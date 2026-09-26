Какой смартфон купить ребенку?

Технический прогресс идет вперед семимильными шагами, и уже даже маленьким детям нужно все больше и больше техники, чтобы идти в ногу со временем и жить полноценной жизнью. К школьному возрасту каждому ребенку нужен телефон: чтобы всегда быть на связи с родителями, а потом – чтобы общаться с друзьями вне школы. Но обычный телефон не пойдет, нужен такой как у взрослых, самый настоящий смартфон!

И тут перед родителями встает задача: какой же смартфон купить своему малышу? Совсем дешевый смартфон для ребенка не подойдет – вряд ли он будет долго и без проволочек работать, да и качество связи, экрана, звука не устроит маленького привереду. А дорогую технику покупать нерационально: все мы знаем, как дети порой неаккуратны со своими игрушками (а смартфон для ребенка будет такой же игрушкой!).

Оптимальный вариант – купить недорогой смартфон ребенку, но отвечающий последним требованиям к качеству, функциональности и внешнему виду современных гаджетов. В этой статье мы попытались разобраться, по каким критериям следует выбирать подходящую модель, и какие конкретные варианты 2017 года подойдут в подарок ребенку младшего школьного возраста.

Выбираем смартфон для детей: основные критерии

Размеры. Слишком большой смартфон ребенку будет неудобно держать в руках, он с большим трудом сможет поднести его к уху для разговора. Поэтому не нужно гнаться за модными крупноформатными моделями, а купить компактный телефон с экраном средних размеров; Качество связи. Связь – основная функция смартфона, а для детского гаджета это особенно важно, чтобы всегда быть на связи с родителями. Телефон должен уверенно ловить сеть в любых условиях. Полезна будет функция GPS: с помощью специальной программы родители могут отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени; Экран. Экран должен быть достаточно ярким, с хорошими углами обзора, чтобы не вредить зрению ребенка. Хорошо если он обладает защитой от влаги, грязи, ударов. Но если сам смартфон не имеет таких качеств, на экран можно наклеить защитное стекло. Слишком большой экран – это слишком большие размеры смартфона. А слишком маленький может навредить зрению малыша, особенно если он любит играть в мобильные игры; Операционная система. Самая популярная операционная система – Android. Она установлена на большинстве недорогих смартфонов, интерфейс интуитивно понятен даже дошкольникам, на ней работает множество бесплатных программ и игр. Система iOS считается более надежной, безопасной и совершенной, но установлена она только на Apple iPhone. Смартфоны этой марки достаточно дорогие, а почему не стоит дарить ребенку дорогую технику – мы уже говорили. Существует еще менее распространенная система Windows Mobile, но она может быть довольно сложна в использовании для ребенка и для неё выпускается не так много приложений, как для упомянутых выше двух других систем; Процессор. Смартфон должен быть достаточно мощным, чтобы не «тормозили» игры, быстро загружались интернет-странички. Но и на слишком мощные модели не стоит обращать внимания: они потребляют очень много энергии и не всегда обладают большой автономностью, а использоваться в полную силу детский смартфон вряд ли будет; Камера. Все дети любят фотографировать, но их требования к качеству фото не такие строгие, как у взрослых. Достаточно, чтобы получались яркие и четкие фотографии, никаких «навороченных» функций не нужно. Обязательное условие – на смартфоне должна быть фронтальная камера. Дети и подростки обожают делать селфи и общаться друг с другом по видеосвязи, а без фронтальной камеры ни то, ни другое невозможно; Батарея. Смартфон для детей должен иметь достаточно емкую батарею, чтобы ее без труда хватало на все время, что школьник отсутствует дома, даже с учетом того, что он будет играть в игры, слушать музыку или делать фото. По этой причине не стоит выбирать смартфоны со слишком большим экраном и мощным процессором, так как они сильно нагружают батарею; Ну и, наконец, цена. Лучше сразу ограничить выбор смартфона для школьника начальных классов моделями не дороже той суммы, которую вам не жалко будет потратить еще раз, если первый телефон вашего чада быстро потеряется или сломается.

Дети – народ весьма привередливый. Выберите несколько моделей, на ваш взгляд оптимально подходящих для вашего ребенка, но окончательное решение оставьте за будущим хозяином! Во-первых, смартфон должен нравится ребенку. Если по каким-то причинам ваш подарок ему не понравился, он сделает все, чтобы как можно быстрее вынудить вас купить другую модель. А во-вторых, к тем вещам, которые ребенок выбирает сам, он, как правило, относится бережнее и ответственнее.

Какой смартфон купить ребенку в 2017 году?

Чтобы помочь вам сориентироваться в огромном выборе смартфонов для детей, мы отобрали три популярные модели 2017 года, которые могут понравиться вашему ребенку.

Samsung Galaxy J1 2016

Samsung Galaxy J1 2016 – детище популярного, проверенного временем и любимого миллионами пользователей бренда. Доступный по цене гаджет, полностью отвечающий всем современным требованиям к качеству и функциональности. Четырехъядерный процессор справляется с режимом многозадачности, мгновенно реагирует на любые действия и обеспечивает высокую скорость интернет-серфинга.

Экран с диагональю 4,5 дюймов отличается богатой цветопередачей и реалистичностью. Основная камера – 5 мегапикселей: этого достаточно, чтобы снимки получались четкие и яркие. Готовые режимы съемки позволят ребенку снимать в разных условиях, не разбираясь в тонкостях настройки камеры. Разрешение фронтальной камеры 2 Мп: красивые селфи обеспечены! Емкий аккумулятор и режим максимального энергосбережения позволят вашему малышу всегда оставаться на связи.

ASUS ZenFone Go ZB450KL 8Gb

ASUS ZenFone Go ZB450KL 8Gb – стильное и современное устройство. Благодаря эргономичному корпусу и небольшим размерам смартфон удобно ложится даже в детскую руку, а большое разнообразие ярких красочных расцветок обязательно придутся по вкусу юному пользователю.

Диагональ экрана – 4,5 дюймов, картинка яркая, четкая и насыщенная. Камера – 8 Мп, со светодиодной вспышкой и автофокусом и множеством различных «готовых» режимов позволит начинающему фотографу делать снимки достойного качества. Фронтальная камера 2 Мп подарит яркие селфи.

Мощный современный аккумулятор способен работать до 400 часов в режиме ожидания и до 14 часов в режиме разговора. Такой емкости хватит на весь день активного использования смартфона. Эксклюзивный пользовательский интерфейс ZenUI удобен и понятен.

Meizu U10 32Gb

Смартфон Meizu U10 32Gb - представитель стремительно набирающих популярность недорогих китайских смартфонов, по функциональности способных соперничать с гораздо более дорогими моделями известных брендов. Сочетание стекла и металла дарит смартфону элегантный внешний вид, надежность и долговечность. Дисплей с диагональю 5 дюймов обладает натуральной цветопередачей, прост в управлении благодаря эргономичному дизайну.

Камера с 13-мегапиксельным сенсором, сдвоенной вспышкой, быстрой фазовой фокусировкой подарит ребенку максимально качественные снимки. Фронтальная камера также превосходит предыдущие рассмотренные модели: ее разрешение оставляет 5 мегапикселов!

Сканер отпечатка пальцев значительно повышает защиту смартфона от доступа посторонних: ведь подсмотреть цифровой пароль может быть совсем несложно. Емкий аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки позволит ребенку наслаждаться всеми функциями своего смартфона на протяжении всего дня.

Какой бы смартфон вы ни выбрали для своего ребенка, не забывайте, что это просто вещь. Не стоит наказывать ребенка, если он нечаянно разобьет или потеряет свой гаджет, лучше купите более дешевую модель, которая не сильно ударит по семейному бюджету.