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Смартфоны с хорошей камерой: рейтинг 2017 года от КотоФото
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Научный прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые устройства, которые делают нашу жизнь более комфортной, позволяют реализовать множество возможностей. Одним из таких устройств являются смартфоны с качественной камерой, которые в широком ассортименте предлагает в том числе наш интернет-магазин.

Зачем покупать смартфон с хорошей камерой?

Сразу возникает вопрос: «Почему стоит купить смартфон с хорошей камерой». Ведь можно обойтись и специализированными устройствами, которые и по характеристикам, и по функциональным возможностям лучше. Тут во многим значение имеет вопрос личных предпочтений. Но среди основных возможностей отметим несколько.

  • Первая – возможность cделать качественные селфи. Попробуйте сфотографировать себя при помощи обычного фотоаппарата. Получится?
  • Вторая. Ответьте - у вас всегда с собой фотоаппарат, когда вдруг появляется возможность запечатлеть яркий момент? А смартфон всегда под рукой;
  • Третий. Вес и размеры. Сравните сколько весит фотоаппарат и смартфон, их размеры. Смартфон легче и компактней;
  • Четвертый - мобильность – смартфон позволяет не только фотографировать, но и передавать изображения, что очень удобно.

А хорошая камера необходима для получения качественных снимков, которые могут использоваться для дальнейшего редактирования в различных программах. Например, распознавания текстов или создания портретных фотографий, наложения специальных, в том числе художественных эффектов. Чем выше разрешение, тем легче работать со снимком.

Следует также отметить, что производители смартфонов не стоят на месте, стараясь максимально приблизить качество снимков к тем, которые можно получить при помощи обычного фотоаппарата. Постоянно добавляются нужные функции, такие как автофокус, системы стабилизации, широкий спектр других, повышаются характеристики камер в смартфонах. Поэтому некоторые флагманские модели смартфонов с хорошими камерами уже вышли на уровень фотоаппаратов начального сегмента и это не предел.

Какой смартфон с хорошей камерой купить в 2017 году

На основании предпочтений покупателей в КотоФото составлен собственный рейтинг смартфонов с хорошей камерой, которые пользуются заслуженным спросом. В ТОП-5 вошли такие модели как:

  • ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL 64GB;
  • Huawei P9 32Gb Dual Sim;
  • Samsung Galaxy S8 SM-G950F;
  • LG G6 H870DS 64Gb;
  • Doogee Shoot 1.

Данные модели имеют лучшие камеры в смартфонах. Рассмотрим данные камерофоны более подробно.

ASUS ZenFone 3 Zoom (ZE553KL)

Смартфон с хорошей камерой ASUS ZenFone 3 Zoom – флагманская модель тайванского производителя. Модель совершенно новая, была продемонстрирована на CES 2017. Это кардинально переработанная версия ZenFone Zoom в моноблочном алюминиевом корпусе с операционкой Android 6.0.1 и оболочкой ZenUI. Она имеет платформу Qualcomm Snapdragon S625 с 8-ядерным процессором и экран с качественной матрицей типа AMOLED. Внутренней памяти 64 Гб, оперативной – 4 Гб. Габариты модели 154,3х77,00х8,00 мм, что меньше даже чем у Xiaomi Mi 5S. Масса смартфона 170 граммов.

Основных камер у модели две:

  • первая с широкоугольным объективом и большой апертурой, светосилой f/1.7 и матрицей на 12 Мп, фокусным расстоянием 25 мм, которая поддерживает фирменную технологию ASUS SuperPixel;
  • вторая с объективом, имеющим фокусное расстояние 59 мм, 2.3-кратный оптический зум, светосилу f/2.8, лазерную автофокусировку и матрицу на 12 Мп.

Первая камера используется для съемки повседневных сцен, в том числе и при низкой степени освещенности, вторая камера используется для фотосъемки крупным планом. Переключаются камеры достаточно быстро (приблизительно на одном уровне с Apple iPhone 7 Plus).

Фронтальная камера - с матрицей 13 Мп, светосилой f/2.0.

Среди преимуществ модели - емкая батарея, большой объем памяти, небольшие габариты и, конечно же, хорошие камеры.

Huawei P9 32Gb Dual Sim

Смартфон с качественной камерой Huawei P9 32Gb Dual Sim  – флагманская модель китайского производителя с двумя SIM-картами в моноблочном металлическом корпусе, с операционкой Android 6.0.1 и оболочкой Huawei EMUI 4.1. Она выполнена на платформе Hisilicon Kirin 955, с 8-ядерным (4 4) процессором и матрицей типа IPS. Внутренней памяти 32 Гб, оперативной – 3 Гб. Габариты модели 145,3х70,90х7,00 мм, масса смартфона всего 144 грамма.

Тыловых камер две, у обеих матрица BSI CMOS Sony IMX286 с разрешением 12 Мп, светосилой F2.2, фокусным расстоянием 27 мм, размером пикселя 1.25 µm. Левая камера снимает в монохроме и имеет черно-белый сенсор, правая в цвете. Это уникальная черта данного смартфона. Одна фотокамера собирает весь свет, увеличивая светочувствительность и динамический диапазон, а вторая предназначена для фиксации цвета, после чего данные с обеих камер сводятся программным путем, что повышает качество снимков, обеспечивает высокую точность фокусировки, которая также улучшена благодаря наличию лазерного автофокуса, и дает возможность получить светосилу от f0.95 до f16. Плюс к этому две светодиодные вспышки различных тонов свечения. И еще один важный момент. Камеры разработаны в тесном сотрудничестве с немецкой Leica, а это известное имя в сфере фотооптики.

Samsung Galaxy S8 SM-G950F

Samsung Galaxy S8 SM-G950F  – флагманская модель южнокорейского производителя, один из лидеров своего сегмента. Смартфон представлен в моноблочном корпусе из металла с операционкой Android 7 и оболочкой Samsung Experience 8.1 на платформе Exynos 8895, с восьмиядерным процессором (4 4) и матрицей типа SuperAMOLED. Внутренней памяти 64 Гб, оперативной – 4 Гб. Габариты модели 159,5х73,40х8,10 мм. Масса смартфона 152 грамма.

Камер две. Фронтальная с разрешением матрицы 8 Мп, тыловая с разрешением матрицы 12 Мп, светосила обеих f/1.7, что позволяет делать качественные снимки даже в условиях плохого освещения. Из преимуществ отметим использование технологии Dual Pixe и интеллектуального автофокуса. Также есть технология Multiframe, когда камера делает три снимка подряд и выбирает лучший, а может и фрагменты трех снимков объединить в одном. Модуль фотокамеры имеет свою собственную память и режим Burst Mode, позволяющий делать несколько десятков фотографий подряд.

В итоге Samsung Galaxy S8 SM-G950F имеет одну из лучших камер, устанавливаемых на мобильные устройства в текущий момент.

LG G6 H870DS 64Gb

Смартфон LG G6 H870DS 64Gb  – новейшая флагманская модель южнокорейского производителя, была представлена в начале 2017 года, в России в продаже с апреля 2017 года. Смартфон представлен в моноблочном корпусе из металла с операционкой Android 7 и оболочкой UX 6.0 на платформе Snapdragon 821 (MSM8996), с четырехядерным процессором и матрицей типа IPS. Внутренней памяти 64 Гб, оперативной – 4 Гб (LPDDR4). Габариты модели 148,9х71,90х7,90 мм. Масса смартфона 163 грамма.

Смартфон имеет две тыловые камеры Sony IMX258, обе с разрешением матрицы 13 Мп:

  • первая – стандартная, со стандартным углом 71° , светосилой f1.8;
  • вторая – широкоформатная, с широким углом 125°, светосилой f2.4.

Совмещение широкоформатной и стандартной камеры значительной расширило возможности смартфона. Отметим также наличие системы оптической стабилизации и фазовой автофокусировки. Также есть фронтальная камера с разрешением матрицы 5 Мп и светосилой f1.8.

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 1  – модель динамично развивающегося китайского бренда с двумя тыловыми камерами, относящиеся к бюджетному сегменту. Смартфон представлен в моноблочном пластиковом корпусе с операционкой Android 6.0.1 на платформе MediaTek 6737T, 4-ядерным процессором и матрицей типа IPS от Sharp. Внутренней памяти 16 Гб, оперативной – 2 Гб. Габариты модели 156,60х77,00х8,70 мм. Масса смартфона 167 граммов.

На фронтальной стороне одна камера с разрешением матрицы 8 Мп, на тыловой стороне две:

  • основная производства Samsung с разрешением матрицы 13 Мп, светосилой f2.2;
  • вспомогательная с разрешением матрицы 8 Мп, светосилой f2.4, отвечает за глубину снимка, формируя эффект размытия.

Модель оборудована фазовой автофокусировкой и светодиодной вспышкой, а также режимом непрерывной съемки.

Приобрести лучшие камерофоны, указанные в обзоре, а также другие смартфоны с качественной камерой по доступным ценам вы всегда можете в интернет-магазине КотоФото.

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