Смартфоны с хорошей камерой: рейтинг 2017 года от КотоФото

Научный прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые устройства, которые делают нашу жизнь более комфортной, позволяют реализовать множество возможностей. Одним из таких устройств являются смартфоны с качественной камерой, которые в широком ассортименте предлагает в том числе наш интернет-магазин.

Зачем покупать смартфон с хорошей камерой?

Сразу возникает вопрос: «Почему стоит купить смартфон с хорошей камерой». Ведь можно обойтись и специализированными устройствами, которые и по характеристикам, и по функциональным возможностям лучше. Тут во многим значение имеет вопрос личных предпочтений. Но среди основных возможностей отметим несколько.

Первая – возможность cделать качественные селфи. Попробуйте сфотографировать себя при помощи обычного фотоаппарата. Получится?

Вторая. Ответьте - у вас всегда с собой фотоаппарат, когда вдруг появляется возможность запечатлеть яркий момент? А смартфон всегда под рукой;

Третий. Вес и размеры. Сравните сколько весит фотоаппарат и смартфон, их размеры. Смартфон легче и компактней;

Четвертый - мобильность – смартфон позволяет не только фотографировать, но и передавать изображения, что очень удобно.

А хорошая камера необходима для получения качественных снимков, которые могут использоваться для дальнейшего редактирования в различных программах. Например, распознавания текстов или создания портретных фотографий, наложения специальных, в том числе художественных эффектов. Чем выше разрешение, тем легче работать со снимком.

Следует также отметить, что производители смартфонов не стоят на месте, стараясь максимально приблизить качество снимков к тем, которые можно получить при помощи обычного фотоаппарата. Постоянно добавляются нужные функции, такие как автофокус, системы стабилизации, широкий спектр других, повышаются характеристики камер в смартфонах. Поэтому некоторые флагманские модели смартфонов с хорошими камерами уже вышли на уровень фотоаппаратов начального сегмента и это не предел.

Какой смартфон с хорошей камерой купить в 2017 году

На основании предпочтений покупателей в КотоФото составлен собственный рейтинг смартфонов с хорошей камерой, которые пользуются заслуженным спросом. В ТОП-5 вошли такие модели как:

ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL 64GB;

Huawei P9 32Gb Dual Sim;

Samsung Galaxy S8 SM-G950F;

LG G6 H870DS 64Gb;

Doogee Shoot 1.

Данные модели имеют лучшие камеры в смартфонах. Рассмотрим данные камерофоны более подробно.

ASUS ZenFone 3 Zoom (ZE553KL)

Смартфон с хорошей камерой ASUS ZenFone 3 Zoom – флагманская модель тайванского производителя. Модель совершенно новая, была продемонстрирована на CES 2017. Это кардинально переработанная версия ZenFone Zoom в моноблочном алюминиевом корпусе с операционкой Android 6.0.1 и оболочкой ZenUI. Она имеет платформу Qualcomm Snapdragon S625 с 8-ядерным процессором и экран с качественной матрицей типа AMOLED. Внутренней памяти 64 Гб, оперативной – 4 Гб. Габариты модели 154,3х77,00х8,00 мм, что меньше даже чем у Xiaomi Mi 5S. Масса смартфона 170 граммов.

Основных камер у модели две:

первая с широкоугольным объективом и большой апертурой, светосилой f/1.7 и матрицей на 12 Мп, фокусным расстоянием 25 мм, которая поддерживает фирменную технологию ASUS SuperPixel;

вторая с объективом, имеющим фокусное расстояние 59 мм, 2.3-кратный оптический зум, светосилу f/2.8, лазерную автофокусировку и матрицу на 12 Мп.

Первая камера используется для съемки повседневных сцен, в том числе и при низкой степени освещенности, вторая камера используется для фотосъемки крупным планом. Переключаются камеры достаточно быстро (приблизительно на одном уровне с Apple iPhone 7 Plus).

Фронтальная камера - с матрицей 13 Мп, светосилой f/2.0.

Среди преимуществ модели - емкая батарея, большой объем памяти, небольшие габариты и, конечно же, хорошие камеры.

Huawei P9 32Gb Dual Sim

Смартфон с качественной камерой Huawei P9 32Gb Dual Sim – флагманская модель китайского производителя с двумя SIM-картами в моноблочном металлическом корпусе, с операционкой Android 6.0.1 и оболочкой Huawei EMUI 4.1. Она выполнена на платформе Hisilicon Kirin 955, с 8-ядерным (4 4) процессором и матрицей типа IPS. Внутренней памяти 32 Гб, оперативной – 3 Гб. Габариты модели 145,3х70,90х7,00 мм, масса смартфона всего 144 грамма.

Тыловых камер две, у обеих матрица BSI CMOS Sony IMX286 с разрешением 12 Мп, светосилой F2.2, фокусным расстоянием 27 мм, размером пикселя 1.25 µm. Левая камера снимает в монохроме и имеет черно-белый сенсор, правая в цвете. Это уникальная черта данного смартфона. Одна фотокамера собирает весь свет, увеличивая светочувствительность и динамический диапазон, а вторая предназначена для фиксации цвета, после чего данные с обеих камер сводятся программным путем, что повышает качество снимков, обеспечивает высокую точность фокусировки, которая также улучшена благодаря наличию лазерного автофокуса, и дает возможность получить светосилу от f0.95 до f16. Плюс к этому две светодиодные вспышки различных тонов свечения. И еще один важный момент. Камеры разработаны в тесном сотрудничестве с немецкой Leica, а это известное имя в сфере фотооптики.

Samsung Galaxy S8 SM-G950F

Samsung Galaxy S8 SM-G950F – флагманская модель южнокорейского производителя, один из лидеров своего сегмента. Смартфон представлен в моноблочном корпусе из металла с операционкой Android 7 и оболочкой Samsung Experience 8.1 на платформе Exynos 8895, с восьмиядерным процессором (4 4) и матрицей типа SuperAMOLED. Внутренней памяти 64 Гб, оперативной – 4 Гб. Габариты модели 159,5х73,40х8,10 мм. Масса смартфона 152 грамма.

Камер две. Фронтальная с разрешением матрицы 8 Мп, тыловая с разрешением матрицы 12 Мп, светосила обеих f/1.7, что позволяет делать качественные снимки даже в условиях плохого освещения. Из преимуществ отметим использование технологии Dual Pixe и интеллектуального автофокуса. Также есть технология Multiframe, когда камера делает три снимка подряд и выбирает лучший, а может и фрагменты трех снимков объединить в одном. Модуль фотокамеры имеет свою собственную память и режим Burst Mode, позволяющий делать несколько десятков фотографий подряд.

В итоге Samsung Galaxy S8 SM-G950F имеет одну из лучших камер, устанавливаемых на мобильные устройства в текущий момент.

LG G6 H870DS 64Gb

Смартфон LG G6 H870DS 64Gb – новейшая флагманская модель южнокорейского производителя, была представлена в начале 2017 года, в России в продаже с апреля 2017 года. Смартфон представлен в моноблочном корпусе из металла с операционкой Android 7 и оболочкой UX 6.0 на платформе Snapdragon 821 (MSM8996), с четырехядерным процессором и матрицей типа IPS. Внутренней памяти 64 Гб, оперативной – 4 Гб (LPDDR4). Габариты модели 148,9х71,90х7,90 мм. Масса смартфона 163 грамма.

Смартфон имеет две тыловые камеры Sony IMX258, обе с разрешением матрицы 13 Мп:

первая – стандартная, со стандартным углом 71° , светосилой f1.8;

вторая – широкоформатная, с широким углом 125°, светосилой f2.4.

Совмещение широкоформатной и стандартной камеры значительной расширило возможности смартфона. Отметим также наличие системы оптической стабилизации и фазовой автофокусировки. Также есть фронтальная камера с разрешением матрицы 5 Мп и светосилой f1.8.

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 1 – модель динамично развивающегося китайского бренда с двумя тыловыми камерами, относящиеся к бюджетному сегменту. Смартфон представлен в моноблочном пластиковом корпусе с операционкой Android 6.0.1 на платформе MediaTek 6737T, 4-ядерным процессором и матрицей типа IPS от Sharp. Внутренней памяти 16 Гб, оперативной – 2 Гб. Габариты модели 156,60х77,00х8,70 мм. Масса смартфона 167 граммов.

На фронтальной стороне одна камера с разрешением матрицы 8 Мп, на тыловой стороне две:

основная производства Samsung с разрешением матрицы 13 Мп, светосилой f2.2;

вспомогательная с разрешением матрицы 8 Мп, светосилой f2.4, отвечает за глубину снимка, формируя эффект размытия.

Модель оборудована фазовой автофокусировкой и светодиодной вспышкой, а также режимом непрерывной съемки.

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