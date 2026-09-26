Как правильно выбрать ингалятор для домашнего использования?

Ингаляционная терапия показывает хорошую эффективность при лечении заболеваний дыхательной системы. Для её проведения потребуется специальное устройство – ингалятор, он преобразует жидкость в микрочастицы, попадающие в дыхательные пути при вдохе.

Небулайзерная терапия показывает высокую эффективность, так как способствует уменьшению бронхоспазма, отечности слизистых оболочек, обеспечивает противовоспалительное воздействие. При использовании ингалятора происходит очищение дыхательных путей, отмечается также укрепление иммунитета, что крайне важно для скорейшего выздоровления. При соблюдении необходимых правил и верном подборе лекарственного средства данный вид терапии характеризуется низким риском появления побочных эффектов. Благодаря доставке препарата непосредственно к очагу заболевания достигается быстрое лечебное воздействие.

В силу таких возможностей небулайзерная терапия применяется как для лечения взрослых пациентов, так и для детей. Нередко она используется даже в грудном возрасте. Однако посещать поликлинику для проведения процедур не всегда удобно, поэтому многие принимают решение приобрести ингалятор для домашнего использования.

Виды приборов

Сегодня производители предлагают различные типы ингаляторов, которые отличаются по своей функциональности, принципу работы и соответственно стоимости. Чтобы сделать правильный выбор и купить действительно полезный прибор для своей семьи, изначально следует ознакомиться с разновидностями небулайзеров:

Паровые. Являются наиболее простым типом устройств. Принцип работы основан на испарении жидкости под воздействием нагрева. Применяется паровой ингалятор в случаях отсутствия серьезных заболеваний, когда просто беспокоит насморк или болит горло. Также он может применяться для проведения косметологических процедур – распаривающих масок для лица для расширения пор. В качестве лекарственных смесей могут использоваться сборы, отвары трав, ароматические масла. Компрессорные. Можно назвать универсальным вариантом, они идеально подходят как взрослым, так и детям. В комплекте обычно поставляются насадки разного размера. Распыление лекарства происходит без его нагрева за счет мощного давления потока воздуха через узкий просвет камеры. Применяться компрессорный ингалятор может совместно с очень обширной номенклатурой препаратов, в том числе при назначении антисептиков, антибиотиков. Ультразвуковые. Отличаются портативностью и бесшумной работой. Особенно подходят для использования детьми. Это - отличный вариант, который благодаря компактным размерам можно взять даже в дорогу. Работает он за счет воздействия высокочастотного ультразвука, который формирует облако аэрозоля. Длительность процедуры для полного орошения дыхательных путей составляет всего 5 минут. Микрочастицы препарата достигают даже отдалённых отделов дыхательной системы, что обеспечивает эффективность лечения даже при поражении бронхов и легких. Однако данный прибор может применяться не со всеми лекарствами. Кроме того, чашечки для лекарственных препаратов придется периодически заменять на новые. Электронно-сетчатые, или МЕШ-небулайзеры. Это - вариант, который собрал в себе плюсы вышеуказанных моделей и исключил их недостатки. В этих устройствах применяются ультразвуковые волны низкой частоты, которые не разрушают молекулы лекарств. Данные небулайзеры отличаются высокой компактностью и предполагают применение широкой номенклатуры медикаментов. Используя эти ингаляторы, можно выполнять процедуры даже в то время, когда ребенок спит.

Если возник вопрос: какой ингалятор выбрать для всей семьи, стоит изначально определить, для какой цели он нужен. Также учтите наиболее частые заболевания, которым подвержены домочадцы. Все это сразу же упростит выбор.

Обратите внимание: компрессионные, ультразвуковые и МЕШ-ингаляторы нельзя использовать с лекарствами, которые содержат в своем составе масла или взвешенные частицы (отвары и пр.).

Виды и различия ингаляторов

Вышеуказанные варианты небулайзерных систем имеют свои преимущества и недостатки. Также все они отличаются по цене. Чтобы правильно определиться с выбором и купить ингалятор, который действительно станет незаменимой вещью в доме, стоит знать все нюансы их использования.

Паровой тип

Такой вариант считается самым бюджетным. Но подходит больше для косметологических целей. Паровые ванночки благотворно воздействуют на состояние кожи, убирают комедоны, очищают поры, а также способствуют замедлению процессов старения. В качестве лечебного средства они могут использоваться лишь при незначительных простудах, когда затронуты только верхние отделы дыхательной системы. При этом такие ингаляции могут благотворно воздействовать на нервную, пищеварительную, эндокринную и мочеполовую системы.

Крое того, данный вид ингаляторов не подходит для пожилых людей, так как их использование противопоказано при гипертонической болезни, высоком артериальном давлении, сердечно-сосудистых заболеваниях. Нельзя использовать этот тип устройств и при повышенной температуре. Поскольку некоторые лекарственные средства при нагреве разрушаются, это уменьшает перечень рекомендованных препаратов.

Компрессорный или ультразвуковой ингалятор?

Данные варианты приборов наиболее распространены, поэтому будет целесообразно установить их плюсы и минусы и выяснить, какой ингалятор лучше на самом деле.

Компрессорный. Позволяет использовать практически любые медикаменты, не требует особого ухода и дополнительных аксессуаров. Однако главный его минус – значительный уровень шума. Также он питается от сети и имеет большие габариты, поэтому не может использоваться вне дома. Ультразвуковой. Характеризуется отсутствием шума и возможностью применения в любых условиях, поскольку функционирует прибор от батареек. Но его значительным недостатком является то, что под воздействием ультразвука многие лекарственные препараты теряют свои терапевтические свойства, поэтому применять такой прибор при любом заболевании не получится.

Исходя из указанных выше сведений при выборе устройства стоит учитывать характер заболевания, а также условия, в которых оно будет эксплуатироваться. Как компрессорные, так и ультразвуковые приборы отлично подходят для лечения заболеваний дыхательных путей. За короткое время они обеспечивают полное орошение слизистых оболочек.

Ингаляторы для детей: когда нужны и как подобрать?

Приобретая устройство для самых маленьких членов семьи, стоит отнестись к этому с особым вниманием. Прежде всего обратите внимание на наличие в комплекте насадок для детей. Сейчас производители предлагают большой ассортимент продукции именно этого типа. Такие приборы часто выполнены в виде мультипликационных персонажей, что позволяет превратить лечебную процедуру в забавную игру.

Что касается выбора типа небулайзера, то большинство родителей приобретают компрессорные или ультразвуковые, ведь простудные патологии являются наиболее распространенными.

В каких случаях необходимо применение ингаляторов?

Проводить ингаляции рекомендуется в таких случаях:

бронхиальная астма;

туберкулез;

воспалительные процессы: ларингит, трахеит, бронхит, фарингит;

устранение симптомов: мучительный кашель, плохое отхождение мокроты;

неврологические проблемы: нарушения сна, астения, нервные отклонения;

заболевания эндокринного происхождения: сахарный диабет, ожирение.

Перед проведением такой терапии стоит обязательно проконсультироваться с медицинским специалистом, несмотря на то, что в большинстве случаев ингаляции не противопоказаны к применению.

Полезные рекомендации

Задаваясь вопросом: как выбрать ингаляторы для детей и взрослых, стоит учитывать многие параметры. Кроме того, существуют многие нюансы, учитывая которые вы сможете приобрести действительно качественный и полезный прибор:

обязательно учитывайте характер заболевания, чем ниже поражены отделы дыхательных путей, тем на более мелкие частицы должно разбиваться лекарственное средство. Самыми эффективными в этом плане являются ультразвуковые приборы и МЕШ-ингаляторы;

если требуется провести прогревающие процедуры, подойдет паровой ингалятор, в то время как ультразвуковые, компрессорные и МЕШ-устройства разбивают препараты на микрочастицы без их нагрева;

при эксплуатации наиболее простыми считаются небулайзеры компрессорного типа;

если нужен универсальный прибор, который позволит справиться с любыми проблемами, не стоит экономить, приобретайте электронно-сетчатый прибор (МЕШ-ингалятор);

если вы редко бываете дома, любите путешествовать или просто не имеете возможности каждый раз искать источник электропитания, отдайте предпочтение прибору, который работает от батареек;

обязательно обратите внимание на объем резервуара для лекарственного средства, его должно хватать для сеанса продолжительностью в 15-20 минут. В противном случае придется прерывать процедуру, чтобы добавить раствор в ёмкость;

не поленитесь изучить документацию, прежде чем купить устройство, оно должно соответствовать Европейским стандартам небулайзерной терапии и иметь маркировку «prEN13544-1». Это позволит приобрести качественный прибор и убережет от подделки.

Сколько стоит ингалятор?

При выборе небулайзера помимо функциональности имеет значение еще и вопрос стоимости каждого типа приборов. Цена на ингалятор зависит от фирмы-производителя и вида устройства. Самыми доступными являются обычные паровые приборы.

Небулайзеры компрессионного типа имеют несколько более высокую стоимость, однако она оправдана возможностью применять устройство при самых разных заболеваниях и расширенной комплектацией.

Наиболее дорогостоящими считаются ультразвуковые небулайзеры и МЕШ-приборы. Причем электронно-сетчатые ингаляторы отличается наиболее высокой ценой, но они сочетают в себе максимум полезных функций и могут применяться для распыления самых разнообразных лекарственных средств.

Применение небулайзеров – отличный способ ускорить выздоровление, не тратя время на посещение поликлиники. Купив такой прибор один раз, вы сохраните здоровье всем членам семьи.

Представленная статья имеет информационный характер. Для определения верного диагноза и назначения необходимого в вашем случае лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.