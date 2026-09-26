Купить смартфоне Sony Xperia L: обзор телефона, цена, фото, характеристики

Перефразируя известный рекламный слоган, скажем, что «не все японские смартфоны одинаково дорого стоят и недоступны рядовому потребителю». Ярким примером, подтверждающим это, послужит относительно новая модель «умного телефона» от корпорации Сони – sony xperia L, техники недорогой, но от этого не менее производительной и интересной, чем другие, не столь бюджетные представители линейки.

Коробочка

Как театр начинается с вешалки, обзор техники начинается с упаковки. На этом этапе, ничто не говорит о небольшой цене аппарата, скорее наоборот – картонный, достаточно вместительный куб иллюстрирован картинками ярких цветов на глянцевом белом фоне, которые в выгодном свете представляют будущему владельцу содержимое. В комплекте, кроме определенного количества макулатуры (гарантийка и маунал ) идет дата-кабель и зарядное устройство. Естественно, и сам аппарат – белого, черного или комбинированного красно-черного цвета. Бюджетный класс модели выдает лишь отсутствие какой-либо гарнитуры.

Первое впечатление

Предмет нашего исследования, смартфон sony xperia l, получил оригинальный, слегка изогнутый назад корпус, со скошенными вверху и внизу краями лицевой панели. Практически все его элементы выполнены из пластика, за исключением кнопки питания и нескольких функциональных деталей. Срезанные края лицевой панели, на практике оказались весьма удобным дизайнерским решением – при просмотре информации на экране смартфона в ландшафтной ориентации, он оказывается «ухватистым» и надежно лежащим в руках. «Киношку» посмотреть, СМС-ку написать – все получается достаточно быстро и ловко. Сборка аппарата выполнена на высоком уровне, подтверждая имидж компании. Люфты и скрипы отсутствуют, аппарат производит впечатление добротно сделанной вещи. Скорее всего, через пару лет, нынешний его владелец, отдаст аппарат целым и невредимым дочке, маме или «сбагрит» его кому-нибудь по случаю. Современная техника морально устаревает гораздо раньше, чем изнашивается физически.

Кроме своеобразного дизайна корпуса, все остальное, глядя на аппарат в фас, кажется вполне стандартным. В верхней части датчики приближения и освещенности, плюс фронтальная камера. Симметрично расположенный разговорный динамик и, под ним, выполненная фирменным шрифтом, надпись Sony. Далее, всю площадь передней панели занимает экран. Естественно – емкостной тачскрин с диагональю 4,3 дюйма. Смартфон «ухватисто» располагается в ладони; размеры экрана таковы, что можно легко достать пальцем одной руки любую его точку. Нижнюю часть дисплея смартфона занимают функциональные сенсорные клавиши «возврат», «домой» и «меню». В нижней части лицевой панели аппарата расположено отверстие динамика. Как видите, все как у всех, но с еле уловимым, фирменным стилем Sony.

На задней крышке корпуса аппарата разместился объектив основной восьмимегапиксельной камеры. Рядом – вспышка, а в нижней части корпуса динамик громкой связи. В центре – надпись «XPERIA».

Правый бок смартфона украсила металлическая кнопка питания, качелька регулировки громкости и незаметная кнопка включения фотокамеры. Тем, кто собирается купить sony xperia l, сообщаем особенность данного аппарата – сделать фотоснимок чего-либо интересного можно мгновенно, с помощью специальной аппаратной кнопки на правом боку.

Верхнюю и левую боковые грани смартфона производитель не стал обременять обилием элементов – вверху расположено 3,5 мм отверстие для подключение наушников, а на противоположной от кнопки «Power» грани разместился порт microUSB. Как видим, отсутствует разъем подключения карты памяти. Совершенно верно, в этой модели невозможна ее «горячая» замена, только после отключения питания и извлечения аккумулятора.

Внешний осмотр можно закончить внимательным изучением работы экрана смартфона. Вот на этом элементе и сказывается небольшая стоимость аппарата – TFT-матрица 4,3 дюймового экрана имеет хорошее, но далеко не впечатляющее разрешение, углы обзора, и поддерживает всего четыре одновременных касания. Хотя, для тех, кому надо «просто позвонить» или послушать музыку, данный недостаток не будет сильно мешать. В конце концов, фильмы нужно смотреть в зале кинотеатра, а не на четырех дюймах экрана смартфона. К тому же, энергопотребление такого дисплея гораздо ниже, чем у пятидюймовых «лопат» с HD-разрешением.

Hardware

Сердцем смартфона является двухъядерный процессор QuallcommSnapdragon, работающий на частоте 1 ГГц, в связке с Adreno 305, отвечающим за обработку видео. К этой парочке производитель добавил один гигабайт оперативной памяти. Довольно неплохое аппаратное оснащение для недорогого смартфона. Большая часть нетребовательных программ должна пойти «на ура», да и ресурсоемкое ПО вполне можно будет запустить, правда с некоторыми ограничениями. Популярный тест AnTuTu показал производительность в десять тысяч неизвестных единиц, называемых в народе «попугаями», что является неплохим результатом.

Для полноценной работы «железа», не обойтись без емкого аккумулятора и хорошей настройки энергопотребления. Батарею емкостью в 1750 «махов» инженеры компании «озадачили» обеспечивать электропитание sony xperia l. Характеристика и результаты работы аккумулятора совсем не расстроят будущего владельца телефона, особенно, если он – меломан. В режиме воспроизведения музыки телефон проработал более четырнадцати часов, а проигрывая видеофильм – девять часов. Более детально посмотреть расход электроэнергии можно в специализированном приложении телефона – там будет указано, сколько времени аппарат проработал на одной зарядке в режиме разговора, в режиме работы Wi-Fi, используя GPS или в качестве игровой консоли. Если же использовать смартфон только как телефон, то в режиме разговора он «проживет» чуть больше восьми часов.

Software

Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.1, но в скором времени ожидается обновление до версии 4.2. Поверх ОС производитель ставит собственную управляющую оболочку, она такая же, как и в модели Xperia ZL. Несколько рабочих столов, ориентирована на владельца – меломана. На первый план вынесены иконки музыкальных приложений Walkman, ссылки на папки с аудио и видео файлами. С помощью простой в использовании панели управления, можно «на горячую» включить-выключить беспроводные интерфейсы, GPS, «отключить звонок» и многое другое.

В дополнение к стандартному программному обеспечению операционной системы, производитель дополнительно устанавливает офисный пакет Office Suite, Smart Connect, программу для считывания QR-кодов и штрих кодов NeoReader. Никуда не деться и от «фирменного» Walkman и Xperia Link.

фотокамера

Встроенный фотоаппарат никогда не был слабым местом аппаратов Sony. И Xperia не стала исключением из этого правила. Фотокамера смартфона делает отличные снимки буквально нажатием одной клавиши – специальной аппаратной кнопки на левой боковой грани. За качество фотографий отвечает специальный светочувствительный сенсор для мобильных устройств Exmor RS, который выдает яркую сочную картинку с потрясающей цветопередачей.

В дополнение к нему, специалистами компании были разработаны устройство автоматической фокусировки и стабилизации изображения. Так же, смартфон оснастили светодиодной вспышкой, которая может работать и в качестве фонарика.

Программное обеспечение фотокамеры позволяет автоматически распознавать улыбки на лицах моделей, создавать снимки в режиме расширенного динамического диапазона (HDR), что значительно облегчает фотосъемку в условиях недостаточной освещенности, корректировать экспозицию и баланс белого и многое другое. Кроме этого, каждому кадру можно присвоить геометку для «привязки» к месту съемки.

Для творческих натур в ПО фотокамеры заложено большое количество предустановленных сцен для различных съемочных ситуаций и предусмотрены четыре режима работы фотовспышки, включая «заполняющая вспышка». Так как сам аппарат уже появился в продаже, в сети Интернет можно легко найти тестовые фото и видео снимки, и оценить их качество.

Результаты и выводы

Обзором тестовых снимков можно заканчивать оценку данного смартфона. Кому недостаточно представленной выше информации, могут дополнительно прочитать про отзывы на sony xperia l, благо их в сети много.

В целом, можно сказать, что телефон достоин своих денег, недостаток некоторых функций с успехом компенсируется превосходными возможностями аппаратного обеспечения, надежностью «железа» и «вылизанным» программным обеспечением. Рекомендован к покупке в нашем магазине!