения нужно заранее, чтобы в итоге купленные лампы можно было использовать в люстре.
Покупая люстру в спальню, обязательно уточните у продавца сертификат качества.
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