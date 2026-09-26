Люстры в гостиную

Гостиная – это многофункциональное место. Поэтому осветительные приборы здесь должны выполнять не только свою прямую роль – обеспечивать необходимый уровень освещения, но также создавать атмосферу уюта и тепла, зонировать пространство, подчеркивать архитектурные особенности помещения, корректировать визуальное восприятие пространства.



Правила освещения гостиной

Для этого помещения характерна многофункциональность, поэтому и свет здесь должен быть такой же многогранный: используется общее, локальное и декоративное освещение. Что касается типа осветительных приборов, то для такой комнаты подходят все возможные варианты.

Самым распространенным типом освещения, который не теряет популярности вот уже не одно столетие, считается потолочная люстра. Но если раньше ее размещали преимущественно строго по центру потолка, то сегодня разнообразие вариантов поражает.

Вот несколько популярных способов обустройства системы освещения с помощью потолочной люстры:

Люстра в центре потолка допустима, если форма комнаты напоминает квадратную, а потолок выше среднего. Световые лучи в люстре должны рассеиваться равномерно во все стороны. Данный вариант размещения осветительного прибора характерен для классического дизайна интерьера. Потолочный светильник смещен от центра к одной из стен, на противоположной стороне размещают дополнительные источники света в виде торшеров, точечных светильников, настольных ламп. Если помещение имеет вытянутую прямоугольную форму, то возможна установка двух одинаковых люстр в разных концах комнаты. Освещение данного типа характерно для современного интерьера, а малоосвещенный уголок может стать отличной зоной отдыха. Точечные светильники как основное освещение монтируются в комнатах с подвесными потолками из гипсокартона, ПВХ, ткани. Этот вариант подходит для гостевых комнат всех форм, размеров и стилей. Точечные светильники могут выступать в качестве общего света или использоваться для декоративного или локального освещения. Чтобы сделать комнату более уютной, даунлайты можно дополнить бра, подвесами и прочими осветительными приборами. Комбинация различных типов люстр применима в интерьерах, выполненных в свободном стиле. Ведь для такого освещения нет строгих правил размещения осветительных приборов, все индивидуально. Кроме того, такое освещение удобно использовать в помещениях нетипичных форм и с низкими потолками.

Также все большую популярность набирает американское освещение (без потолочных светильников). Полный отказ от потолочного освещения компенсируется за счет комбинации бра, торшеров, напольных и настенных электроприборов. Такой вариант оптимален для помещений любого размера и формы. Также это отличная схема для съемных квартир, ведь изменить планировку потолочного освещения без капитального вмешательства невозможно, а многие арендаторы предпочитают обустраивать съемное жилье по своему вкусу.

В дополнение к основному свету в гостевой комнате хорошо будет применить также местное освещение. С его помощью можно эффектно зонировать помещение, разделить пространство на места активности и спокойного отдыха. Тем более, если комната используется и как столовая, и как кабинет, и как зона приема гостей, и как место отдыха всей семьи. Интересные эффекты достигаются за счет локальной подсветки предметов декора (картин, зеркал), книжных шкафов, ниш.

В качестве местного источника света могут использоваться бра-светильники, настольные лампы, торшеры, подвесы и точечные светильники, накладные настенные модели и прочее.



В отношении размеров осветительных приборов, здесь важно учитывать площадь помещения: маленькая люстра в большой гостиной может просто потеряться, если же выбрать слишком большую модель для маленького помещения – комнату можно «перегрузить».

Для малогабаритных помещений отлично подойдут точечные накладные светильники. Подвесы лучше устанавливать только над столом или тумбой. Потолочные светильники с большими абажурами лучше не использовать, поскольку визуально они съедают пространство. Также не рекомендуется оставлять темные углы, ниши в комнате. Главное, чтобы было много света, ведь именно он способен избавить от ощущения тесноты.

Для гостевых комнат больших размеров, как правило, характерна нехватка дневного света. Одной только потолочной люстрой здесь точно не обойтись. Также важно учитывать и размеры отдельных деталей осветительных приборов. Для больших комнат можно выбирать осветительные устройства с крупными деталями, а для маленьких помещений – с мелкими декоративными элементами.

Особенности и назначение декоративных источников света

Чтобы создать соответствующую атмосферу и настроение, используют декоративное освещение.

Вот несколько лайфхаков в применении декоративного освещения:

с помощью даунлайтов удается создать игру теней, подчеркнуть определенные элементы в комнате;

цветной свет можно использовать как дополнительный или для создания «отдельного сценария» – вечеринка, просмотр кинофильмов, романтический вечер и прочее;

если комнату украшают картины или скульптуры, их можно выгодно подчеркнуть с помощью специальной подсветки;

если ниши подсветить направленным потоком света, можно создать своеобразную имитацию окон – будет казаться, что это сами ниши освещают комнату.

С помощью декоративного освещения можно выгодно подчеркнуть достоинства интерьера, выделив его главные изюминки.

Выбор люстры в зависимости от стиля оформления гостиной

Планируя систему освещения, обязательно следует учитывать и общее стилистическое решение гостевой комнаты. В этом случае люстра будет эффектно дополнять интерьер, а также менять его восприятие в зависимости от уровня освещенности.

Классический интерьер сам по себе предусматривает много ярких, сверкающих элементов, а потому освещение тут играет одну из главных ролей. Неплохим вариантом будет многоярусная рожковая люстра , декорированная абажурами и гранеными подвесками. Поклонникам французского стиля рекомендуется обратить внимание на элегантные, изысканные осветительные устройства. В каждой детали должен чувствоваться тонкий вкус. Это может быть люстра в форме цветка с семенами или полураспустившегося бутона с тонкими лепестками. При этом прибор должен излучать исключительно теплый желтый свет. Для фьюжн-гостиной люстра как основной источник освещения должна быть броской, яркой, при этом непосредственной. В данном случае отлично подойдет позолоченный или бронзовый каркас с резными элементами, дополненный керамическим или стеклянным плафоном. Для мужского интерьера ар-деко, которому присуща доля брутальности, стоит найти соответствующий аксессуар – например, можно установить люстру контрастного цвета или интересной фактуры. Выбирая освещение для интерьера в стиле эклектика, помните, что здесь может быть только два варианта: люстра может быть либо совсем нейтрального вида, либо сочетать в себе многообразие всех стилей. Здесь могут быть и богатые узоры, и фактурные ткани, и винтажные элементы. Для кантри стиля характерна семейная атмосфера, поэтому люстра должна быть из натуральных материалов. К примеру, можно взять каркас из гнутой древесины, что напоминает сухие листья и ветки, и дополнить его элементами из рогов животного. Современный стиль в интерьере диктует сдержанный манер, функциональную мебель и минимум декоративных элементов. Но к освещению это не имеет никакого отношения. К подбору люстры нужно подойти творчески и с фантазией, без особого пафоса, но с кокетливым характером. К примеру, под идеально ровным и чистым (без узоров) потолком можно установить светильник с хрустальным шаром и подвесками.

Дополнительные советы по обустройству освещения в

гостиной



Несмотря на то, что освещение в гостевой должно быть многогранным, перебарщивать с осветительными приборами также не стоит. Используйте от 4 до 7 осветительных устройств в зависимости от размеров помещения.

Вот еще несколько важных советов:

если установить бра и направить их свет вверх, такие светильники вполне способны заменить потолочные люстры ;

для равномерного мягкого освещения комнаты светильники можно разместить по карнизам по периметру помещения;

точечные карнизы легко расставят акценты на определенных предметах интерьера;

чтобы увеличить комнату визуально, стоит использовать подсветку стен по линии пола;

если нужно хорошо осветить специально подготовленные места для чтения или другие зоны, стоит применять бра.

Технические особенности освещения в гостевой комнате

Выбирая люстру для такой важной комнаты, где семья проводит много времени, следует уделить внимание не только внешнему виду осветительного прибора, но и его техническим характеристикам. Среди них:

Материал изготовления. Лучше отдать предпочтение натуральным материалам, таким как металл (латунь, бронза), стекло, хрусталь, текстиль. Можно также использовать и пластик, но он должен быть высокого качества, без фенолформальдегидных смол, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. Тип ламп. Лучше выбрать светодиодные, которые считаются самыми экономичными и экологичными, а также отличаются прочностью, надежностью, длительным сроком службы, и они практически не выделяют тепла. Но люминесцентные лампы и лампы накаливания также пользуются спросом. Тип плафона. Различают люстры с открытыми и закрытыми плафонами. Открытые модели обеспечивают яркий направленный свет, траектория которого меняется в зависимости от открытой части плафона: верхняя, нижняя, боковая. Если нужно мягкое рассеянное освещение, установите закрытую люстру . Цветовая температура. Осветительные приборы могут давать теплый, холодный и нейтральный свет. В зависимости от этого может существенно меняться цветовосприятие. Холодный цвет больше бодрит, а теплый способствует расслаблению. В идеале комнату можно оборудовать светильниками с разным светом, и использовать его под настроение. Или можно приобрести люстру на несколько ламп, и использовать в ней и теплый, и холодный свет.



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