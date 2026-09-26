Топ-5 Рейтинга Рунета. Спасибо за признание | КотоФото онлайн-гипермаркет

По итогам народного голосования онлайн-гипермаркет КотоФото в 2018 году занял второе место в номинации «Интернет-магазины» с рейтингом 4,7 балла.

Схема голосования: посетитель в рамках специального интерфейса просматривал предложенного для оценки номинанта и выставлял оценку по пятибалльной шкале. Алгоритм подбора обеспечивал максимально одинаковое количество демонстраций для всех участников конкурса.После завершения голосования был сформирован список сайтов, средняя оценка которых составила 3 и больше баллов — на следующем этапе их оценивали эксперты конкурса.