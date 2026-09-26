Люстры в детскую. Онлайн-гипермаркет КотоФото

Все любящие родители хотят сделать жизнь своего малыша яркой и красочной. И обустройство его комнаты в этом плане должно занимать не последнее место. От того, какое освещение вы выберете, какие установите настенные светильники и потолочную люстру в детскую комнату, во многом будет зависеть восприятие пространства и комфорт в детской.

Особенности люстр в детские







Детская – это царство ребенка, его зона комфорта и отдыха, место для занятий и развлечений. В этой комнате он проводит много времени. А потому важное требование к помещению – там должно быть уютно в первую очередь для самого малыша. Это касается мебели, цвета обоев, рисунка на напольном покрытии и, конечно, люстры. Обязательно учитывайте пожелания ребенка в планировании системы освещения.

Подбирая осветительные приборы для детской комнаты, учитывайте ряд обязательных требований:

экологичность;

безопасность;

качество;

дизайн.



Причем в приоритете именно такая последовательность. Даже самые красивые и желанные люстры нельзя устанавливать в детской комнате, если они сделаны из токсичных материалов или имеют ненадежное крепление, в результате чего есть риск, что приборы упадут.

Экологичность люстры определяется материалами, из которых она изготовлена, а также лампами, что используются. Отдавайте предпочтение дереву, металлу, текстилю, т.е. натуральным материалам, которые при нагревании не выделяют вредные токсические вещества. Что касается ламп для детской, остановитесь на тех, которые излучают мягкий свет и не давят на глаза.

Кроме материалов, при покупке люстры нужно обращать внимание на способы ее крепления. Осветительный прибор должен быть хорошо зафиксирован на своем месте (на потолке или на стенах детской комнаты), риск случайного обрушения должен быть полностью исключен. Также не рекомендуется устанавливать низко висящие потолочные люстры, о край которых малыш может удариться головой. Если в комнате используются настенные светильники и бра, к которым ребенок может дотянуться, например, у кровати, осветительные приборы не должны иметь острых или колющих углов или других элементов, которыми можно пораниться.

Качество любой люстры, особенно если ее устанавливают в детской комнате, должно быть обязательно самого высокого уровня. В процессе эксплуатации осветительный прибор не должен рассыпаться на части, повредиться от случайного удара или изменить свои эстетические свойства.

Что касается дизайна люстры, в первую очередь следует основываться на пожеланиях ребенка, и только потом на то, как прибор будет смотреться на общем фоне комнаты. Как вариант, попробуйте подобрать несколько моделей люстр или светильников для малыша из тех, которые отлично подошли бы под дизайн детской, и пусть ребенок сам определит окончательный вариант. Ему наверняка понравится, что решающее слово останется за ним.

Также важно учитывать и возраст ребенка.

Если это комната еще совсем крохи, смотрите те светильники, у которых есть регулятор мощности светового потока, тогда их можно будет использовать в качестве ночника.

Для активных малышей, которые познают мир и все вокруг, подойдут осветительные приборы, сделанные из прочных материалов (металл, дерево, пластик), которые не повредятся, если в них запустить мячом или другой игрушкой.

Для детей постарше и тем более подростков выбор значительно расширяется. Здесь важно учитывать также их пожелания и предпочтения. Но лучше выбрать что-то более универсальное, иначе придется каждый год менять люстру в соответствии с увлечениями ребенка.

Виды осветительных приборов для комнаты ребенка



При обустройстве освещения детской следует учесть особенности каждой зоны: сна, активного и пассивного отдыха, места для чтения/уроков. Здесь недопустимо строить систему освещения на одном только источнике света.

В центре комнаты, как правило, устанавливают потолочный светильник. Его задача – освещать все помещение. Это будет основной источник света. Дополнить его можно другими элементами:

бра – позволяют организовать локальное освещение в комнате , например, можно установить парочку бра у кровати;

точечные светильники – используются для подсветки ниш или как дополнительный источник света;

настольная лампа – необходима в случае, если ребенок делает в комнате уроки, читает;

ночник – обеспечивает мягкую ненавязчивую подсветку, которая не слепит глаза в ночное время.

Также допускается использование других декоративных источников света.

Люстры и светильники в интерьере детской



Обустраивая комнату для ребенка, родители часто стараются оформить все в едином стиле. Это может быть:

Классический стиль. Для оформления детской используется редко, но есть родители, которые хотят обустроить настоящие дворцовые покои для своей маленькой принцессы. В этом случае осветительные приборы должны быть из качественных натуральных материалов, никаких подделок в виде пластика или искусственного хрусталя. Можно установить люстры и светильники из бронзы или латуни, серебра и позолоты. Правда, от стекла, которое практически всегда присутствует в осветительных приборах классического интерьера, все же лучше отказаться в целях безопасности.

Современный стиль. В люстрах , как и в интерьере в целом, должны просматриваться основные элементы стиля: простая цветовая гамма, геометрические формы, блеск и обилие открытого пространства.

Этно-стиль. В дизайне этнического стиля просматривается воплощение традиций и обычаев разных народов. Эффектно смотрятся люстры с вышитыми абажурами или светильники-маски.

Флористика. Стиль отлично подходит для романтичных девочек. Люстры и светильники, бра и торшеры в данном случае обильно декорированы цветами и растительными элементами или выполнены в форме бутонов.

Или можно установить оригинальные потолочные люстры в виде:

штурвала;

машины;

корабля;

воздушных шаров;

бабочек и прочие.

Также популярностью пользуются настольные лампы и светильники в виде забавных зверушек (пчелки, песика, мышки и другие), ночники «звездное небо».

Основные характеристики осветительных приборов

Качественные материалы

Осветительные устройства для детской комнаты должны быть изготовлены из качественных экологичных материалов. Лучше, если они будут природными, например, металл, дерево. Пластиковые светильники часто выглядят предпочтительней, так как они более яркие, красочные, представлены в широчайшем ассортименте. Но подбирая пластиковые люстры в комнату детей, обязательно убедитесь, что в их составе нет токсичных смол и других веществ, которые при нагреве выделяют в воздух вредные пары. Покупайте только сертифицированную продукцию от надежных производителей. Избегайте хрупких материалов типа стекла, которые можно повредить случайным ударом. Ведь посыпавшиеся осколки способны легко поранить ребенка.

Закрытый рассеиватель

При выборе люстр обращайте внимание на тип плафона. Он может быть открытым и закрытым. Открытые плафоны обеспечивают направленный поток света, а закрытые – рассеянный. Для детской более предпочтительны закрытые светильники. Они могут быть не только прозрачные или полупрозрачные, но и цветные. Например, желтые и оранжевые. Если же вы выбрали открытую модель, используйте матовые лампочки. Также у открытых плафонах огромное значение имеет то, какая именно часть открыта: если верхняя – освещение будет более обширным, если нижняя – освещение будет точечно направленным.

Тип лампы

В большинстве случаев в люстрах используются три типа ламп:

Лампы накаливания. Это самые доступные по цене электрические лампы. У них сплошной спектр излучения «теплого» света, что придает освещаемой комнате ощущение уютной обстановки. Люминесцентные лампы. Их еще называют лампами дневного света. Преимущества таких устройств – более высокий показатель светоотдачи, а также увеличенный срок службы. Светодиодные лампы. Это самый популярный на сегодняшний день тип ламп. Они безопасны с экологичной точки зрения (но их нельзя разбивать, так как светодиоды работают на основе ртути, как и люминесцентные и многие другие лампы), очень экономичны в потреблении энергии, и имеют увеличенный срок эксплуатации (если сравнивать с лампами накаливания, срок службы светодиодных ламп больше в 100 раз).

В комнату ребенку рекомендуется устанавливать светодиодные лампы.

Цветовая температура



В зависимости от лампы, свет в детской может быть теплым, холодным и нейтральным. Это зависит от цветовой температуры лампы. В комнате ребенка лучше использовать теплый свет. Он расслабляет, придает обстановке домашний уют. Но и отказываться вовсе от холодного света не стоит. Его можно оставить для настольной лампы. Холодное голубоватое свечение настроит на рабочую обстановку.

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