Как выбрать самокат: для взрослого, для ребенка, трюковый | КотоФото онлайн-гипермаркет

Как сделать правильный выбор при покупке самоката

Для больших и маленьких по возрасту и по росту, с тремя колесами для малютки-райдера, городские для начинающего, механические, электрические, мото-самокаты, складные и монолитные, трюковые для смельчаков, с амортизаторами – список предложений огромен. Желающим приобрести самокат, конечно же, потребуется тематическая информация, чтобы разобраться в характеристиках разных моделей. Этот обзор мы создали именно для того, чтобы вы смогли выбрать из всего ассортимента то средство передвижения, что будет приносить только удовольствие от поездок.

Подсказка: стоит обратить внимание на подкатегории и наши подборки, мы их создали именно для того, чтобы вам было легче ориентироваться и искать самокаты по стоимости, назначению, размеру и другим особенностям.

Как выбрать самокат

Сложно сказать, чему из всех видов самокатов райдеры присвоили наибольший индекс популярностью. Эти удобные современные компактные транспортные средства классифицируются по характеру езды и типу движения: механические, электрические и мото-самокаты. Суть отражена в названиях, механический самокат – наиболее привычная модель, которую можно привести в движение, отталкиваясь ногой от поверхности. Электроверсия – самокаты, оснащенные небольшим аккумулятором, а мото-вариант – это гопед (альтернативное название), самокат, имеющий компактный бензиновый мотор.

Все прочие характеристики относятся к конструкторским особенностям – складные самокаты удобны при хранении дома или перевозке в общественном транспорте, легко помещаются в багажнике авто за счет своей компактности.

Высота руля на большинстве повседневных моделей регулируется, выбрать самокат под свой рост труда не составит. Ширина деки – площадки, на которую ставятся ноги – её высота, также называемая дорожным просветом, тоже варьируются в зависимости от производителя, модели. Но откроем секрет: высокий клиренс приведёт к быстрой усталости, впрочем, если в смысл именно в тренировках выносливости, самокаты с большим дорожным просветом будут весьма кстати.

Покупка обусловлена исключительно возрастом, целью эксплуатации, условиями езды на самокате. Перед приобретением ответьте себе на три вопроса:

- кто будет кататься

- как часто и в каком стиле

- по какой поверхности.

Определив для себя эти параметры, будет очень легко понять, какая модель вам нужна, но при любых сомнениях наши всезнающие консультанты приведут вам примеры моделей самокатов – можно позвонить в любое время на телефон горячей линии 8 (800) 505-43-75.

Виды самокатов

Этот простой и экономичный способ передвижения плотно вошёл в моду – на самокатах удобно добираться до метро, места работы или учёбы. Дело за малым, выберите самый удобный, и по возможности недорогой .

На самом деле всё просто: в продаже вы найдёте самокаты двух основных категорий, но в каждой из них есть свои различия по характеристикам.

Для взрослых

Разнообразие способов передвижения на самокате вы точно оцените: для спокойной размеренной езды, для экстремальных тренировок с прыжками или для загородных трасс, не всегда предлагающих райдеру даже подобие асфальтового покрытия.

Городской самокат В эту группу можно смело записывать транспортные средства для ежедневной эксплуатации на улицах города. Диаметр колес от 150 до 200 мм, очень приветствуется наличие амортизаторов, так как без них езда по брусчатке или потрескавшемуся асфальту вам точно не понравится. Отдать предпочтение стоит моделям с мягкими колесами, для той же цели – смягчить довольно ощутимую при движении вибрацию. Кататься на таких самокатах будет намного приятнее, при этом без ущерба скорости передвижения.

Трюковый самокат Эти модели по достоинству оценят поклонники спортивного стиля, нетривиальной скоростной езды, разучивания и выполнения упражнений. Обращайте внимание на общую жесткость самоката, и отдельно рамы и деки (площадка для ног), улучшенное качество подшипников и обязательно – маленькие, не более 100 мм в диаметре колёса.

Важно! Складная конструкция не приветствуется, иначе вместо восторгов от выполнения красивого трюка можно будет ощутить очень широкий спектр эмоций от осознания внезапно сложившейся рамы – в момент, когда вы делаете красивый разворот, или самый простой олли (прыжок с самокатом). Приятно заметить, что трюковые модели будут стоить немногим дороже обычных.

Футбайки, дёрт-самокат Такие разновидности относятся к классу профессиональных средств передвижения и являются прямыми родственниками трюковых моделей и подойдут всем, кто получает удовольствие только от высокой скорости, маневренности, освоения любых поверхностей, покатушек по пересеченной местности при любой погоде, в любое время года.

Важно! Выбирать правильный самокат для такого стиля езды нужно с учётом наличия улучшенных тормозов, желательно двойных – ручной и колёсный. Также стоит рассмотреть модели с твёрдой рамной конструкцией, усиленной декой, увеличенным диаметром колёс. Они, к слову, должны быть надувными.

Для детей

Эта возрастная категория райдеров отличается повышенной любознательностью и непредсказуемостью, поэтому производители выпускают несколько видов безопасных детских самокатов, отличающихся низкими скоростными характеристиками и улучшенной устойчивостью.

Самокаты с сиденьем Известны также, как беговелы. На таких, конечно, под пристальным присмотром родителей, смогут кататься даже те малыши, кто и ходит ещё с трудом. Но радости и восторгов не избежать, детки с огромным удовольствием используют возможность пересесть из коляски на самокат. Правда, ненадолго, потому как показательно уставать от физической нагрузки – любимое развлечение карапузов.

Такая конструкция прекрасно подойдёт для ребенка от года до трёх, производители выпускают модели и для мальчиков, и для девочек, в разных цветах, с дополнительными аксессуарами – например, корзинкой для игрушек, размещенной на рулевой стойке. Если приобрести самокат со съёмным сиденьем, можно постепенно учить малыша кататься стоя.

Кикборд Эта версия понравится ребенку и родителям. Вместо двух привычных, характерных для классических моделей – три колеса, располагающихся впереди, помогают крохе лучше держать равновесие, а учиться ездить на таком самокате – и удовольствие, и развитие мышечного корсета без лишних нагрузок.

Этот вариант для деток постарше, здорово управится с такими моделями ребенок в возрасте от 3 до 5 лет – не упасть помогут два передних колеса, а когда получится преодолеть один из первых страхов не справиться с транспортным средством, можно пересаживаться на родительский, настоящий. Поверьте, малыш удивит вас своими уверенными навыками катания на двухколесном самокате.

Тридер Также известен, как инерционный самокат. Оснащается двумя небольшими колёсами, двумя деками, одновременно является отличным спортивным тренажёром, формирует и поддерживает тонус мышц, поскольку движение самокату можно придать инерцией тела (отсюда и название). В отличие от большинства классических самокатов у тридера ручная система торможения

Устройство для ребенка школьного возраста и старше, научит правильно держать осанку, владеть телом, сохранять хорошую спортивную форму за счет равномерного распределения нагрузки на разные группы мышц.

Надеемся, что вы ещё не устали и готовы продолжить знакомство с самокатами и их несложным, на самом деле, устройством, раздел следующий, совсем небольшой и последний.

Устройство самокатов



Кажется, всё просто – руль, рама и дека, колёса, тормоза, амортизаторы. Но придя в магазин, вы узнаете, что самокат немного сложнее, чем просто набор этих деталей, поэтому запасите ещё немного терпения. Итак, по порядку разберемся, что есть что в самокатах.

Руль Как мы уже писали в самом начале, бывает складной или монолитный.

Ручки руля самоката называются грипсы, выпускаются в разных цветах и мы рекомендуем сразу приобрести запасной комплект – лучше, если он будет полиуретановым. Материал обеспечит удобный стабильный хват, гигиеничен, его можно мыть, менять в любое время, даже просто под настроение.

Рама и дека Напомним, это та самая площадка, где стоит опорная нога райдера и иногда «отдыхает» толчковая. Деки бывают цельные, как единая деталь с рамой, такую конструкцию можно встретить у большинства самокатов. Также в продаже можно встретить деку на раме (опорную площадку можно заменить), и самый редкий вид – гибкая дека. Гасит вибрации за счет возможности немного пружинить, так как закреплена между двумя точками металлической рамы.

Колёса Самокат для разных целей – колёса тоже. Полиуретановые имеют высшую степень распространённости, им нипочем скорость, подходят почти под любой стиль езды, в ходу диаметры от 80 до 250 мм.

Резиновые – не самое популярное явление, хорошо гасят вибрации при катании, хорошо поддерживают скорость, стоят дорого, в продаже встречаются редко.

Надувные. Не застрахованы от проколов, зато самокат на таких колёсах поедет плавно. Правда, разгоняться будет немного тяжелее, и запаса набранной скорости хватит меньше, чем при езде на полиуретановых.

Подшипники. Чем выше класс этой крутящей детали, тем больше скорость. Для малышей вполне разумно купить самокат с подшипниками, не позволяющими разогнаться.

Тормоза Только два вида – ручной (как на велосипеде) и задний колёсный, когда остановка происходит после нажимания ногой на крыло надо колесом.

Амортизатор Есть не на всех самокатах, но транспортное средство может быть оснащено и двумя устройствами – смягчить полностью все неровности дороги невозможно, но с амортизатором (или двумя) ездить комфортнее.

В итоге, чтобы выбрать самокат под свои потребности, нужно помнить несколько правил.

Для городского – складная конструкция, для трюкового самоката – нет

Широкая дека – неудобный самокат, к узкой привыкать проще, но всё индивидуально

Большой просвет – больше усталости, маленький не справится с дорожными препятствиями

Маленький диаметр колес – для трюковых моделей, средний – для повседневной езды, большой — для бездорожья.



Катайтесь правильно, уважайте пешеходов и других райдеров, всегда рады помочь консультацией, помощью в выборе и покупке любых товаров из наших каталогов.