Какие очки или шлем виртуальной реальности выбрать: оптимальные модели 2017 года

Виртуальная реальность, или VR – новое слово в сфере электронных технологий и развлечений. Это такое место, куда человек может погрузиться целиком и полностью, ощутив себя частью того, иного мира, а не сторонним наблюдателем.

Сегодня многие мировые компании разрабатывают все новые и совершенные устройства виртуальной реальности, позволяющие:

смотреть 3D-фильмы;

совершать путешествия по нашей планете и далеко за ее пределы;

играть в игры, буквально попадая внутрь игрового мира;

общаться с друзьями и родными с разных уголков планеты, будто находясь в одной комнате;

и многое-многое другое.

В этой статье мы расскажем, какие бывают очки и шлемы виртуальной реальности, чем отличаются, как их выбрать, и познакомим вас с лучшими моделями 2017 года!

Как выбрать очки или шлем виртуальной реальности?

Все устройства виртуальной реальности различаются по источнику выводимого на них изображения:

ПК;

смартфон;

игровая приставка (консоль);

автономные устройства.

Все устройства виртуальной реальности оснащены двумя линзами, передающими картинку с источников изображения к глазам. Между линзами установлена перегородка, чтобы подавать на каждый глаз картинки с разного ракурса, что и дает ощущение объемности изображения. В очки либо встроен свой экран, либо его роль выполняет смартфон.

Еще одна обязательная деталь любых шлемов и очков виртуальной реальности – гироскопический датчик, который реагирует на малейшие движения головой и позволяет пользователю перемещать взгляд на разные части изображения, свободно оглядываясь по сторонам. Также устройство может быть дополнено настенными датчиками, контролирующими положение пользователя в комнате, и джойстиками, с помощью которых можно вручную управлять игрой или видео.

VR-устройства для ПК

Эти устройства позволяют играть в игры с потрясающей графикой. В них можно играть даже в ПК-игры, которые изначально не поддерживают VR-технологию. Недостаток таких шлемов в том, что компьютер должен быть очень мощным, а играть можно только на небольшом расстоянии от него.

VR-устройства для смартфонов

Такие очки можно использовать где угодно, для них нужен только смартфон с качественным экраном. С каждым днем на рынке появляется все больше мобильных приложений и игр для Android и iOS с поддержки технологии виртуальной реальности. Однако полноценных игр с современной графикой и сложным геймплеем для таких очков не так много.

VR-устройства для приставок

Это не самостоятельное устройство, а дополнительный аксессуар к приставке, который можно использовать только в непосредственной близости от неё. Сейчас таких очков еще мало, пока запущено производство очков виртуальной реальности PlayStation VR. Думаем, от Sony не захотят отставать и другие производители приставок.

Автономные виртуальные очки

Не требуют никаких устройств для своей работы (ни компьютера, ни смартфона, ни приставки). В них встроен полноценный компьютер с собственным процессором, аккумулятором и операционной системой.

Решение, какие очки виртуальной реальности выбрать, зависит от наличия у вас, наличия устройства для их работы (мощный компьютер, качественный современный смартфон, игровая приставка с поддержкой VR), а также от целей, для которых вам нужен VR-шлем или очки. Так, для игр с высококачественной графикой и эффектом погружения вам понадобится VR-шлем для ПК с пультами управления. А для просмотра 3D-фильмов, погружения в виртуальность (например, побродить по дну океана или прокатиться на аттракционах) могут подойди и очки для смартфонов.

Обзор лучших моделей 2017 года по мнению КотоФото

Мы решили помочь вам выбрать лучший шлем виртуальной реальности, отвечающий вашим пожеланиям, для этого подготовили обзор двух совершенно разных по назначению и цене моделей, пользующихся заслуженным спросом у наших покупателей и завоевавших высокий рейтинг.

Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR SM-R324 Black Blue

Очки Samsung Gear VR SM-R324 Black Blue, совместимые со смартфонами Galaxy, идеально подойдут для просмотра 3D-видео с путешествиями с эффектом погружения. Удобство и комфорт использования предоставляют возможность в полной мере насладиться всеми возможностями виртуальных развлечений. Настройка фокусного расстояния и длинный ремешок для надежной фиксации делают использование этих очков комфортным для пользователей с разными индивидуальными особенностями.

Очки дополнены интерактивным джойстиком, с помощью которого можно управлять виртуальной реальностью, использовать в играх в качестве геймпада. Устройство выдает изображение с широким углом обзора без засветов и бликов. Встроенные акселерометр и гироскоп отслеживают малейшие движения головы пользователя и с помощью быстрого отклика практически мгновенно отражают изменение положения на изображении.

Для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR SM-R324 Black Blue доступно множество самого разнообразного контента: игр, фильмов, экскурсионных туров. Все они доступны в библиотеке Oculus Home, которая постоянно расширяется, открывая все новые и новые возможности.

Шлем виртуальной реальности HTC Vive

Шлем виртуальной реальности HTC Vive - устройство для ПК, открывающее невообразимые возможности видеоигр. Предоставляет пользователю полную свободу перемещения, дарит эффект присутствия и потрясающую реалистичность. В таком шлеме легко забыть, что ты играешь в игру, а не на самом деле находишься в мире игры!

Устройство оснащено AMOLED-дисплеем, передающим яркую реалистичную картинку, при этом не нагружая глаза. Интерфейс Steam понятен и привычен многим любителям компьютерных игр.

Шлем оснащен двумя беспроводными контроллерами, обеспечивающими обратную связь. Игрок управляет руками, использую привычные жесты, а 24 сенсора, встроенные в каждый из контроллеров, обеспечивают максимальную свободу движений.

За отслеживание действий игрока отвечают две базовые станции, которые сообщают устройству точные координаты в пространстве. Пользователь может свободно перемещаться по комнате, оставаясь в центре происходящего.

Важное преимущество шлема HTC Vive – удобство. Он имеет лицевые накладки и подстраиваемые ремешки, расстояние между экраном и глазами, а также между окулярами, можно регулировать, подстраивая под индивидуальные особенности каждого пользователя, чтобы не испытывать дискомфорт при игре и излишне не нагружать глаза.

Выбирайте устройство виртуальной реальности, отвечающее вашим пожеланиям, и открывайте для себя неизведанные миры и невероятные впечатления!